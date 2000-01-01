На ЧМ-2023 по борьбе выступят российские звёзды! Кого допустили на турнир в Сербии?

На ЧМ-2023 по борьбе выступят звёзды из России!

16 сентября в Белграде стартует чемпионат мира по спортивной борьбе. В соревнованиях по вольной борьбе в нейтральном статусе выступят российские звёзды спорта! Кого из топовых борцов допустили до ЧМ?