Сборная России по шахматам рассыпается на глазах. Очередной талантливый игрок сменил флаг

Владимир Федосеев теперь представляет Словению. А кто вообще за российскую команду играть-то будет?

Россия – страна с колоссальными шахматными традициями. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на список чемпионов мира, где флагов СССР и России суммарно больше, чем всех остальных, вместе взятых.

В ХХ веке порой сложнее было выиграть чемпионат СССР, чем чемпионат мира, да и в России долгие годы уровень конкуренции оставался запредельным. Выходцы из нашей страны защищали честь не только её флага, но и усиливали другие сборные – классных шахматистов у нас было с избытком.

Но сейчас ситуация меняется. Увы, совсем не в лучшую сторону.

Переход Федерации шахмат России из Европы в Азию, а также последовавшее за этим решение ФИДЕ об упрощённой смене гражданства для тех россиян, которые хотели бы продолжать играть в Старом Свете, породили исход наших шахматистов под другие флаги. Если оставить за скобками уход Александры Костенюк, а рассматривать только мужчин, то стоит отметить, что спортивное гражданство меняют не звёзды, но те, кто вполне мог бы ими стать.

Кирилл Алексеенко теперь в Австрии, Алексей Сарана и Александр Предке – в Сербии, Александр Мотылёв – в Румынии. Ещё раньше под российским флагом прекратили выступать Даниил Юффа (Испания), Григорий Опарин (США).

В конце июля невесёлый список пополнил 28-летний Владимир Федосеев – абсолютный чемпион Европы по шахматам среди юношей до 18 лет (2013). Также он был бронзовым призёром первенства Европы – 2014, третьим призёром первенства мира по шахматам среди юношей до 20 лет – 2014, четвертьфиналистом Кубка мира по шахматам – 2017.

Теперь Владимир будет выступать под флагом Словении.

На момент подготовки текста Федосеев занимает 60-е место в рейтинге ФИДЕ в классике. В рапиде и блице он заметно выше: на девятом и 14-м местах. Так что его уход с точки зрения спортивных достижений – это потеря для наших шахмат.

Другое дело, что к этому переходу всё шло. Ещё весной 2022-го Федосеев, по сообщениям некоторых источников, просил убрать со своего стола флаг ФШР и заявлял, что «никогда в жизни больше не будет играть за эту страну».

Уход Федосеева – один из самых громких за последние полтора года. А вкупе с недавним заявлением Яна Непомнящего о том, что он не хочет играть за сборную России при нынешнем руководстве ФШР, этот переход заставляет задаться вопросом: а кто тогда вообще будет играть за сборную страны?

Да, ФИДЕ пока не разрешает россиянам играть в командных турнирах. Но, похоже, ситуация в мировом спорте разворачивается: санкции смягчают, атлетов из России пускают на Кубки и чемпионаты мира. Возможно, и в шахматах скоро России будет позволено выступать командой.

Но вот соберётся ли эта команда?

Непомнящий играть не хочет, Карякин – не будет делать этого без флага. Крамник, ещё недавно помогавший сборной России, похоже отходит от большой игры. Свидлер, по всей видимости, уже отошёл.

Из именитых бойцов остаётся Грищук, ещё не утративший голода до побед, да поредевший ряд россиян из топ-100: Витюгов, Дубов, Артемьев, Сюгиров, Есипенко, кое-кто ещё. Не очень-то большой выбор, честно говоря.

Впрочем, дело далеко не в том, что сборная России, если она соберётся в ближайшее время, не будет россыпью звёзд, сражающихся только за золото. Куда важнее снижение общего уровня конкуренции. Люди шахматных кругов с неудовольствием отмечают заметное снижение рейтинга и силы российских турниров. А ведь именно здесь должны коваться новые соперники Магнуса и Дина, Фируджи и Прага. А с этим пока, получается, не всё гладко.

В российских шахматах за спиной Карякина и Непомнящего и так-то было не очень много фамилий. Но за последние полтора года стало ещё меньше.

И как исправить эту ситуацию, пока непонятно.