«Между ними искры летают!» Легенда мирового спорта встречается с русской супермоделью

Слухи о романе российской супермодели Ирины Шейк и легендарного игрока в американский футбол Тома Брэди, похоже, перестают быть слухами.

Пару уже несколько раз замечали на свиданиях, а Брэдли Купер и Жизель Бюндхен даже одобрили новые отношения экс-возлюбленных.

Теперь это самая яркая пара в мировом спорте?

«Это полная ложь»

Начиная с июня американские таблоиды пестрели новостями о возможном романе между Шейк и Брэди. Тема настолько взволновала американцев, что в New York Post даже провели собственное расследование. По их информации, инициативу завязать отношения взяла на себя именно Ирина.

В конце мая супермодель и спортсмен встретились на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик. Журналисты утверждают, что Шейк буквально «следовала за ним по пятам», однако самого Брэди перспектива романа с Ириной не вдохновляла – об этом он сообщил своему другу.

Когда информация с вечеринки просочилась в прессу, агент Ирины Шейк возмутился и назвал эту историю «полной ложью». Источник из окружения модели рассказал, что Ирина и Том – просто друзья и ничего больше.

«Это невероятное притяжение»

Верить в исключительно дружескую связь между Томом и Ириной стало сложно после того, как папарацци проследили за парой. По информации некоторых таблоидов, 45-летний Брэди пригласил 37-летнюю Шейк в Лос-Анджелес. Там они провели романтические выходные в доме, где остановился спортсмен.

Фотографы даже запечатлели машину футболиста, остановившуюся на светофоре. В кадре влюблённые с нежностью смотрели друг на друга, а Брэди прикасался к лицу Шейк.

«Между ними искры летают! Это невероятное притяжение», – поделился с изданием People близкий к звёздам источник.

Ирина Шейк Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

«Том чувствует, что они полностью понимают друг друга, и он действительно находит её чрезвычайно интересной и обладающей отличным чувством юмора. Он видит в этих отношениях потенциал. После развода он много раз повторял, что будет рядом только с той, с кем можно построить что-то серьёзное, с кем он сможет познакомить своих детей. Он действительно очень хорошего мнения об Ирине и о том, к чему мог бы привести этот союз. С ней у него нет никаких проблем, они отлично ладят», – рассказал другой источник для Daily Mail.

Ещё одним подтверждением романа Шейк и Брэди стало их секретное свидание в одном из нью-йоркских суши-баров. Звёздам не удалось скрыться от посторонних глаз – Ирину и Тома заметили входящими в заведение поодиночке. А свидание пара провела за закрытыми дверями.

Том Брэди Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Девушка лучших футболистов

Ирине Шейк не впервой бывать в статусе «подружки футболиста». С 2010 по 2015 год она встречалась с Криштиану Роналду. После этого связала свою жизнь с актёром Брэдли Купером, от которого родила дочь Лею, а в 2019-м пара рассталась. Что же касается спортсменов, то футболисты Ирины – лучшие в своём роде. И если о Роналду знают все в Европе, то квотербек Том Брэди – легенда для Северной Америки, обладатель рекордного количества Супербоулов – у него их семь, званий MVP Супербоула – пять. У Брэди больше чемпионств, чем у любого из клубов НФЛ за всю историю.

Отношения с моделями для Брэди тоже не в новинку. В прошлом году он развёлся со своей женой – бразильской супермоделью Жизель Бюндхен. За 13 лет брака у пары родились двое детей – Бенджамин и Вивьен. К тому же у Брэди есть ещё сын от актрисы Бриджит Мойнахан. Кстати, и Брэдли Купер, и Жизель Бюндхен заявили, что рады за своих экс-возлюбленных.