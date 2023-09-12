Самый скандальный пловец в мире готов ехать на Олимпиаду. Допинг-история — не помеха

Сунь Ян попадался на запрещённом веществе, разбивал молотком пробирки с пробами, нарушал условия дисквалификации. Но ему всё нипочём.

Пожалуй, самый скандальный пловец в мире, китайский чемпион Сунь Ян задумался о выступлении на Олимпиаде в Париже. Срок его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил заканчивается за несколько месяцев до старта Игр-2024, и формально у Сунь Яна будет право стартовать.

В Париже Сунь Яну вряд ли будет кто-то рад. Но этого парня никогда не заботило чужое мнение. Наплевал он на всех и сейчас.

Чемпион и дебошир

Сунь Ян – крайне неоднозначная личность в мире плавания. Это 11-кратный чемпион мира, трёхкратный олимпийский чемпион, девятикратный победитель Азиатских игр. У него есть мировой рекорд, установленный на Олимпиаде в Лондоне: на дистанции 1500 м вольным стилем секундомер показал 14:31.02.

В Китае Яна боготворят, но в остальном мире отношение к нему более чем сдержанное. Дело в том, что о его нахальстве и невоспитанности известно намного больше, чем о наградах. То он на дороге врежется в автобус, при этом управляя автомобилем без прав, то поднимет руку на девушку. Так, на чемпионате мира в 2015 году китаец не поделил целый бассейн с бразильской спортсменкой Лариссой Оливейрой. Между пловцами возник конфликт, в ходе которого Сунь пытался ударить девушку локтем и пнуть ногой.

Сунь Ян Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Но самые громкие скандалы, конечно, связаны с допингом.

Всё началось в 2014 году, когда в крови китайца на внутренних соревнованиях обнаружили триметазидин. Сам Сунь объяснил наличие запрещённого вещества тем, что оно попало в организм через лекарства от аритмии, которые ему выдавал врач. В итоге его отстранили всего на три месяца, а врача – на год.

Уничтожил пробирку молотком

Но действительно серьёзные проблемы у китайца начались в 2018 году, когда домой к Сунь Яну пришли допинг-офицеры. Ян, как и полагается, сдал кровь, после чего вроде бы обнаружил несоответствия в документах, которые должен был подписать. К тому же ассистент допинг-офицера вёл съёмку без его разрешения. Всё это вызвало недовольство китайца. Он позвонил тренеру, адвокату и начальнику команды, и те запретили ему подписывать бумаги. Конфликт перерос в хаос: пловец вместе с охранником разбили молотком контейнер с пробирками, в которых в том числе были пробы китайца.

В международной федерации к этой ситуации отнеслись снисходительно, посчитав, что процедура прошла не по правилам, а значит, проверка в принципе не состоялась. После чего спокойно допустили китайца до чемпионата мира – 2019, где он взял два золота. Правда, эти победы не признавали его соперники – австралиец Мэк Хортон и британец Данкан Скотт отказались подняться на пьедестал вместе с китайским чемпионом и пожать ему руку.

ВАДА подало апелляцию на решение международной федерации, и в итоге Спортивный арбитражный суд отстранил Сунь Яна на восемь лет. Стоит отметить, что его не лишили уже добытых наград, так как фактически запрещённых веществ в организме обнаружено не было.

Казалось, на карьере чемпиона был поставлен крест, но нет. По итогам очередной серии разбирательств той мутной истории в доме Сунь Яна наказание для китайского пловца смягчили: четыре года вместо восьми.

«Готовлюсь к Олимпиаде»

И вот, спустя три года после своего отстранения, Сунь Ян заявляет, что собирается выступить на Олимпиаде-2024. Как оказалось, всё это время китаец продолжал тренироваться и готовился к возвращению на международный уровень. Однажды его даже заметили в бассейне, финансируемом правительством, – дисквалифицированному спортсмену запрещено там тренироваться. Но для атлета, разбивавшего молотком пробирки с допинг-пробами, это, кажется, какие-то мелочи.

«Лично я никогда не говорил, что ухожу из спорта или сдаюсь. На каждом этапе жизни мы испытываем трудности, и теперь я полностью отпустил ситуацию. Знаю, что должен поддерживать форму. Тренируюсь каждый день, готовлюсь к Олимпиаде. Отстранение сделало меня сильнее», – заявил китаец.

Сунь Ян из тех, кто считает, что всё всегда происходит к лучшему. Вот и к своей повторной дисквалификации он относится философски:

«Возможно, я не изменился бы так сильно и не повзрослел так быстро, если бы не испытал этих трудностей и неудач», – рассуждал атлет.

Летом 2024-го Сунь Яну будет 32. Вполне подходящий для выступления на Олимпиаде возраст. Уже с марта он сможет выступать на соревнованиях и пробовать отобраться в сборную Китая. Если покажет свою силу, то точно будет включён в состав – китайцы не обратят внимания на его спорное прошлое.

Ну а на Олимпиаде появится интрига: пожмёт ли ему хоть кто-то руку?