Америка ликует, а россиянин не поднял головы на награждении. Итоги 2-го дня ЧМ по борьбе

В Белграде у нас побед пока нет. Но намечаются.

Серебро – не его уровень

В первый медальный день чемпионата мира по борьбе – 2023, который стартовал в Белграде (Сербия) наибольшее внимание российских болельщиков было приковано к финалу в весовой категории до 61 кг. Там Абасгаджи Магомедов сражался с американцем Виталием Оруджевым.

Поединок был напряженным, чего уж там. Два выброшенных челленджа (по одному с каждой стороны) говорят сами за себя. А ещё впечатлили эмоции болельщиков из США, которые на трибунах «Штарк Арены» были с грудными младенцами. Заботливые американские мамы знали, что тихо на борьбе не будет – надели на своих чад наушники. Продвинутые, чего уж там!

На ковре – 10:9 в пользу представителя США. Для Оруджева эта победа стала первой и пока главной в карьере по значимости. А вот серебро для Магомедова после чемпионства в Осло-2021 огромным успехом назвать сложно. Абасгаджи на церемонии награждения даже голову не поднял. Не доволен, а значит есть куда расти. Вернее, двигаться – можно в олимпийский вес до 57 кг.

В этом весе, кстати, неожиданно для всех до полуфинала не смог дойти действующий олимпийский чемпион Заур Угуев. Казалось бы, полноправный хозяин этой категории в поединке с бронзовым призёром ЧМ-2022 сербом Стеваном Мичичем проиграл на последних секундах. Счет – 7:9.

Однако, свои ошибки Угуев ещё может исправить в утешительном турнире: есть у него шанс добраться даже до бронзовой медали. А там и олимпийская лицензия будет в кармане, и российские болельщики воспрянут духом.

Увы, не смог побороться за бронзу тяжеловес Абдулла Курбанов. В весе до 125 кг российский борец досрочно проиграл американцу Мэйсону Пэррису.

Однако в схватке за Париж-2024 Курбанов не оставил шансов венгру Даниэлю Лигети, одолев соперника со счетом 8:3. И это при оглушительной поддержке венгерских болельщиков. Те в поздний час остались на трибунах, но тщетно.

Россиянин против американца – финал мечты

За выступлениями Заурбека Сидакова в весовой категории до 74 кг российские болельщики следили с некоторым волнением. Уже с этапа квалификации было понятно, что легко олимпийскому чемпиону не будет: спорное решение судей, рассечение брови и выступление в повязке. Но итог более чем обнадежил. Сидаков в форме и вечером 18 сентября сойдется в финале со своим принципиальным соперником – Кайлом Дейком из США. В Токио, напомним, золото забрал Сидаков, а вот Дейк остался лишь с бронзой. Эксперты и фанаты по праву нарекли этот финал репетицией Олимпиады-2024. Но до неё обоим борцам еще нужно дойти. Одно ясно точно: поразительная уверенность в Сидакова в своих силах. Этот боец точно знает, зачем прилетел в Сербию.

Еще один финал нам подарил Ахмед Усманов. В финале весовой категории до 79 кг ему будет противостоять грузин Владимир Гамкрелидзе. Таким образом, сегодня у нас будет две медали. Вот только вопрос: какого достоинства?

В сухом остатке для сборной России минувший день ознаменовался одной серебряной медалью и тремя олимпийскими лицензиями.

А вот у американцев настоящий прорыв – три золота в первый же день. Помимо Виталия Оруджева до золота добрались Зейн Резерфорд (неолимпийский вес 80 кг) и Дэвид Тэйлор, ставший трёхкратным чемпионом мира до 86 кг. Не стоит забывать также и о Мэйсоне Пэррисе, добравшемся до бронзы. Так что сборная США сделала весомую заявку на победу в общем зачёте.

«Русский танк» снова в деле!

Экватор соревновательной программы борцы-вольники перешагнули, и на ковёр выходит тяжёлая артиллерия российской команды.

Мы, конечно, говорим про Абдулрашида Садулаева, который сегодня начнёт свой путь в весовой категории до 97 кг. «Русский танк» два года не появлялся на крупных стартах и за это время провёл всего несколько удачных схваток. Твердить с уверенностью о его безоговорочной победе было бы неправильно. Но думается, опыт двухкратного олимпийского чемпиона никуда не делся.

Завтра же даст старт выступлениям в весовой категории до 65 кг Шамиль Мамедов. Для 22-летнего вольника это первый чемпионат мира в карьере.

Не стоит забывать, что свой турнир начинают и женщины. Накануне в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) объявили окончательный состав. Сегодня в борьбу вступают Екатерина Полещук и Анастасия Сидельникова.

Состав женской сборной России по борьбе на ЧМ-2023:



До 50 кг. Полина Лукина

До 53 кг. Наталья Малышева

До 55 кг. Екатерина Полещук

До 57 кг. Ольга Хорошавцева

До 59 кг. Анастасия Сидельникова

До 62 кг. Алина Касабиева

До 65 кг. Валерия Дондупова

До 68 кг. Вусала Парфианович

До 72 кг. Ксения Буракова

До 76 кг. Рита Талисманова



Расписание решающих схваток 18 сентября: