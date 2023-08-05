В Челябинске даже деревянная медаль порой превращается в золотую, а эмоции хлещут через край.

«Тряслись руки, внутри всё сжималось». На ЧР по лёгкой атлетике чуть не дошло до драмы

На чемпионате России по лёгкой атлетике в Челябинске закончилась половина программы. В невероятно эмоциональной борьбе завершились женские прыжки в высоту и мужские в длину, по ходу стометровок едва не пал национальный рекорд, в барьерном спринте все россиянки улучшили личные рекорды, но проиграли, а в семиборье юниор обыграл настоящего зубра.

«Чемпионат» собрал всё самое интересное в одном месте.

«Самый тяжёлый день за всю мою карьеру»

Чемпионкой России в прыжках с шестом в отсутствие находящей в декретном отпуске Анжелики Сидоровой стала Полина Кнороз. В нынешнем сезоне на мемориале Игнатьева в Чебоксарах она преодолела планку на высоте 4,75 м, перепрыгнув олимпийский норматив (4,73 м). Но в Челябинске могла остаться вообще ни с чем.

Квалификационный норматив для попадания в финал – 4,20 м. Для Полины – разминка. Но разминка не получалась. Первый прыжок – неудача. Второй – неудача. Оставалась одна попытка, в которую Кнороз вложилась по полной программе. Конечно, она преодолела эту высоту, но эмоций после удачного прыжка у Полины было столько, будто она стала олимпийской чемпионкой.

«Это был самый тяжёлый день за всю историю моих соревнований, – призналась Полина уже после победного прыжка в финале на 4,62 м, вспоминая о квалификации. – Никогда в жизни так не переживала. Всю до вечера трясло, выпила четыре чайника чая с ромашкой, а я её не люблю. Думала, что и финал завалю, но этого не случилось. Я очень хотела стать летней чемпионкой России. Для меня это была задача, которую нужно было решить. Я очень рада этому факту, но не результату. У меня большой потенциал, который я никак не могу пока реализовать. Но всё обязательно сложится».

В своих соцсетях Полина просто выплёскивала эмоции, используя даже непечатные выражения: «Ребята, это просто трэш, я чуть не завалила квалификацию на чемпионате России. Квалификационная высота – 4,20 м. Ну я с неё и начинала. И, чтобы вы понимали, я взяла её с третьей попытки! У меня никогда в жизни не было такого выброса адреналина. Вы не представляете, что это такое. Я стояла, а у меня тряслись руки, ноги, в голове куча мыслей, внутри всё сжимается. После того как я всё-таки прыгнула, мне кажется, от облегчения вся трибуна вздохнула».

Чемпионкой России в прыжках с шестом в отсутствие находящейся в декретном отпуске Анжелики Сидоровой стала Полина Кнороз Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Как получить золото, финишировав четвёртым?

Прекрасные результаты показали девушки в барьерном спринте на 100 м. Правда, все эти результаты показали бегуньи из Беларуси. Поскольку чемпионат России – это и этап коммерческой серии «Королева российского спорта», белорусские спортсмены принимают в нём участие. Но в протоколах именно чемпионата страны их нет.

Так вот, Эльвира Граборенко (12,63 с.), Руслана Романовская (12,96 с.) и Светлана Парахонько (12,97 с.) втроём выбежали из 13 секунд и заняли три первых места. А лучшей из россиянок стала Виктория Погребняк, с результатом 13,03 с. занявшая четвёртое место.

Результаты забега на 100 метров с барьерами: Виктория Погребняк стала чемпионкой России в беге на 100 м с барьерами, финишировав 4-й

Погребняк относительно недавно перешла в группу к Сергею Клевцову, где тренируется вместе с Сергеем Шубенковым. И прогресс в результатах Виктории очевиден. Пока она ближе всех из россиянок к тому, чтобы тоже выбежать из 13 секунд, чего у наших бегуний не случалось с 2015 года, когда Нина Морозова и Екатерина Галицкая перебивали лучшие результаты в России с завидной регулярностью.

Виктория Погребняк, физически финишировав четвёртой со своим лучшим результатом в сезоне, стала чемпионкой России. Деревянная медаль превратилась в золотую, а соперничество с белорусками серьёзно увеличило скорость и всех остальных. Ставшая второй Дарья Осипова установила новый рекорд России U20 – 13,09 с.

Как трём призёрам уместиться в 4 см?

Самой плотной пока была борьба у мужчин-прыгунов. Артём Примак, Данил Чечела, Юрий Ожгибесов и Артём Чермошанский выдали крутую зарубу.

Парни реально подготовились к прыжкам за 8 метров, но у того же Чечелы было четыре крошечных заступа, хотя прыжки были в район 8–8,10 м. В итоге чемпиона Примака и серебряного призёра Чечелу разделил всего 1 см: 7,89 м против 7,88 м. Ставший третьим Ожгибесов проиграл победителю 4 см, и всего 3 см не хватило Артёму Чермошанскому до места в тройке.

Такой плотности результатов не было больше ни в одном виде. Чемпион мира 2013 года Александр Меньков оказался неконкурентоспособен.

Стометровки со скоростью ветра

Самая быстрая бегунья России Кристина Макаренко не проигрывает на своей любимой дистанции. Но на этот раз она превзошла сама себя, причём намного. По ходу сезона она выбежала из 11,20 с., дважды показав результат 11,15 с., а в Челябинске довела личный рекорд до 11,10 с. – это всего на 0,03 с. превышает олимпийский норматив.

Произошло это в полуфинальном забеге, а в финале Кристина пробежала за 11,11 с., чуть засидевшись на старте. Конечно, до рекордных результатов Ирины Приваловой это далеко, но сейчас Макаренко вполне могла бы побороться за место в финале любого крупнейшего турнира.

Самая быстрая бегунья России Кристина Макаренко не проигрывает на своей любимой дистанции Фото: Донат Сорокин/ТАСС

У мужчин борьба ожидалась на уровне рекорда России. 19-летний юниор Константин Крылов просто взорвал российский сезон, пробежав за 10,15. Всего-то пять сотых рекорда Андрея Епишина. Но Ярослав Ткалич и Данил Тен были готовы зарубиться с неожиданным фаворитом.

Ткалич в итоге выиграл с результатом 10,16 с., установив свой личный рекорд, Крылов – второй, Тен – третий. Но рекорд Епишина пока устоял. Кажется, ненадолго.

Шкуренёв отдал шест сопернику и проиграл юниору

Наш титулованный десятиборец Илья Шкуренёв на чемпионате России стал только третьим. Для Ильи соревнования складывались достаточно непросто. В своём коронном виде – прыжках с шестом – Шкуренёв с помощью болельщиков брал высоту за высотой, остановившись в итоге на 5,10 м, а остальных видах недобрал очков.

По ходу прыжков с шестом Илья после одной из попыток отдал свой шест опытнейшему Евгению Саранцеву, с которым тренируется вместе. Саранцев с этим шестом в итоге показал второй результат и в последнем виде – беге на 1500 м – опередил Шкуренёва на самом финише и вырвал у того серебряную награду.

А чемпионом стал сильнейший юниор России Арсений Елфимов, которому всего 15 баллов не хватило для преодоления гроссмейстерского рубежа в 8000 очков. Но у этого парня всё ещё впереди.