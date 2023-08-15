Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Эксклюзив с паралимпийцем-чемпионом, который побеждает здоровых – личная драма, золото в Токио, нейтральный флаг

«Я погнался за мечтой и потерял семью». Откровения чемпиона Паралимпиады
Андрей Шитихин
Откровения чемпиона Паралимпиады Антона Кулятина
Аудио-версия:
Комментарии
Почти слепой Антон Кулятин выступает со здоровыми атлетами и выигрывает медали. Ради спорта он пошёл на всё.

На чемпионате России по лёгкой атлетике в мужском финале в беге на 1500 м третье место занял Антон Кулятин. Скромный результат, всего лишь бронза чемпионата страны. Если не знать, что Антон – почти слепой спортсмен-паралимпиец. Два года назад в Токио он выиграл свою коронную дистанцию на Паралимпиаде. На что ему пришлось пойти ради спортивных успехов, паралимпиец рассказал в интервью «Чемпионату».

«Если ты вышел на старт – всё остальное только твои проблемы»

— Антон, насколько тебе сложно бегать с соперниками, у которых нормальное зрение?
— Я за много лет уже адаптировался, поэтому колоссальных проблем для меня нет. Основные сложности возникают во время подготовки, ведь иногда приходится и по пересечённой местности бегать. В забеге же я более-менее различаю дорожку, но не могу близко к бровке бежать, так как большой риск заступить. Нет особой разницы, соперники с нормальным зрением или такие же, как я.

— Так какое у тебя зрение? Что ты различаешь?
— Левый глаз у меня не видит совсем на расстоянии больше вытянутой руки. Из-за этого близко с бровкой и не бегу. Правым глазом на расстоянии до двух метров различаю очертания, цвета, приноровился и людей различать. Конечно, мимику я не увижу, но крупные надписи близко могу прочесть.

— Как же ты ориентируешься в забегах? Ведь даже отрыв соперников можешь не заметить.
— У меня зрение не одномоментно ухудшалось, а постепенно. Я много лет привыкал к такому. И ориентируюсь в основном на собственный бег, на раскладку. У меня нет такого, что если я потерял зрительный контакт, то уже не могу соперничать. Некоторых ребят, с которыми постоянно общаюсь, могу и во время забега отличить – по цвету формы, по очертаниям фигуры. Понятно, что, если отрыв будет больше трёх метров, я не пойму, кто убежал.

Почему спортсмен-паралимпиец стал разносчиком еды:
«Пишите обращение, очень жалобное». Почему спортсмен без рук и ног стал разносчиком еды?
«Пишите обращение, очень жалобное». Почему спортсмен без рук и ног стал разносчиком еды?

— В финальном забеге чемпионата России ты чудом ушёл от столкновения. Почувствовал?
— Просто реакция сработала. На рефлексах перепрыгнул упавшего Женю Кунца. Мы с ним пообщались потом, он сказал, что это была его ошибка, я его не задел вообще.

— А опаснее с какими соперниками бежать – у кого нормальное зрение или такое же, как у тебя?
— Конечно, с такими же, как я. Все начинают толкаться, пинаться, бить по шиповкам. Со здоровыми спортсменами ты и сам аккуратнее бежишь, и они, соответственно, так же.

Антон Кулятин

Антон Кулятин

Фото: vk.com/a.kulyatin91

«Я стал последним, даже девочкам проиграл»

— Ты не считаешь, что здоровые ребята относились к тебе бережно?
— Я такого не чувствую. Особенно когда к первому виражу подбегаешь, а там руками и ногами все молотят. Если ты вышел на старт – всё остальное только твои проблемы. Ты для других такой же соперник. Никто тебе место не уступит, и это правильно. Меня же никто не звал в эти соревнования, я сам заявился. Кстати, прошедший чемпионат России стал для меня юбилейным, 10-м, в котором я принял участие.

— Круто получилось. Ведь это твоя первая в карьере медаль ЧР?
— Да, я впервые стал призёром чемпионата России! Тренер доволен, я тоже, к чему готовились — отработали. Но я уже становился призёром других соревнований, выигрывал Кубок России. Скажу честно, что с победой на Паралимпиаде ни в какое сравнение это не идёт. Паралимпиада – вершина карьеры. А внутренние старты, даже чемпионат России – только лишь подготовка к тому, чтобы быть конкурентоспособным на международном уровне. Но выступать на наших стартах нужно обязательно.

— На тренировках ты со здоровыми спортсменами бегаешь?
— Да. В группе у моего тренера Николая Борисовича Халухаева обычные спортсмены и ещё один молодой парень, который выступает в той же паралимпийской категории, что и я. Лёгкой атлетикой я начинал заниматься в 2008-м в Бийске у Гаврилина Виталия Васильевича, а с Халухаевым работаю с 2011 года.

— Ты же в лёгкую атлетику пришёл ещё не с таким зрением?
— Нет, было намного лучше. Мой друг занимался лёгкой атлетикой. Когда мы сдали последний экзамен в девятом классе, он позвал меня с собой на тренировку. Сходил я на пару занятий – не затянуло меня. А тренеру своей комплекцией – худой и высокий – понравился. Он мне названивал летом, звал на тренировки. Ну я решил походить немного, хоть и не нравилось. Атлетика лёгкая, а тренировки тяжёлые (смеётся).

Когда Виталий Васильевич повёз меня на первые соревнования, я стал там последним, даже девочкам проиграл. С того момента и втянулся. Мне было просто стыдно проигрывать, я изменил своё отношение к тренировкам, поставил себе цель стать лучшим в группе. И с каждым годом начал прогрессировать. Я бегал и 400, и 800, и 1500 м. Но в Бийске стадион с деревянными дорожками. Там после 400 м травм очень много было. Мы с тренером сосредоточились на средних дистанциях.

— Как финансово выкручивался? Затраты и в лёгкой атлетике солидные. Это только кажется, что всё на минималках.
— Да, так только любители думают. Раньше кроссовки, например, столько не стоили. Свои первые кроссовки я купил за 1500 рублей в «Спортмастере». Шиповки на соревнования мне давал тренер, у него были старенькие «адидасы». Но меня ещё поддерживал мой Бийский механико-технологический колледж. А дальше всё достигалось результатами. Через три года переехал в Новосибирск, поскольку поступил в педагогический университет. Меня оформили на спортивную ставку. В общаге жил, подрабатывать пытался – на выборах в комиссии сидел, выдавал бюллетени, пробовал и грузчиком, но тогда слишком слабенький был. Я в какой-то момент со спортом заканчивать хотел.

Антон Кулятин

Антон Кулятин

Фото: vk.com/a.kulyatin91

«Пришлось залезть в кредиты, чтобы оплачивать билеты и проходить обследование»

— Почему?
— Зрение стало сильно ухудшаться, результаты стояли на месте. А в спорте ведь как: есть результаты – ты нужен, нет – извини, со ставки тебя снимают, потому что платить не за что. А у меня на тот момент уже была семья. Я принял решение, что завершу свою недолгую карьеру и пойду работать преподавателем физкультуры в колледж.

Пошёл комиссию проходить, а там мне окулисты говорят: «Да у тебя со зрением беда совсем! Почему инвалидность не оформляешь?» А я пробовал года за три до этого, мне сказали, что не прохожу по диагнозу. В колледж я всё-таки устроился, а параллельно вновь решил попробовать оформить инвалидность по зрению.

— Тогда и возникло желание попробовать себя в паралимпийском спорте?
— Об этом раньше говорил Николай Борисович Халухаев, у которого я занимался. Перспектив особых в соперничестве с другими ребятами у меня не было – ну мастер спорта, и что? А вот среди паралимпийцев можно было пытаться выйти на другой уровень, со своими результатами я и на международной арене выглядел бы нормально. Но тогда не прошёл по критериям, как уже сказал. Спустя три года вновь стал пытаться получить инвалидность и оформиться как спортсмен-паралимпиец. Проблема в том, что в Новосибирске не было сертифицированных клиник для выдачи такого заключения международного образца. Нужно было ездить в Москву, проходить обследование, жить там за свой счёт.

Эмоциональное интервью с победителем Шубенкова
«Его лет 10 никто не обыгрывал». Интервью с парнем, который сенсационно обогнал Шубенкова
Эксклюзив
«Его лет 10 никто не обыгрывал». Интервью с парнем, который сенсационно обогнал Шубенкова

— Но всё же получилось?
— Да. Но какой ценой! Мне пришлось залезть в кредиты, чтобы оплачивать билеты и проходить обследование. Вот представьте, денег не так и много, а глава семьи залезает в долг на 500 000 рублей. Ради чего? Я ухватился за свой шанс, словно чувствовал, что это может всё изменить. При этом не было 100-процентной уверенности, что всё получится и я буду бегать на международном уровне.

— Жена поддержала?
— Поначалу да. Но финансовые сложности и расхождение взглядов на будущее привели к тому, что мы развелись. Ей нужно было, чтобы я был дома, рядом. А меня рядом не было. Получается, погоня за мечтой оставила меня без семьи. Сейчас живу один, с сыном постоянно общаюсь, а с бывшей супругой просто остались друзьями.

— Человеческое счастье и спортивное будущее оказались на разных чашах весов?
— Да. И я, получается, выбрал спорт, полностью посвятил себя этому. Иначе просто никак, ребята на международном уровне бегают очень здорово, без жёстких тренировок ничего добиться нельзя.

Антон Кулятин

Антон Кулятин

Фото: vk.com/a.kulyatin91

«Наслаждаюсь тем, что имею, сына полностью обеспечиваю»

— На Паралимпиаду в Токио с какими чувствами и ожиданиями ехал?
— Я ехал бороться только за самые высокие места. А чувство было только одно – опасение сдать положительный тест на ковид. С чисто спортивной точки зрения я был абсолютно уверен в том, что готов к старту. До выезда сделал контрольную тренировку, которая показала, что я вышел на пик формы за всю карьеру. Ночь перед финалом не спал, прокручивал в голове то, как буду бежать. И даже это не помешало!

Я не мог подвести сына. Паша провожал меня в аэропорту на сбор к Паралимпиаде, подарил рисунок, на котором птичка несла в клюве золотую медаль: «Папа, это тебе!» А ведь сезон так драматично складывался, я из-за травмы ахилла тренироваться толком не мог, бегать более-менее начал только с конца мая, по сути, за три месяца до Паралимпиады.

После финиша бывшая жена прислала видео, как он болел за меня во время забега, даже в садик не пошёл, смотрел в прямом эфире.

— Момент финиша на Паралимпиаде стал главным в твоей жизни?
— По значимости на втором месте. С рождением ребёнка ничто не может сравниться. Особенно когда ты на сборах, а тебе приходит сообщение – родился сын, ребёнок абсолютно здоров. Это настоящее счастье.

— Победа в Токио полностью изменила твою жизнь?
— Конечно! Это и психологически изменило меня, ведь я доказал, прежде всего самому себе, что всё достижимо. Я стал паралимпийским чемпионом – выше уже не прыгнуть, только повторить. Но пока такой возможности не видно. Я стал получать колоссальное удовольствие от того, чем занимаюсь, не довлеет результат. Это и финансовая независимость. Я закрыл сразу все свои кредиты, купил квартиру и спокойно живу на пожизненную пенсию. Наслаждаюсь тем, что имею, сына полностью обеспечиваю.

Как российских паралимпийцев не пускали на соревнования
«Нам шесть лет доказывали, что мы никто». Откровения звезды паралимпийского спорта России
Эксклюзив
«Нам шесть лет доказывали, что мы никто». Откровения звезды паралимпийского спорта России

— Не пробовал всё вернуть и вновь жить вместе с семьёй?
— Да поздно уже. Никаких чувств не осталось. Мы спокойно общаемся и делаем всё, чтобы Паша чувствовал себя как в полноценной семье. Нужно было в своё время кому-то уступить. Но и бывшую жену я тоже понять могу. Она тоже ведь бегала на высоком уровне, а потом из-за травмы пришлось резко закончить. Как я уже сказал, если в спорте есть результат – есть и деньги, а нет результата – ты с голой попой остаёшься и должен работу себе искать. А что такое спортсмен-инструктор? Это человек без опыта работы, который никому не нужен. Никому не хочется второй раз такое испытать.

— В родном Бийске ты герой?
— Да я бы так не сказал. Я ездил после победы на Паралимпиаде к своему первому тренеру. Его там никак не поддержали. Я сам стараюсь ему всегда помогать. Сейчас у Виталия Васильевича Гаврилина есть девочка, которая в нынешнем сезоне юниорский чемпионат России выиграла. Новая звёздочка растёт. Вот помогаю им. Администрация Бийска сделала турнир на призы Антона Кулятина и проводит его на тех трассах, где я сам начинал заниматься. Они взяли на себя организационную часть, а я полностью обеспечиваю проведение турнира финансово. Может быть, кто-то из детей, получив медальку и приз, захочет и дальше в спорте развиваться. Я был бы просто счастлив.

«Можно проявить гордость и сказать, что вернёмся только на своих условиях. Но мир, смотрю, особо и не отчаивается»

— Давай к Паралимпиаде вернёмся. Ты не чувствовал какого-то предвзятого отношения из-за того, что ты – русский?
— Нет. На тех международных стартах, на которых я успел выступить, спортсмены, напротив, спрашивали, почему нас нет везде. Они не понимали, почему нас не пускают на все старты. Ведь чем выше конкуренция, тем интереснее, а спортсмены из России всегда высокие результаты показывают в паралимпийском спорте. Единственный момент, когда мне пришлось столкнуться с предвзятым отношением, был в Токио, когда занимали очередь в автобус. Украинские тренеры начали скандалить, чтобы нас не пускать. Но это единичный случай.

— В нынешней ситуации, если бы российских спортсменов вернули на соревнования, тебе не было бы страшно за себя?
— Это спорт. Он должен быть интересен, здесь должны выступать все сильнейшие. Рыкать друг на друга и во всём обвинять – это неправильно. Наверное, нас и не пускают, чтобы избежать каких-то конфликтов. Видимо, организаторы боятся, что этих конфликтов не избежать.

Антон Кулятин

Антон Кулятин

Фото: РИА Новости

— Ты выиграл Паралимпиаду под нейтральным флагом. Но тебе принципиально выигрывать под российским флагом?
— Лично для меня нет разницы. Спортивная карьера у нас слишком короткая и травмоопасная, оборваться может в любой момент. Если у тебя есть хоть малейшая возможность выступить – нужно выступать. Ты годами убивался, чтобы показать результат, и такие моменты упускать нельзя. Я ведь приехал результат показывать, а не политические убеждения демонстрировать.

— Как ты уже сказал, в перспективе не видно, что россиян вернут на соревнования. Это сильно бьёт по мотивации человека, который уже добрался до вершины?
— Я понимаю, что ещё не «выбеганный». Возможно, сказывается, что я достаточно поздно пришёл в спорт и не форсировал свою подготовку. Я пока ещё голоден до результатов и достижений, пока есть здоровье. Со стороны государства финансово поддержан. Почему не показать, что ты ещё на многое способен? Да и молодое поколение подстёгивает, не хочется лидирующие позиции отдавать. Хотя, конечно, отстранение нашей лёгкой атлетики сильно сказалось, наш вид спорта сильно просел.

— Деньги – сильный мотиватор?
— Безусловно. Особенно для молодых. Сейчас просто небо и земля по сравнению с тем, что было в тот момент, когда нас отстранили. Тогда все сидели на попе ровно и просто ждали, что нас скоро выпустят обратно. А если бы тогда была серия «Королева российского спорта» с такими призовыми, мы очень много спортсменов могли бы сохранить. За столько лет можно было бы так раскрутить нашу серию!

— Сейчас много споров идёт о том, что на Олимпиаду нужно ехать только на своих условиях, а не на тех, что предлагает МОК. Ты на чьей стороне?
— Я согласен, что Россия – сильная и могучая держава. Но если мы пропустим Олимпиаду, то загубим не только то поколение спортсменов, которые готовы выступать здесь и сейчас, но и то, которое ещё только растёт. Можно проявить гордость и сказать, что вернёмся только на своих условиях, с флагом и гимном, а пока сидеть дома. Но мир, смотрю, особо и не отчаивается, что нас там нет. Норвежские лыжники, что ли, сильно расстроились отсутствию наших? Выиграли всё и довольны. За любую возможность нужно цепляться. Это моё мнение. Я говорю только с точки зрения спортсмена. Но у любого человека может быть другая точка зрения.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023