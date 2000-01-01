Аверины скоро уйдут из спорта. Кто займёт их место в сборной России?

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Кто займёт место Авериных в сборной России?
Кто займёт место Авериных в сборной России?
Гимнастки, которые могут стать главными звёздами в ближайшие годы.
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Смена поколений
Смена поколений
Дина и Арина Аверины всё реже выступают на турнирах, а кто же будет вместо них, когда они совсем завершат карьеру? У кого есть шансы и кто претендует на лидерские места в сборной России?
Лала Крамаренко
Лала Крамаренко
Она уже звезда сборной России и претендент на мировое лидерство после допуска на международные турниры. Лала выиграла золото в команде на чемпионате Европы и уйму медалей на внутренних стартах.
Анна Попова
Анна Попова
В копилке юной гимнастки ещё нет побед на крупных стартах, но в России она уже неоднократно опережала лидеров сборной. Привлекает внимание зажигательными постановками и длинными ногами.
Мария Борисова
Мария Борисова
Мария — любимица большинства фанатов в России. На её счету также нет мировых побед, но в России она успешная гимнастка. К сожалению, ей часто не хватает стабильности.
Анастасия Гузенкова
Анастасия Гузенкова
За спортивную карьеру она успела поездить по международным стартам и вернулась с турниров с хорошим уловом! В её копилке множество медалей разного достоинства этапов Гран-при и других состязаний.
Диана Чугунихина
Диана Чугунихина
Ещё одна юная представительница сборной, которая в последнее время особенно часто выбивается в лидеры. Выделяется своими поворотами, на одном из турниров ей даже вручили награду Мисс пируэт.
Алина Перфильева
Алина Перфильева
Она уже давно по сеньорам, но внимание к себе привлекла лишь после отстранения России от международных стартов. Отличается интересной работой с предметом.
Милена Щенятская
Милена Щенятская
Пока о Милене говорят не так много, но с каждым турниром она влюбляет в себя всё больше людей. Удивляет своим невероятным толчком, лёгкостью и качеством исполнения элементов.
Аверины скоро уйдут из спорта. Кто займёт их место в сборной России?
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