Следим за игрой Александры Горячкиной. Как же хочется, чтобы сегодняшняя партия стала золотой!

Российская шахматистка играет в финале Кубка мира. До чемпионского титула — один шаг! LIVE

В воскресенье, 20 августа, в Баку пройдёт вторая партия финального матча Кубка мира по шахматам — 2023 среди женщин. В финале россиянка Александра Горячкина играет против Нургюл Салимовой из Болгарии. Первая классическая партия финала завершилась вничью, а значит, победительница сегодняшней встречи станет счастливой обладательницей титула. В случае ничьей судьба трофея решится завтра, 21 августа.

Партия начнётся в 14:00 по московскому времени.

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«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию второй партии финала Кубка мира по шахматам — 2023 среди женщин и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и вокруг неё. Оставайтесь с нами!