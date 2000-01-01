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Драма на ЧМ-2023 по лёгкой атлетике!
Драма на ЧМ-2023 по лёгкой атлетике!
Сборная Нидерландов лишилась сразу двух золотых медалей на финишной прямой.
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Неудачный день
Неудачный день
Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал с происшествий. В первый же день турнира прямо на финишной прямой упали две фаворитки из Нидерландов: Сифан Хассан и Фемке Бол. Очень грустные истории.
Первое падение
Первое падение
В забеге на 10 000 м Хассан лидировала на заключительных метрах дистанции. На финишной прямой её догнала Гудаф Цегай. В порыве борьбы Сифан потеряла равновесие и упала. Итог — лишь 11-е место.
Жёсткая борьба
Жёсткая борьба
В эстафете 4х400 м Бол бежала четвёртый этап. К финишу Фемке подходила первой с мировым рекордом. Но на последних метрах она упала, потеряв палку.
Без медали и рекорда
Без медали и рекорда
Финишировала Бол третьей, но потеря палки привела к дисквалификации команды. Мировой рекорд в итоге обновили американки.
Настоящая драма на ЧМ-2023! Сразу две чемпионки упали за считаные метры до финиша
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