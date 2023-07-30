Больше нет ни одной дистанции, на которой лично Майкл — быстрейший в мире.

Легендарного Майкла Фелпса уже лишили почти всех мировых рекордов. Что у него осталось?

Майкл Фелпс со времён своего доминирования воспринимался как царь и бог мира плавания. Он установил столько рекордов, что голова идёт кругом. И примерно 15 лет назад казалось, что превзойти его невозможно.

Но время идёт, плавание меняется, результаты растут.

Сначала у Фелпса отобрали один рекорд, потом второй, третий…

Чемпионат мира – 2023 по водным видам спорта в Фукуоке практически довершил изъятие у легендарного американца его мировых рекордов.

Ему вообще осталось чем гордиться?

Рекорд по количеству рекордов

«Я всегда мечтал о том, чтобы стать сильным пловцом, выиграть Олимпиаду, установить мировой рекорд», – рассказывал Фелпс.

И ему удалось исполнить свои мечты с лихвой. Самый титулованный спортсмен в мире за свою карьеру установил 37 мировых рекордов в 50-метровом бассейне, 29 из которых индивидуальные, а восемь – в эстафетах, и ещё два рекорда в 25-метровом бассейне. Таким образом, Фелпс также установил рекорд по количеству рекордов, опередив своего великого предшественника Марка Спитца, на счету которого было лишь 33 мировых достижения.

Отобрали последнее?

Но теперь от этих рекордов почти ничего не осталось.

На чемпионате мира в Фукуоке у него сначала забрали последний личный мировой рекорд, продержавшийся дольше всех. 15 лет назад на дистанции 400 метров комплексом в 2008 году Майкл показал результат 4.03,84. И лишь в 2023-м 21-летний француз Леон Маршан, выступающий под руководством бывшего тренера Фелпса Роберта Боумена, продемонстрировал более высокую скорость и финишировал со временем 4.02,50. Кстати, награждал молодого рекордсмена сам Фелпс. Так сказать, передал эстафетную палочку.

А спустя ещё несколько дней любимица Фелпса 26-летняя американка Кэти Ледеки, которой Майкл даже посвящал трогательное эссе, сначала сравнялась с легендой по количеству индивидуальных золотых медалей на чемпионате мира, выиграв 15-е золото на дистанции 1500 метров вольным стилем, а затем и превзошла его. Теперь Ледеки – единственный представитель водных видов спорта, имеющий в копилке 16 личных золотых медалей с чемпионатов мира. Последнюю она завоевала на дистанции 800 метров вольным стилем.

А что вообще осталось от величия?

После ЧМ-2023 в Японии на счету легенды плавания остались только четыре мировых рекорда в командных дисциплинах: в эстафете 4х100 м вольным стилем, в эстафете 4х200 м вольным стилем, в комбинированной эстафете 4х100 м и в эстафете на короткой воде 4х100 м вольным стилем.

Также Майкл пока прочно удерживает рекорды по общему количеству медалей и побед на чемпионатах мира: 33 попадания на подиум в личных и командных дисциплинах и 26 побед. Той же Ледеки придётся постараться, чтобы догнать великого соотечественника, потому что на её счету пока 26 медалей, из которых 21 – золотая. Если предположить, что Кэти не сбавит обороты, а продолжит побеждать, то, скорее всего, она сможет опередить Майкла в 2027 году.

Впрочем, добраться до главного рекорда Фелпса не под силу даже Ледеки. В медальной копилке Майкла 28 наград Олимпиад, 23 из которых – золотые. К этому великому достижению никто пока и близко не подобрался.