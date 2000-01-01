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На ЧМ-2023 по борьбе выступят звёзды из России!
На ЧМ-2023 по борьбе выступят звёзды из России!
16 сентября в Белграде стартует чемпионат мира по спортивной борьбе. В соревнованиях по вольной борьбе в нейтральном статусе выступят российские звёзды спорта! Кого из топовых борцов допустили до ЧМ?
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Заур Угуев
Заур Угуев
Заур — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, победитель этапов Кубка мира и шестикратный чемпион России. 28-летний борец выступает в категории до 57 кг.
Абасгаджи Магомедов
Абасгаджи Магомедов
Абасгаджи — чемпион мира, чемпион Европы, победитель Кубка мира, четырёхкратный чемпион России. 25-летний спортсмен выступает в категории до 61 кг.
Абдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев
Абдулрашид — двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира, пятикратный чемпион России. 27-летний Танк выступает в категории до 97 кг.
Заурбек Сидаков
Заурбек Сидаков
Заурбек — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, победитель Европейских игр и Кубка мира. 27-летний борец выступает в категории до 74 кг.
Евгений Жербаев
Евгений Жербаев
Евгений — бронзовый призёр чемпионата мира, многократный призёр международных турниров, чемпион России. 29-летний спортсмен выступает в категории до 70 кг.
Владислав Валиев
Владислав Валиев
Владислав — бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион Европы, обладатель Кубка мира, победитель Кубка Европейских наций. 30-летний борец выступает в категории до 92 кг.
Остальные
Остальные
Также на ЧМ-2023 выступят Ахмед Усманов (до 79 кг), Шамиль Магомедов (до 65 кг), Арслан Багаев (до 86 кг) и Абдулла Курбанов (дл 125 кг).
На ЧМ-2023 по борьбе выступят российские звёзды! Кого допустили на турнир в Сербии?
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