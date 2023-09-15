На турнир заявлены больше десятка наших бывших соотечественников. Есть и те, кто уже брал медали.

На чемпионате мира по борьбе будет очень много экс-россиян. За кем следить, кроме наших?

Если в некоторых видах спорта массовая смена гражданства российскими атлетами началась в последние полтора года, то для борьбы это дело привычное. Всё из-за высочайшей конкуренции в сборной. И до 2022 года многие борцы были вынуждены переходить в другие страны, чтобы там реализовать свой потенциал. Чаще всего речь шла о странах Восточной Европы, Закавказья и Средней Азии. А кто же там откажется от таланта, воспитанного российской школой борьбы и претендующего на большие победы?

Учитывая, что Объединённый мир борьбы допустил на чемпионат мира – 2023 ведущих спортсменов из России, пусть и в нейтральном статусе, выходцев из нашей страны в Белграде будет особенно много. Давайте пока разберёмся с теми, у кого всё-таки будет флаг, но не белый, а других стран.

Как же россиян допустили на чемпионат мира?

«Российская» категория

Особенно ярко экс-россияне будут выглядеть в весовой категории до 74 кг.

Одним из главных претендентов на медали чемпионата мира в этой категории является Таймураз Салказанов, представляющий Словакию. Спортсмен родился в Северной Осетии, но уже больше пяти лет представляет европейскую страну. Туда его пригласил другой осетин – тренер Родион Кертанти.

Сейчас Салказанов выступает в весовой категории до 74 кг. Но первую медаль чемпионатов мира – бронзовую в 2019-м – забрал в весе до 79 кг.

Совершив переход в другой вес, словак завоевал серебро чемпионата мира – 2021, который проходил в Осло. Тогда экс-россиянин не смог одолеть американца Кайла Дэйка. История повторилась и год спустя. В 2022 году в Белграде в финале тоже сошлись Салказанов и Дэйк. Победа осталась за представителем США, а Салказанов снова получил серебро.

Таймураз Салказанов Фото: ADAM NURKIEWICZ/Getty Images

Зато после победы на молодёжном чемпионате мира (U23) имя Таймураза внесли в музей спортивной славы страны, как первого чемпиона мира по вольной борьбе в истории спорта независимой Словакии.

Стоит последить и за хозяином сербского ковра – чемпионом мира — 2014 Хетиком Цаболовым, который в этом сезоне на чемпионате Европы завоевал золото в весовой категории до 79 кг. Пусть это и не олимпийский вес, но спортсмен показал всем, что находится в отличной форме.

Постараются включиться в борьбу за медали и Мурад Курамагомедов (Венгрия), Якуб Шихджамалов (Румыния), а также Магомед Евлоев (Таджикистан).

Кто бросит вызов Садулаеву?

В весовой категории до 97 кг тоже будет на кого посмотреть. Российские поклонники борьбы смогут поболеть не только за вернувшегося на мировую арену Абдулрашида Садулаева, но и ещё за двух экс-соотечественников.

Батырбек Цакулов вот уже год представляет Словакию. И на ЧМ-2022 именно он вышел в финал против американца Кайла Снайдера. Увы, проиграл. А ещё на строчку ниже в протоколе тогда оказался Магомедхан Магомедов из Азербайджана. С возвращением Садулаева ставки повышаются.

Чемпион мира защищает звание

В весе до 86 кг, где выступит россиянин Арслан Багаев, на медаль будет претендовать также Борис Макоев из Словакии. Ещё бы! Этот спортсмен завоевал бронзовую медаль ЧМ год назад в Белграде.

В весовой категории до 65 кг наравне с россиянином Шамилем Мамедовым за медали поборется представитель Венгрии Исмаил Мусукаев. Спортсмен родом из Кабардино-Балкарии уже четвертый год представляет другую страну. И за это время успел завоевать две бронзовые медали чемпионатов мира.

В весовой категории до 57 кг на ЧМ-2022 первенствовал представитель Албании дагестанского происхождения Зелимхан Абакаров. Тогда он оставил без победы американца Томаса Гилмана. И стал первым в истории Албании чемпионом мира по вольной борьбе. Сейчас он хочет защитить это звание.

Зелимхан Абакаров Фото: Markus Gilliar/ТАСС

Также с надеждами на медали на ковёр в Сербии выйдут: