Объединённый мир борьбы опубликовал список нейтральных участников турнира, среди которых есть Садулаев, Угуев, Сидаков и другие.

Российских звёзд спорта впервые с весны 2022 года допустили на ЧМ. Борцы зажгут в Сербии!

«Нейтральная» сборная России

Во вторник, 12 сентября, Объединённый мир борьбы (UWW) опубликовал список россиян, допущенных к участию в чемпионате мира, который пройдёт в Сербии с 16 по 24 сентября. Эти спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе без каких-либо флагов или упоминаний о стране. Они представят на турнире команду независимых нейтральных атлетов (AIN).

В списке – лучшие российские борцы, есть звёзды и олимпийские чемпионы. Среди прочих особенно выделяются Абдулрашид Садулаев, Заур Угуев и Заурбек Сидаков – на троих у них четыре золота Олимпиад и девять побед на чемпионатах мира. Таких мощных спортсменов с весны 2022-го не пускали на международные турниры ни в одном олимпийском виде спорта.

Состав команды AIN по версии UWW:

57 кг – Заур Угуев;

61 кг – Абасгаджи Магомедов;

65 кг – Шамиль Мамедов;

70 кг – Евгений Жербаев;

74 кг – Заурбек Сидаков;

79 кг – Ахмед Усманов;

86 кг – Арслан Багаев;

92 кг – Магомед Курбанов/Владислав Валиев;

97 кг – Абдулрашид Садулаев;

125 кг – Абдулла Курбанов.

Стоит отметить, что опубликован только состав мужской сборной по вольной борьбе. А в программе есть ещё греко-римская и женская борьба.

Абдулрашид Садулаев Фото: РИА Новости

Международная федерация сообщает, что в общей сложности тщательную проверку анкетных данных и социальных сетей прошли 235 спортсменов из России и Беларуси. Верификацию проходили борцы всех стилей и категорий, а также сопровождающий их вспомогательный персонал.

Из 235 человек 26 не прошли проверку, устроенную UWW.

При этом в сообщении Объединённого мира борьбы также есть пометка о том, что организация продолжает наблюдение за спортсменами AIN и оставляет за собой право вносить изменения в информацию об их правах.

Федерация спортивной борьбы России с выводами по итогам объявления UWW не торопится. Времена сегодня такие, что, пока российский спортсмен уже не выйдет на старт, радоваться его допуску на соревнования преждевременно.

Садулаев против Снайдера. Что может быть круче?

Стоит отметить, что чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года проходил вообще без участия россиян – они не были допущены из-за санкций.

Очевидно, что в некоторых весовых категориях зрители лишились высочайшего градуса противостояния. Так, в категории до 97 килограммов ожидаемо не было равных выдающемуся американцу Кайлу Снайдеру. Конкуренцию ему едва ли мог навязать выступающий за Словакию экс-россиянин Батырбек Цакулов.

Зато теперь на ковре станет жарче. Ибо за своим шестым золотом чемпионатов мира в Сербию полетит суперзвезда мировой борьбы Абдулрашид Садулаев. И его схватка со Снайдером станет самым ожидаемым событием года!

В весовой категории до 61 кг Абасгаджи Магомедов стал чемпионом мира в 2021 году. И в определённом смысле он отправляется защищать свой титул.

За третьим золотом мировых чемпионатов отправляется Заурбек Сидаков, который заявлен в привычной для него весовой категории до 74 кг.

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Попробует вернуть себе титул чемпиона планеты и Заур Угуев. Олимпийский чемпион Токио и победитель мировых первенств 2018 и 2019 годов по-прежнему выступает в категории до 57 кг.

И это только самые титулованные атлеты из представленной на сайте международной федерации десятки. Нет никаких сомнений, что российские борцы смогут составить конкуренцию иностранцам в каждом весе.