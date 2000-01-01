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Красивые медали ЧМ по художественной гимнастике
Красивые медали ЧМ по художественной гимнастике
Награды — просто волшебные! Испанцы украсили их сердечками.
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Главный старт сезона
Главный старт сезона
Федерация гимнастики Испании презентовала медали к предстоящему чемпионату мира по художественной гимнастике в Валенсии. На наградах изображено множество сердечек!
Символ любви
Символ любви
Главный элемент медали — сердце. Это символ страсти и желания достигать целей. Множество сердечек на награде напоминают о моменте, когда пульс увеличивается перед выходом гимнасток на ковёр.
Без россиянок
Без россиянок
40-й, юбилейный чемпионат мира пройдёт в Валенсии с 23 по 27 августа. Российских гимнасток на турнир не допустили.
Настоящая страсть! Как необычно выглядят медали ЧМ-2023 по художественной гимнастике
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