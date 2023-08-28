Крамаренко вынесла бы всех соперниц на ЧМ-2023. Включая и новую королеву гимнастики

Спортсменок России и Беларуси не пустили на чемпионат мира – 2023 по художественной гимнастике в Валенсии. А как бы они выступили, если бы пустили? Опять наши всех победили бы или новая королева Дарья Варфоломеев в состоянии была бы побороться?
«Чемпионат» попытался придумать систему для сравнения оценок и сделал однозначный вывод.
Учитывая специфику нашего вида спорта, нельзя просто взять оценки с других турниров и сравнить, так как мы не получим реальной картины. Очень многое зависит от судей, от статуса турнира, обычно арбитры более лояльно относятся к гимнасткам той страны, где проходят соревнования.
Можно только догадываться и сравнивать оценки через какие-то второстепенные признаки. Давайте попробуем это сделать.
Илона Зейналова
Фото: Gongga Laisong/China News Service/ТАСС
На Играх стран СНГ выступила представительница Азербайджана Илона Зейналова. Она принимала участие и в чемпионате мира в Валенсии. Именно через неё можно попробовать сравнить оценки на разных турнирах. Но тут стоит учесть, что Илона не смогла сделать одинаково все упражнения в Минске и Валенсии.
Поэтому выбираем мяч, который Зейналова прошла более-менее ровно на Играх стран СНГ и на чемпионате мира.
В Валенсии её оценка за мяч – 28,0 (трудность – 12,7, артистизм – 7,55, исполнение – 7,75). В Минске – 31,85 (трудность – 15,2, артистизм – 8,4, исполнение – 8,25). Оценка отличается на 3,85 балла, причём разница есть в каждом из критериев.
Трудность и исполнение довольно сложно сравнить на разных турнирах, так как эта оценка зависит от того, что именно гимнастка сделала на выступлении. Например, не выполнила критерии на ловле и получила уже намного меньше.
Эти оценки оставляем как есть, и допускаем, что на турнирах в Минске и Валенсии судьи примерно одинаково считали критерии. Стоит помнить только, что на внутренних турнирах на какие-то вещи судьи могут закрыть глаза, но на мировом уровне поблажек ждать не стоит.
Алина Горносько
Фото: РИА Новости
А вот оценку артистизма можно сравнивать смело, так как это чисто работа судей и от гимнастки здесь особо ничего не зависит. Акценты и точки в упражнении зачастую всегда одни и те же, если, конечно, не произошло какого-то сбоя по выступлению. Вот поэтому мы и взяли упражнение с мячом, которое Илона прошла примерно одинаково на двух турнирах.
Порядок оценок представить можно. Давайте для простоты уменьшать оценку за каждый вид на 0,85 – пусть это будет корректировка артистизма под мировой уровень, именно на это значение отличаются оценки Илоны Зейналовой на Играх стран СНГ и чемпионате мира. А теперь посчитаем оценки россиянки Лалы Крамаренко и белоруски Алины Горносько, которые в Минске выступали в многоборье и заняли первое и второе места.
Обруч: 35,35 — 0,85 = 34,5
Мяч: 36,2 — 0,85 = 35,35
Булавы: 36,05 — 0,85 = 35,2
Лента: 35,8 — 0,85 = 34,95
Итого: 140,0
Алина Горносько, Игры стран СНГ
Обруч: 37,3 — 0,85 = 36,45
Мяч: 34,15 — 0,85 = 33,3
Булавы: 33,75 — 0,85 = 32,9
Лента: 34,4 — 0,85 = 33,55
Итого: 136,2
А теперь давайте сравним эти результаты с результатами многоборья на чемпионате мира. Немка Дарья Варфоломеев, вынесшая всех соперниц в Валенсии, получила 137,45, а итальянка София Раффаэли, занявшая второе место, набрала 135,7.
И что получается? Крамаренко с большим преимуществом победила бы абсолютно всех! В том числе и новую королеву. Варфоломеев стала бы второй, а Горносько – третьей.
Лала Крамаренко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Результат, конечно, интересный. По оцениванию трудности предмета и тела могут быть вопросы, но вычитать этот балл из оценок Крамаренко и Горносько на основе оценки другой гимнастки не совсем корректно. На мой взгляд, наш вариант с корректировкой только артистизма – самый корректный.
В любом случае реальность оценок гимнасток из России и Беларуси мы можем увидеть только после их возвращения на мировую арену. Произойдёт это с 1 января 2024 года. Всё остальное – догадки и фантазии. Но догадываться и фантазировать о том, что российская гимнастка – сильнейшая в мире, нам никто не мешает.
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