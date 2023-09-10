Звезду российского спорта лишили титулов и мировых рекордов. Неоднозначная допинг-история

В Россию Каширину признали невиновной, а Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал на восемь лет. Как так получилось?

Лучшая тяжелоатлетка России Татьяна Каширина ещё в августе 2023 года радовалась завершению допинговой дисквалификации и разрывала всех соперниц на II Играх стран СНГ. А спустя месяц спортсменка снова оказалась в бане. Более того, теперь он лишена своих главных наград и, кажется, больше никогда не сможет выйти на помост. А всё потому, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) настояло на её отстранении.

Они там издеваются над нашим спортом?

«Её обвиняли бездоказательно»

Вся история началась ещё в 2020 году. В декабре Каширину временно отстранили от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Причина – данные базы Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) за период с 2012 по 2015 год.

В сентябре 2021 года РУСАДА после долгого расследования и молчания ВАДА сняло с Татьяны все обвинения в нарушении допинговых правил. С одной стороны, это решение было радостным и долгожданным, с другой – очень досадным для самой спортсменки, ведь из-за этих подозрений россиянка пропустила Олимпиаду в Токио, где была одной из фавориток.

«Татьяну оправдали, потому что не было никаких доказательств её виновности. Бездоказательно её обвиняли, но всё завершилось слушаниями в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, который принял решение, что она ничего не нарушала. Очень долго всё это длилось – год и семь месяцев, тяжело ей пришлось, сами понимаете. Но ни на кого в суд мы подавать не будем. Мы так от этого всего устали. Сейчас Татьяна учится, так как на спорт сейчас в полной мере надеяться нельзя и с каждым человеком может что-то случиться. Она сильна характером, руки не опускала никогда», – рассказывал ТАСС личный тренер спортсменки Владимир Краснов.

Тогда главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов высказывал опасения, что странная история с Кашириной не закончена. И оказался прав. В ответ на апелляцию РУСАДА свой иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) подало и ВАДА.

«Ещё один пример того, как ВАДА расследует дела»

В 2022-м тяжелоатлетка спокойно вернулась в спорт. На больших международных турнирах из-за санкций она выступить не успела, однако уверенно расправлялась со всеми на российских соревнованиях. Занимательно, что Каширина вернулась не в привычную для себя супертяжёлую категорию, а в вес до 87 кг. Последним стартом Татьяны стали II Игры стран СНГ. Там она выиграла в двоеборье с результатом 262 кг.

Пока россиянка выступала на турнирах, в CAS шли слушания и разбирательства. И вот итог: 28 августа Спортивный арбитражный суд отменил решение РУСАДА и признал Каширину виновной в нарушении антидопинговых правил. Спортсменку отстранили на восемь лет, начиная с даты вынесения вердикта. Но в бане Татьяна пробудет не до августа 2031-го, а до января 2030-го, так как часть срока дисквалификации она уже отбыла с 2020 по 2022 год. Слабое утешение для спортсменки, которой в минувшем январе исполнилось 32.

Кроме того, тяжелоатлетку лишили всех завоёванных титулов в период с 1 апреля 2013-го по 19 июня 2017 года. У Татьяны забрали три золота чемпионатов мира, три золота чемпионатов Европы, а также награды других турниров. Также россиянка осталась без трёх мировых рекордов, установленных на ЧМ-2014: 155 кг в рывке, 193 кг в толчке и 348 кг по сумме. Теперь рекорды перешли к китаянке Ли Вэньвэнь – 147 кг в рывке, 186 кг в толчке и 332 кг по сумме.

Татьяна Каширина Фото: РИА Новости

«ВАДА проверяет каждое дело, чтобы убедиться, что оно рассматривается в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, а если это не так, мы оставляем за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Именно это произошло в данном случае, и мы рады, что апелляция была успешной. Это ещё один пример того, как ВАДА усердно расследует все дела, связанные с LIMS в России, чтобы обеспечить справедливость в отношении спортсменов и сохранить чистый спорт», – говорится в заявлении ВАДА.

Невозможно не заметить, что Каширина наказана довольно жёстко. Связано это с тем, что Татьяна признана повторно нарушившей антидопинговые правила. Первое нарушение случилось ещё в 15-летнем возрасте, тогда спортсменка пропустила два года, но смогла вернуться. Теперь вернуться у Кашириной вряд ли получится. К моменту окончания бана ей будет почти 40 лет.