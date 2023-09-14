Всё дело в дискриминации женщин в спорте. Активисты считают, что это неприемлемо. Но поможет ли тотальный бан?

Иран требуют отстранить от участия в Олимпиаде-2024. Большая политика тут ни при чём

Кажется, отстранение от Олимпиады-2024 в Париже теперь грозит не только России и Беларуси, но ещё и Ирану. Группа активистов потребовала не допускать страну на Игры из-за нарушения олимпийской хартии, а конкретнее – из-за дискриминации женщин в спорте. Неужели это хорошая идея?

Жёсткое требование

Группа активистов во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Ширин Эбади и экс-чемпионом мира по версии WBA Махьяром Моншипуром ещё в июле 2023 года обратилась в Международный олимпийский комитет с требованием отстранить Иран от Олимпиады-2024. Причина – дискриминация по половому признаку в стране и несоблюдение олимпийской хартии.

Авторы письма утверждают, что в Иране женщины не могут свободно заниматься спортом, хотя это является правом человека. В обращении к МОК активисты проводят параллель с отстранением ЮАР из-за политики апартеида в 70-х. Они требуют аналогичного наказания для Ирана или компромиссного решения в виде запрета на выступление в тех видах спорта, где запрещено соревноваться иранским женщинам: в боксе, некоторых видах единоборств, плавании, парусном спорте, волейболе, гимнастике и других.

Как отмечают авторы письма, женщины в Иране устали заниматься спортом подпольно и мечтают выступать на соревнованиях без ограничений.

Юрист Фредерик Тирье сообщил, что активистами готовятся петиция и официальное обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В МОК уже отреагировали на письмо Эбади и Маншипура. Тирье рассказал, что активисты получили ответ: «Будьте уверены, мы внимательно следим за ситуацией в Иране». Других действий не было и, вероятно, не будет.

Спорт не для женщин?

В Иране действительно сложная история с правами женщин.

Уже год в стране не утихают волнения из-за гибели 22-летней Махсы Амини. В сентябре прошлого года «полиция нравов» остановила девушку на улице. Амини погибла во время задержания. По информации активистов, это случилось из-за ударов по голове от полицейских. В правоохранительных органах эти сведения опровергли. В знак солидарности с Амини иранские женщины начали сжигать хиджабы и обрезать волосы, а также выходить на протесты.

В разгар протестов по-своему смело акцию поддержала лучшая скалолазка Ирана Эльназ Рекаби. На чемпионате Азии в обход правил страны она выступила без хиджаба. По возвращении на родину она пропала на пару дней, а затем выступила со странным обращением и извинениями.

Сейчас в Иране действуют жёсткие ограничения для спортсменок. Согласно законам от 1979 года, женщинам запрещено выступать в тех олимпийских соревнованиях, где мужчина-судья мог бы вступить в физический контакт с ними, также спортсменкам запрещено участвовать в соревнованиях без хиджаба. Долгие годы иранкам было даже запрещено смотреть различные соревнования на стадионах. Лишь в июне этого года женщинам разрешили ходить на некоторые футбольные матчи на определённых стадионах.

Хотя де-юре это не закреплено, из-за отношения общества и политиков иранским девушкам запрещено заниматься, например, плаванием, велоспортом, различными видами единоборств, сёрфингом.

Также любая спортсменка или член команды перед тем, как уехать на международное соревнование в другую страну, должна получить на это разрешение от мужа. Порой доходит до странностей: был случай, когда главного тренера женской национальной команды по горным лыжам Самиру Заргари не пустили на ЧМ-2013, так как она не получила разрешение от супруга.

Нужно ли из-за этого отстранять Иран?

Ситуация крайне неоднозначная.

Да, действия Ирана прямо нарушают Олимпийскую хартию, в которой говорится, что не должно быть «никакой дискриминации любого рода, в частности по признаку расы, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или другого статуса».

Ограничения для женщин – дискриминация по половому признаку, с которой необходимо бороться. И даже культурный контекст здесь не может быть оправданием политики властей. Вполне можно сделать так, чтобы на соревнованиях выступали пловчихи, пускай и в закрытых купальниках, или чтобы спортсменки носили хиджаб, только если сами хотят этого.

Вот только отстранение не гарантирует, что в Иране перестанут ограничивать права женщин в спорте. Даже самый жёсткий бан лишь привлекает внимание к проблеме, но не решает её. Практика с дисквалификацией ЮАР в 70-х наглядно доказывает это, ведь тогда санкции стали просто показательной поркой.

Кроме того, любое отстранение целой страны от соревнований – это политическое решение. И пускай спорт уже давно не вне политики, не хочется давать продолжение этой спорной и сложной тенденции.

Дело в том, что не только в Иране есть аналогичные проблемы с женским спортом. Например, в Афганистане талибы (признанные в России террористической организацией) вообще запретили женщинам заниматься каким-либо видом спорта. Получается, в случае отстранения Ирана от участия в Олимпиаде нужно будет следом забанить Афганистан и все остальные страны, где есть проблемы с женским спортом? Но тогда на международных турнирах мы не увидим целый ряд стран Африки и Ближнего Востока.

Сложно однозначно сказать, стоит отстранять Иран или нет.

В данном случае наиболее эффективным выглядит предложение активистов о бане в тех видах спорта, где нет женщин. В тех же единоборствах Иран – один из лидеров, поэтому потеря будет ощутимой. Теоретически дисквалификация должна заставить власти задуматься о развитии женского спорта, но практически это вряд ли произойдёт. Так что в текущей ситуации активистам и МОК нужно искать и другие способы воздействия на Иран и другие страны с целью спасения спортсменок от дискриминации.