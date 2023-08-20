Российская шахматистка играет в финале Кубка мира. До чемпионского титула — один шаг! LIVE

В воскресенье, 20 августа, в Баку пройдёт вторая партия финального матча Кубка мира по шахматам — 2023 среди женщин. В финале россиянка Александра Горячкина играет против Нургюл Салимовой из Болгарии. Первая классическая партия финала завершилась вничью, а значит, победительница сегодняшней встречи станет счастливой обладательницей титула. В случае ничьей судьба трофея решится завтра, 21 августа.
Партия начнётся в 14:00 по московскому времени.
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«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию второй партии финала Кубка мира по шахматам — 2023 среди женщин и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и вокруг неё. Оставайтесь с нами!
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