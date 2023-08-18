Ниджат Абасов в 2005-м выиграл турнир в Москве. Экспертиза показала, что он пользовался подсказками.

Карлсен вновь нарвался на читера? Его соперник по Кубку мира был уличён в странной игре

Везёт Магнусу Карлсену на матчи с соперниками, которые были замечены в странной игре. Не успел ещё толком остыть скандал с обвинениями экс-чемпиона мира в адрес американца Ханса Ниманна, как перед полуфиналом Кубка мира – 2023 в Баку странная история нашлась про Ниджата Абасова, который сенсационно добрался до решающих матчей и сыграет с Магнусом.

Бывший директор Федерации шахмат России Илья Левитов в своём телеграм-канале опубликовал скрины из журнала «64» (№3 от 2005 года). В заметке, которая называется «Junior» в ушах юниора?» директор московской шахматной школы СДЮШОР №3 Александр Мазья заподозрил в нечестной игре на Всероссийском турнире школьников одного из соперников своего ученика.

Во время партии мальчик по имени Ниджат Абасов из Азербайджана делал удивительно точные ходы. Запросив у судей нотацию всех партий Абасова, Мазья отдал их на экспертизу. После проведения анализа эксперт Сергей Абрамов, фирма которого разрабатывала шахматные программы, сделал заключение, что мальчик пользовался подсказками компьютера.

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Текст заметки

Текст заметки

Организаторы турнира не смогли выявить механизм, по которому Абасов получал подсказки, а потому юному спортсмену было вынесено лишь предупреждение. Напрямую в жульничестве его не обвинили.

До старта Кубка мира 28-летний Абасов имел рейтинг 2646 пунктов – это лишь 97-е место в мире. Благодаря выходу в полуфинал Кубка мира азербайджанский гроссмейстер поднялся в Live-рейтинге на 30 позиций, прибавив к своему рейтингу 27 очков. Но после матча с Карлсеном значение может измениться.

Норвежский экс-чемпион мира в очередной раз заявил, что не намерен участвовать в турнире претендентов, который состоится весной 2024 года в Торонто. Таким образом, Ниджат Абасов фактически уже обеспечил себе место в этом турнире, как и двое других полуфиналистов – индиец Рамешбабу Прагнанандха и американец Фабиано Каруана.

Мог ли Абасов как-то хитрить на Кубке мира? Вряд ли. На турнирах такого уровня, особенно на последних стадиях, идёт тщательная проверка игроков.

Конечно, не стоит ориентироваться на то, что было 18 лет назад на школьном шахматном турнире. Но факт биографии для Ниджата неприятный. Интересно, как он теперь справится с нервами перед матчем с Магнусом Карлсеном, с которым до этого не сыграл ни одной классической партии?