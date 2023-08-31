«Завтра на море пойдём». В 2008-м звёзды русской акробатики погибли на пожаре в Геленджике

Мощнейший пожар на горном хребте курортного Геленджика удалось потушить без жертв. Но 15 лет назад на пожаре в центре подготовки армейских спортсменов Министерства обороны России в том же Геленджике погибли восходящие звёзды мировой акробатики.
«Золотая тройка»
31 августа 2008 года мастера спорта международного класса 18-летняя Анна Марьина из Саратова, 16-летняя Ольга Гофман из Краснодара, 14-летняя Анастасия Головизнина из Кирова и их 35-летняя тренер, заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира и Европы Светлана Кушу из Краснодара приехали в Геленджик перед важнейшими в их жизни и карьере соревнованиями – чемпионатом мира в Шотландии.
Девушки считались главными фаворитами турнира. С 2006 года они уже выиграли или были в призах во всех соревнованиях, начиная от первенств России, заканчивая международными стартами. «Золотая тройка» участвовала в шоу Алексея Немова, объехала с показательными выступлениями множество городов России. Самой громкой победой был выигрыш чемпионата Европы в 2007-м.
Весь август 2008 года юные чемпионки готовились к чемпионату мира, чтобы показать свой высочайший уровень мастерства. За месяц до старта они отправились в Геленджик, чтобы провести последний этап подготовки рядом с морем и совместить работу и небольшой отдых.
Девушки заселились в комнату на третьем этаже спорткомплекса Министерства обороны РФ «Центр подготовки российских спортсменов». Искупаться в море в тот же день им не удалось, не позволила погода – сильнейшая гроза и мощный дождь. Так что они вместе с тренером отложили купание на следующий день.
«Лучше пораньше ляжем, а завтра с утра на море пойдём», — решили спортсменки и тренер.
В 2008-м звёзды русской акробатики погибли на пожаре в Геленджике
Фото: kirovsport1.ru
Сигнализация не сработала
Но завтра для них так и не наступило. Глубокой ночью в спорткомплексе начался сильнейший пожар – загорелась пластиковая отделка. Пожарные расчёты прибыли на место происшествия через семь минут после того, как сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчерской. 16 бригад ничего не могли сделать с бушевавшим пламенем, которое в считаные минуты охватило здание.
Справиться с огнём получилось лишь к девяти утра. Тогда на пепелище и обнаружили тела четырёх погибших — членов сборной России Марьину, Гофман, Головизнину и тренера Кушу.
Как стало известно позже, комната девушек быстро затянулась дымом. Анна и Ольга отравились угарным газом и погибли во сне – их тела были найдены в кроватях. А вот тренера вместе с самой младшей ученицей обнаружили в двух шагах от входной двери. Светлана Кушу пыталась спасти 14-летнюю Анастасию, но погибла вместе с девочкой.
Сразу после начала осмотра места трагедии эксперты сделали вывод, что причиной пожара стала молния, а пожарная сигнализация по какой-то причине не сработала.
В последний день лета 2008 года по трагической случайности не стало четырёх чемпионок, которым предрекали большое будущее в мире спортивной акробатики. Теперь в память о них по очереди в трёх городах – Саратове, Краснодаре и Кирове – проходит турнир «Сердца четырёх».
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