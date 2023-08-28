Крамаренко вынесла бы всех соперниц на ЧМ-2023. Включая и новую королеву гимнастики

Это не просто слова, а сравнение оценок гимнасток. Равных российской приме в Валенсии не было бы.

Спортсменок России и Беларуси не пустили на чемпионат мира – 2023 по художественной гимнастике в Валенсии. А как бы они выступили, если бы пустили? Опять наши всех победили бы или новая королева Дарья Варфоломеев в состоянии была бы побороться?

«Чемпионат» попытался придумать систему для сравнения оценок и сделал однозначный вывод.

Учитывая специфику нашего вида спорта, нельзя просто взять оценки с других турниров и сравнить, так как мы не получим реальной картины. Очень многое зависит от судей, от статуса турнира, обычно арбитры более лояльно относятся к гимнасткам той страны, где проходят соревнования.

Можно только догадываться и сравнивать оценки через какие-то второстепенные признаки. Давайте попробуем это сделать.

Илона Зейналова Фото: Gongga Laisong/China News Service/ТАСС

На Играх стран СНГ выступила представительница Азербайджана Илона Зейналова. Она принимала участие и в чемпионате мира в Валенсии. Именно через неё можно попробовать сравнить оценки на разных турнирах. Но тут стоит учесть, что Илона не смогла сделать одинаково все упражнения в Минске и Валенсии.

Поэтому выбираем мяч, который Зейналова прошла более-менее ровно на Играх стран СНГ и на чемпионате мира.

В Валенсии её оценка за мяч – 28,0 (трудность – 12,7, артистизм – 7,55, исполнение – 7,75). В Минске – 31,85 (трудность – 15,2, артистизм – 8,4, исполнение – 8,25). Оценка отличается на 3,85 балла, причём разница есть в каждом из критериев.

Трудность и исполнение довольно сложно сравнить на разных турнирах, так как эта оценка зависит от того, что именно гимнастка сделала на выступлении. Например, не выполнила критерии на ловле и получила уже намного меньше.

Эти оценки оставляем как есть, и допускаем, что на турнирах в Минске и Валенсии судьи примерно одинаково считали критерии. Стоит помнить только, что на внутренних турнирах на какие-то вещи судьи могут закрыть глаза, но на мировом уровне поблажек ждать не стоит.

Алина Горносько Фото: РИА Новости

А вот оценку артистизма можно сравнивать смело, так как это чисто работа судей и от гимнастки здесь особо ничего не зависит. Акценты и точки в упражнении зачастую всегда одни и те же, если, конечно, не произошло какого-то сбоя по выступлению. Вот поэтому мы и взяли упражнение с мячом, которое Илона прошла примерно одинаково на двух турнирах.

Порядок оценок представить можно. Давайте для простоты уменьшать оценку за каждый вид на 0,85 – пусть это будет корректировка артистизма под мировой уровень, именно на это значение отличаются оценки Илоны Зейналовой на Играх стран СНГ и чемпионате мира. А теперь посчитаем оценки россиянки Лалы Крамаренко и белоруски Алины Горносько, которые в Минске выступали в многоборье и заняли первое и второе места.

Лала Крамаренко, Игры стран СНГ

Обруч: 35,35 — 0,85 = 34,5

Мяч: 36,2 — 0,85 = 35,35

Булавы: 36,05 — 0,85 = 35,2

Лента: 35,8 — 0,85 = 34,95

Итого: 140,0

Алина Горносько, Игры стран СНГ

Обруч: 37,3 — 0,85 = 36,45

Мяч: 34,15 — 0,85 = 33,3

Булавы: 33,75 — 0,85 = 32,9

Лента: 34,4 — 0,85 = 33,55

Итого: 136,2 Обруч: 35,35 — 0,85 = 34,5Мяч: 36,2 — 0,85 = 35,35Булавы: 36,05 — 0,85 = 35,2Лента: 35,8 — 0,85 = 34,95Итого: 140,0Обруч: 37,3 — 0,85 = 36,45Мяч: 34,15 — 0,85 = 33,3Булавы: 33,75 — 0,85 = 32,9Лента: 34,4 — 0,85 = 33,55Итого: 136,2

А теперь давайте сравним эти результаты с результатами многоборья на чемпионате мира. Немка Дарья Варфоломеев, вынесшая всех соперниц в Валенсии, получила 137,45, а итальянка София Раффаэли, занявшая второе место, набрала 135,7.

И что получается? Крамаренко с большим преимуществом победила бы абсолютно всех! В том числе и новую королеву. Варфоломеев стала бы второй, а Горносько – третьей.

Лала Крамаренко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Результат, конечно, интересный. По оцениванию трудности предмета и тела могут быть вопросы, но вычитать этот балл из оценок Крамаренко и Горносько на основе оценки другой гимнастки не совсем корректно. На мой взгляд, наш вариант с корректировкой только артистизма – самый корректный.

В любом случае реальность оценок гимнасток из России и Беларуси мы можем увидеть только после их возвращения на мировую арену. Произойдёт это с 1 января 2024 года. Всё остальное – догадки и фантазии. Но догадываться и фантазировать о том, что российская гимнастка – сильнейшая в мире, нам никто не мешает.