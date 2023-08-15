«Я погнался за мечтой и потерял семью». Откровения чемпиона Паралимпиады

На чемпионате России по лёгкой атлетике в мужском финале в беге на 1500 м третье место занял Антон Кулятин. Скромный результат, всего лишь бронза чемпионата страны. Если не знать, что Антон – почти слепой спортсмен-паралимпиец. Два года назад в Токио он выиграл свою коронную дистанцию на Паралимпиаде. На что ему пришлось пойти ради спортивных успехов, паралимпиец рассказал в интервью «Чемпионату».

«Если ты вышел на старт – всё остальное только твои проблемы»

— Антон, насколько тебе сложно бегать с соперниками, у которых нормальное зрение?

— Я за много лет уже адаптировался, поэтому колоссальных проблем для меня нет. Основные сложности возникают во время подготовки, ведь иногда приходится и по пересечённой местности бегать. В забеге же я более-менее различаю дорожку, но не могу близко к бровке бежать, так как большой риск заступить. Нет особой разницы, соперники с нормальным зрением или такие же, как я.

— Так какое у тебя зрение? Что ты различаешь?

— Левый глаз у меня не видит совсем на расстоянии больше вытянутой руки. Из-за этого близко с бровкой и не бегу. Правым глазом на расстоянии до двух метров различаю очертания, цвета, приноровился и людей различать. Конечно, мимику я не увижу, но крупные надписи близко могу прочесть.

— Как же ты ориентируешься в забегах? Ведь даже отрыв соперников можешь не заметить.

— У меня зрение не одномоментно ухудшалось, а постепенно. Я много лет привыкал к такому. И ориентируюсь в основном на собственный бег, на раскладку. У меня нет такого, что если я потерял зрительный контакт, то уже не могу соперничать. Некоторых ребят, с которыми постоянно общаюсь, могу и во время забега отличить – по цвету формы, по очертаниям фигуры. Понятно, что, если отрыв будет больше трёх метров, я не пойму, кто убежал.

— В финальном забеге чемпионата России ты чудом ушёл от столкновения. Почувствовал?

— Просто реакция сработала. На рефлексах перепрыгнул упавшего Женю Кунца. Мы с ним пообщались потом, он сказал, что это была его ошибка, я его не задел вообще.

— А опаснее с какими соперниками бежать – у кого нормальное зрение или такое же, как у тебя?

— Конечно, с такими же, как я. Все начинают толкаться, пинаться, бить по шиповкам. Со здоровыми спортсменами ты и сам аккуратнее бежишь, и они, соответственно, так же.

Антон Кулятин Фото: vk.com/a.kulyatin91

«Я стал последним, даже девочкам проиграл»

— Ты не считаешь, что здоровые ребята относились к тебе бережно?

— Я такого не чувствую. Особенно когда к первому виражу подбегаешь, а там руками и ногами все молотят. Если ты вышел на старт – всё остальное только твои проблемы. Ты для других такой же соперник. Никто тебе место не уступит, и это правильно. Меня же никто не звал в эти соревнования, я сам заявился. Кстати, прошедший чемпионат России стал для меня юбилейным, 10-м, в котором я принял участие.

— Круто получилось. Ведь это твоя первая в карьере медаль ЧР?

— Да, я впервые стал призёром чемпионата России! Тренер доволен, я тоже, к чему готовились — отработали. Но я уже становился призёром других соревнований, выигрывал Кубок России. Скажу честно, что с победой на Паралимпиаде ни в какое сравнение это не идёт. Паралимпиада – вершина карьеры. А внутренние старты, даже чемпионат России – только лишь подготовка к тому, чтобы быть конкурентоспособным на международном уровне. Но выступать на наших стартах нужно обязательно.

— На тренировках ты со здоровыми спортсменами бегаешь?

— Да. В группе у моего тренера Николая Борисовича Халухаева обычные спортсмены и ещё один молодой парень, который выступает в той же паралимпийской категории, что и я. Лёгкой атлетикой я начинал заниматься в 2008-м в Бийске у Гаврилина Виталия Васильевича, а с Халухаевым работаю с 2011 года.

— Ты же в лёгкую атлетику пришёл ещё не с таким зрением?

— Нет, было намного лучше. Мой друг занимался лёгкой атлетикой. Когда мы сдали последний экзамен в девятом классе, он позвал меня с собой на тренировку. Сходил я на пару занятий – не затянуло меня. А тренеру своей комплекцией – худой и высокий – понравился. Он мне названивал летом, звал на тренировки. Ну я решил походить немного, хоть и не нравилось. Атлетика лёгкая, а тренировки тяжёлые (смеётся).

Когда Виталий Васильевич повёз меня на первые соревнования, я стал там последним, даже девочкам проиграл. С того момента и втянулся. Мне было просто стыдно проигрывать, я изменил своё отношение к тренировкам, поставил себе цель стать лучшим в группе. И с каждым годом начал прогрессировать. Я бегал и 400, и 800, и 1500 м. Но в Бийске стадион с деревянными дорожками. Там после 400 м травм очень много было. Мы с тренером сосредоточились на средних дистанциях.

— Как финансово выкручивался? Затраты и в лёгкой атлетике солидные. Это только кажется, что всё на минималках.

— Да, так только любители думают. Раньше кроссовки, например, столько не стоили. Свои первые кроссовки я купил за 1500 рублей в «Спортмастере». Шиповки на соревнования мне давал тренер, у него были старенькие «адидасы». Но меня ещё поддерживал мой Бийский механико-технологический колледж. А дальше всё достигалось результатами. Через три года переехал в Новосибирск, поскольку поступил в педагогический университет. Меня оформили на спортивную ставку. В общаге жил, подрабатывать пытался – на выборах в комиссии сидел, выдавал бюллетени, пробовал и грузчиком, но тогда слишком слабенький был. Я в какой-то момент со спортом заканчивать хотел.

Антон Кулятин Фото: vk.com/a.kulyatin91

«Пришлось залезть в кредиты, чтобы оплачивать билеты и проходить обследование»

— Почему?

— Зрение стало сильно ухудшаться, результаты стояли на месте. А в спорте ведь как: есть результаты – ты нужен, нет – извини, со ставки тебя снимают, потому что платить не за что. А у меня на тот момент уже была семья. Я принял решение, что завершу свою недолгую карьеру и пойду работать преподавателем физкультуры в колледж.

Пошёл комиссию проходить, а там мне окулисты говорят: «Да у тебя со зрением беда совсем! Почему инвалидность не оформляешь?» А я пробовал года за три до этого, мне сказали, что не прохожу по диагнозу. В колледж я всё-таки устроился, а параллельно вновь решил попробовать оформить инвалидность по зрению.

— Тогда и возникло желание попробовать себя в паралимпийском спорте?

— Об этом раньше говорил Николай Борисович Халухаев, у которого я занимался. Перспектив особых в соперничестве с другими ребятами у меня не было – ну мастер спорта, и что? А вот среди паралимпийцев можно было пытаться выйти на другой уровень, со своими результатами я и на международной арене выглядел бы нормально. Но тогда не прошёл по критериям, как уже сказал. Спустя три года вновь стал пытаться получить инвалидность и оформиться как спортсмен-паралимпиец. Проблема в том, что в Новосибирске не было сертифицированных клиник для выдачи такого заключения международного образца. Нужно было ездить в Москву, проходить обследование, жить там за свой счёт.

— Но всё же получилось?

— Да. Но какой ценой! Мне пришлось залезть в кредиты, чтобы оплачивать билеты и проходить обследование. Вот представьте, денег не так и много, а глава семьи залезает в долг на 500 000 рублей. Ради чего? Я ухватился за свой шанс, словно чувствовал, что это может всё изменить. При этом не было 100-процентной уверенности, что всё получится и я буду бегать на международном уровне.

— Жена поддержала?

— Поначалу да. Но финансовые сложности и расхождение взглядов на будущее привели к тому, что мы развелись. Ей нужно было, чтобы я был дома, рядом. А меня рядом не было. Получается, погоня за мечтой оставила меня без семьи. Сейчас живу один, с сыном постоянно общаюсь, а с бывшей супругой просто остались друзьями.

— Человеческое счастье и спортивное будущее оказались на разных чашах весов?

— Да. И я, получается, выбрал спорт, полностью посвятил себя этому. Иначе просто никак, ребята на международном уровне бегают очень здорово, без жёстких тренировок ничего добиться нельзя.

Антон Кулятин Фото: vk.com/a.kulyatin91

«Наслаждаюсь тем, что имею, сына полностью обеспечиваю»

— На Паралимпиаду в Токио с какими чувствами и ожиданиями ехал?

— Я ехал бороться только за самые высокие места. А чувство было только одно – опасение сдать положительный тест на ковид. С чисто спортивной точки зрения я был абсолютно уверен в том, что готов к старту. До выезда сделал контрольную тренировку, которая показала, что я вышел на пик формы за всю карьеру. Ночь перед финалом не спал, прокручивал в голове то, как буду бежать. И даже это не помешало!

Я не мог подвести сына. Паша провожал меня в аэропорту на сбор к Паралимпиаде, подарил рисунок, на котором птичка несла в клюве золотую медаль: «Папа, это тебе!» А ведь сезон так драматично складывался, я из-за травмы ахилла тренироваться толком не мог, бегать более-менее начал только с конца мая, по сути, за три месяца до Паралимпиады.

После финиша бывшая жена прислала видео, как он болел за меня во время забега, даже в садик не пошёл, смотрел в прямом эфире.

— Момент финиша на Паралимпиаде стал главным в твоей жизни?

— По значимости на втором месте. С рождением ребёнка ничто не может сравниться. Особенно когда ты на сборах, а тебе приходит сообщение – родился сын, ребёнок абсолютно здоров. Это настоящее счастье.

— Победа в Токио полностью изменила твою жизнь?

— Конечно! Это и психологически изменило меня, ведь я доказал, прежде всего самому себе, что всё достижимо. Я стал паралимпийским чемпионом – выше уже не прыгнуть, только повторить. Но пока такой возможности не видно. Я стал получать колоссальное удовольствие от того, чем занимаюсь, не довлеет результат. Это и финансовая независимость. Я закрыл сразу все свои кредиты, купил квартиру и спокойно живу на пожизненную пенсию. Наслаждаюсь тем, что имею, сына полностью обеспечиваю.

— Не пробовал всё вернуть и вновь жить вместе с семьёй?

— Да поздно уже. Никаких чувств не осталось. Мы спокойно общаемся и делаем всё, чтобы Паша чувствовал себя как в полноценной семье. Нужно было в своё время кому-то уступить. Но и бывшую жену я тоже понять могу. Она тоже ведь бегала на высоком уровне, а потом из-за травмы пришлось резко закончить. Как я уже сказал, если в спорте есть результат – есть и деньги, а нет результата – ты с голой попой остаёшься и должен работу себе искать. А что такое спортсмен-инструктор? Это человек без опыта работы, который никому не нужен. Никому не хочется второй раз такое испытать.

— В родном Бийске ты герой?

— Да я бы так не сказал. Я ездил после победы на Паралимпиаде к своему первому тренеру. Его там никак не поддержали. Я сам стараюсь ему всегда помогать. Сейчас у Виталия Васильевича Гаврилина есть девочка, которая в нынешнем сезоне юниорский чемпионат России выиграла. Новая звёздочка растёт. Вот помогаю им. Администрация Бийска сделала турнир на призы Антона Кулятина и проводит его на тех трассах, где я сам начинал заниматься. Они взяли на себя организационную часть, а я полностью обеспечиваю проведение турнира финансово. Может быть, кто-то из детей, получив медальку и приз, захочет и дальше в спорте развиваться. Я был бы просто счастлив.

«Можно проявить гордость и сказать, что вернёмся только на своих условиях. Но мир, смотрю, особо и не отчаивается»

— Давай к Паралимпиаде вернёмся. Ты не чувствовал какого-то предвзятого отношения из-за того, что ты – русский?

— Нет. На тех международных стартах, на которых я успел выступить, спортсмены, напротив, спрашивали, почему нас нет везде. Они не понимали, почему нас не пускают на все старты. Ведь чем выше конкуренция, тем интереснее, а спортсмены из России всегда высокие результаты показывают в паралимпийском спорте. Единственный момент, когда мне пришлось столкнуться с предвзятым отношением, был в Токио, когда занимали очередь в автобус. Украинские тренеры начали скандалить, чтобы нас не пускать. Но это единичный случай.

— В нынешней ситуации, если бы российских спортсменов вернули на соревнования, тебе не было бы страшно за себя?

— Это спорт. Он должен быть интересен, здесь должны выступать все сильнейшие. Рыкать друг на друга и во всём обвинять – это неправильно. Наверное, нас и не пускают, чтобы избежать каких-то конфликтов. Видимо, организаторы боятся, что этих конфликтов не избежать.

Антон Кулятин Фото: РИА Новости

— Ты выиграл Паралимпиаду под нейтральным флагом. Но тебе принципиально выигрывать под российским флагом?

— Лично для меня нет разницы. Спортивная карьера у нас слишком короткая и травмоопасная, оборваться может в любой момент. Если у тебя есть хоть малейшая возможность выступить – нужно выступать. Ты годами убивался, чтобы показать результат, и такие моменты упускать нельзя. Я ведь приехал результат показывать, а не политические убеждения демонстрировать.

— Как ты уже сказал, в перспективе не видно, что россиян вернут на соревнования. Это сильно бьёт по мотивации человека, который уже добрался до вершины?

— Я понимаю, что ещё не «выбеганный». Возможно, сказывается, что я достаточно поздно пришёл в спорт и не форсировал свою подготовку. Я пока ещё голоден до результатов и достижений, пока есть здоровье. Со стороны государства финансово поддержан. Почему не показать, что ты ещё на многое способен? Да и молодое поколение подстёгивает, не хочется лидирующие позиции отдавать. Хотя, конечно, отстранение нашей лёгкой атлетики сильно сказалось, наш вид спорта сильно просел.

— Деньги – сильный мотиватор?

— Безусловно. Особенно для молодых. Сейчас просто небо и земля по сравнению с тем, что было в тот момент, когда нас отстранили. Тогда все сидели на попе ровно и просто ждали, что нас скоро выпустят обратно. А если бы тогда была серия «Королева российского спорта» с такими призовыми, мы очень много спортсменов могли бы сохранить. За столько лет можно было бы так раскрутить нашу серию!

— Сейчас много споров идёт о том, что на Олимпиаду нужно ехать только на своих условиях, а не на тех, что предлагает МОК. Ты на чьей стороне?

— Я согласен, что Россия – сильная и могучая держава. Но если мы пропустим Олимпиаду, то загубим не только то поколение спортсменов, которые готовы выступать здесь и сейчас, но и то, которое ещё только растёт. Можно проявить гордость и сказать, что вернёмся только на своих условиях, с флагом и гимном, а пока сидеть дома. Но мир, смотрю, особо и не отчаивается, что нас там нет. Норвежские лыжники, что ли, сильно расстроились отсутствию наших? Выиграли всё и довольны. За любую возможность нужно цепляться. Это моё мнение. Я говорю только с точки зрения спортсмена. Но у любого человека может быть другая точка зрения.