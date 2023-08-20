Самые интересные факты о пивной миле. Сколько нужно выпить, чтобы стать чемпионом мира?

Алкоголь и спорт – это, как правило, вещи несовместимые. Но порой находятся умельцы, которые несовместимое объединяют, причём успешно.
Представьте себе соревнования легкоатлетов, которые пьют пиво. Ну или поклонников пенного, которые любят побегать. Нужно выпить – и бежать. Потом снова выпить – и ещё бежать. И так – четыре раза.
Если вам удалось опустошить бокалы и преодолеть дистанцию быстрее остальных, то вы получите большие деньги и звание чемпиона мира!
Некоторые участники ЧМ-2023 в Будапеште, пожалуй, позавидуют.
Выпил — беги!
Есть в мире такой старт – пивная миля. Исходя из названия понятно, что каждый участник должен пробежать милю (1609 метров). Но начинают спортсмены с того, что уже в начале первого 400-метрового круга, перед стартом, выпивают банку пива объёмом 0,35 литра. Затем спортсмены пробегают круг и пьют ещё баночку. В итоге каждый пробегает четыре равных отрезка, выпивая за это время 1,4 литра пива. Кстати, содержимое каждой банки необходимо опустошить в транзитной зоне, представляющей собой коридор длиной 10 метров. Участникам запрещается использовать свои банки, бутылки или приспособления, которые могут дать им какое-либо преимущество.
Результаты фиксируются на едином сайте Beermile.com. За всё время его существования было проведено 4516 пивных забегов, спортсмены официально пробежали 44 296 миль (более 71 тыс. км) и выпили более 177 тысяч литров пива.
Пивную милю можно организовать и самостоятельно. Если вы хотите, чтобы ваше имя и результат были внесены в официальный рейтинг, необходимо записать видеоподтверждение своего забега и прислать организаторам.
Участники пивной мили в Москве
Фото: РИА Новости
Парни просто развлекались
Сама идея такого забега появилась совершенно случайно ещё в 1989 году. Семеро канадских бегунов из Кингстона, в числе которых был и будущий участник двух Олимпийских игр 17-летний Грэм Худ, сидели в спортбаре после тренировки и думали, как им развлечься в тот августовский вечер.
Уже под покровом ночи, скрываясь от охраны, так как в компании были несовершеннолетние, они пришли на школьный стадион. В их планах было выпить по бутылке пива, пробежать 400-метровый круг и посмотреть на результаты. Но на одном круге они не остановились, а повторили комбинацию ещё три раза. Сами того не зная, они стали основоположниками турнира.
Осенью парни поступили в Королевский университет в Кингстоне, где образовался кружок любителей бега и пива, так что необычный турнир стал проводиться близ общежития ежегодно, но всё так же ночью.
В 1992 году забег получил название Kingston Classic, а в 1993 году был установлен официальный свод правил. Они таковы:
- пиво пьётся только из банок;
- содержание алкоголя в пиве должно быть не менее 5%;
- нельзя заменять пиво другими напитками:
- мужчины выпивают четыре банки пива, женщины – три (позже правило изменили: и мужчины, и женщины должны выпить по четыре банки);
- к дистанции добавляется лишний круг, если участника стошнило (считается, что участник, которого стошнило, начинает чувствовать себя легче, поэтому ему придётся бежать больше).
Постепенно местечковый турнир начал набирать популярность. Рассказы о нём передавалась из уст в уста и дошли до США. Студент-бегун Патрик Батлер из Уэслинского университета в Коннектикуте предложил однокурсникам устроить пивную милю после окончания спортивного сезона. Идея была одобрена и постепенно распространилась по другим американским университетам.
В 1998 году Батлер решил собрать все результаты и рекорды в одном месте и создал сайт Beermile.com, который расширил географию забегов.
Из развлечения — в большие соревнования
Со временем пивные старты перестали быть развлечением для смеха. К турнирам стали готовиться более основательно, появились специальные методики. Результаты улучшались, а бегуны стремились к рекордам.
Первым мужчиной, который смог пробежать пивную милю менее чем за пять минут, стал американский спортсмен Джеймс Нильсен. Он профессионально готовился к необычному забегу и вывел несколько правил, которые должны помочь любому желающему показать высокий результат в турнире.
Например, пиво должно быть комнатной температуры – так оно меньше пенится, а значит, его легче пить. При употреблении напитка лучше отклонить голову назад на 45 градусов и плотно прижать губы к банке.
Джеймс Нильсен на тренировке
Фото: Paul Chinn/Getty Images
Нильсен в 2014 году показал время 4.57 и смог стать лучшим в мире бегуном на пивной миле. Сейчас его результат находится только на 13-м месте.
Кстати, в этом же году в Техасе прошёл первый чемпионат мира в данной дисциплине. Тогда победители и у мужчин, и у женщин получили вознаграждения в размере $ 5000. А в 2015-м появилась даже своего рода федерация – организацией ЧМ занялась Beer Mile World Classic.
Интересно, что звёздам пивной мили предлагают спонсорские контракты, а третий номер мирового рейтинга канадец Льюис Кент заработал на популярной книге «Как пробежать пивную милю: руководство от чемпиона мира».
Олимпийская чемпионка поставила рекорд с пивом!
Летом 2023-го девятый чемпионат мира по пивной миле проходил в Чикаго. Помимо личных дисциплин, состоялись командные забеги и эстафеты. Призовой фонд соревнований составлял довольно внушительные $ 10 тыс.
Мужчинам в этот раз не удалось побить прошлогодний рекорд канадца Кори Белмора (4:28.10), а вот женщины наконец-то разменяли 6 минут.
Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в эстафете 4х1500 метров Шелби Хулихан, которую дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга, побила мировой рекорд и пробежала дистанцию за 5.43,81.
Шелби Хулихан
Фото: Quinn Rooney/Getty Images
Участники пивной мили не следуют кодексу ВАДА, поэтому у американки не возникло никаких проблем с участием в ЧМ по пивной миле. Более того, организаторы подчёркивают, что они никак не контролируют состояние спортсменов во время забегов. Чтобы пробежать пивную милю, необходимо только достичь 21 года и записать этому видеоподтверждение.
Кстати, россияне тоже есть в рейтинге на Beermile.com. Лучший результат – у Анатолия Даниличенко. В 2017 году он пробежал дистанцию на Ростовской пивной миле за 7.39. Подобные соревнования в России проходят ежегодно. Самыми популярными являются забеги в Москве и Санкт-Петербурге.
При всём шутливом отношении к подобному спорту обязательно стоит помнить, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
- 20 августа 2023
-
14:45
-
14:25
-
14:22
-
14:16
-
13:25
-
13:15
-
11:45
-
11:24
-
10:58
-
10:10
-
08:00
-
03:31
-
03:01
-
01:38
-
01:19
-
01:00
- 19 августа 2023
-
23:51
-
23:50
-
23:28
-
23:22
-
23:15
-
23:00
-
22:57
-
22:38
-
22:29
-
22:04
-
22:00
-
21:24
-
20:23
-
19:39
-
19:37
-
18:55
-
18:54
-
18:21
-
18:02