«Глупо говорить, что у меня менталитет американский». Девушка родом из России — на ЧМ-2023

В субботу, 19 августа, в Будапеште (Венгрия) стартует чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2023. К сожалению, на турнире не будет спортсменов из России. Несмотря на это, нашим болельщикам точно будет за кем последить. Например, за российской прыгуньей Еленой Куличенко, выступающей ныне за Кипр.

Судьбоносный переход

Елена Куличенко ещё пару лет назад выступала за сборную России.

В 2017-м она впервые проявила себя на международном турнире – юношеских Европейских играх. Тогда россиянка добыла серебро, проиграв лишь Ярославе Могучих, ныне одному из лидеров мировой лёгкой атлетики.

Затем Куличенко выступила ещё на нескольких турнирах, но уже в статусе нейтрального атлета, который было крайне непросто получить. Правда, таких высот, как на юношеских Европейских играх, она больше не достигала. Да и результаты на соревнованиях оставляли желать лучшего.

Зимой 2021-го спортсменка уже подумывала о завершении карьеры, однако спорт получил ещё один шанс. Елена поступила в университет Джорджии, а затем сменила спортивное гражданство на кипрское. Переход не был простым. Несмотря на то что у Куличенко ещё с 2019 года был паспорт Кипра, который она получила благодаря отцу, занимавшемуся бизнесом на острове, национальная федерация заставила её отбыть необходимый карантин и провести «переходный» сезон на внутренних турнирах.

Елена пошла на все эти испытания. Свой переход спортсменка объясняла проблемами у Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и связанными с ними сложностями с получением нейтрального статуса.

Елена Куличенко Фото: Jurij Kodrun/Getty Image

«Такой подход оправдывает себя»

Смена спортивного гражданства и обучение в американском университете волшебно повлияли на Куличенко. В начале 2022-го Елена побила свой личный рекорд (1,82 м) и улетела на солидные 1,87 м. А в сезоне-2022/2023 она начала блистать. Этим летом экс-россиянка взяла бронзу студенческой лиги NCAA, а потом выиграла чемпионат Кипра с личным рекордом 1,90 м.

Настоящим триумфом для 19-летней Елены стал молодёжный чемпионат Европы. Там она взяла первое в истории Кипра золото турнира. Куличенко взяла высоту 1,91 м. После на Универсиаде в Чэнду экс-россиянка снова взяла 1,91 м и пополнила свою медальную коллекцию серебряной наградой.

Такой взлёт результатов бывшей российской спортсменки можно объяснить высоким уровнем спортивной подготовки в американских университетах.

«Не ожидала, насколько там масштабен студенческий спорт. Это правда вау! И система, и отношение к ней. Другое дело, что и пахать приходится по полной. Когда провела пять часов на тренировке, подумала: «Эй, меня никто не предупреждал, что так будет». А если серьёзно, то такой подход оправдывает себя, и мне он нравится», – рассказывала Куличенко Sports.ru.

Теперь же Елена пробилась и на чемпионат мира! Пускай у неё почти нет шансов побороться за медаль с сильнейшими спортсменками вроде Ярославы Могучих и Николы Олислагерс, прыгающих за два метра, но это важный шаг в карьере девушки. Так что последить за стартом Куличенко будет очень интересно. Особенно учитывая, что от связей с родиной она не отказывается.

«Я считаю себя кипрской спортсменкой. Ведь иначе у меня этого всего не было бы. Да я бы уже завязала! При этом Россию люблю. У меня дом и семья в Москве. И глупо было бы говорить, что менталитет у меня кипрский или американский», – рассказывала Елена летом 2023 года.

Проследить за выступлением Куличенко можно будет 25 августа. В 11:20 по Москве стартует квалификация в прыжковом турнире.