«Ребята до последнего не знали, едут ли они на ЧМ». Интервью с тренером сборной по борьбе

Турнир по вольной борьбе на чемпионате мира – 2023 в Белграде подходит к своему завершению. Во вторник вечером будут разыграны ещё два комплекта наград: россиянин Шамиль Мамедов поборется за бронзу до 65 кг.

Но глобальные итоги уже можно подводить. И за оценками «Чемпионат» обратился к тренеру сборной России по вольной борьбе, олимпийскому чемпиону Афин Хаджимурату Гацалову. Наставник рассказал и о травме Садулаева, и об уникальных качествах Сидакова, и о судьбе олимпийских лицензий, которые пока не гарантируют россиянам выступление на Играх.

– Хаджимурат Солтанович, чемпионат мира для борцов вольного стиля подходит к концу, как подведёте предварительные итоги?

– Естественно, любой тренер рассчитывает всегда на больший результат. На сегодняшний день у нас есть два золота, серебро. Ребята за лицензию борются. В 125 кг мы взяли лицензию, что нам было очень необходимо. Команда выступила неплохо. Но турнир ещё продолжается: вечером в 65 кг будем бороться за третье место. Надеемся на медаль Шамиля Мамедова, конечно. Соперник тоже опытный – действующий чемпион мира.

– Наверное, от Заура Угуева ждали большего?

– Да, Заур занял не своё место. Мы всегда ждём от него большего. Он нас разбаловал победами. На этот раз на его результате сказался простой, отсутствие международной соревновательной практики.

Вообще, ситуация была непонятная: едем или не едем на чемпионат мира. Ребята ведь до последнего не понимали, поедут они или нет. А такая неопределённость сбивает человека. Но главное, что Заур взял лицензию. Дальше главное – это взять лицензии там, где мы их недобрали.

Жаль, что в весе до 86 кг Арслан Багаев не смог проявить всю свою мощь. Залетел на «промокашку». Думаю, у него есть перспектива.

– Сидаков вчера, конечно, показал класс. Как оцените его борьбу?

– Заурбек – один из немногих людей, на которого всегда можно положиться. Он выйдет и сделает всё, что может. Для меня это показатель. Свою готовность он может выдать на 100%.

Заурбек не раз доказывал, что он профессионал и один из лучших в мире. Когда он выходит на ковёр, то выжимает всё из себя до последней капли. Он боец с сильным характером. Вот эти качества мне дают какую-то гарантию и спокойствие. Многим из ребят нужно с Сидакова брать пример. Может, он и не покажет каскад приёмов, но он покажет стабильность и характер. Это самое главное качество, которое должно быть у борца.

– Что с Садулаевым? Как его состояние?

– Никакой трагедии нет. Во время турнира обострилась его старая болячка – шея. С иранцем в четвертьфинале он ещё добавил. И бороться за выход в финал с Тажудиновым уже не смог. Он знает Тажудинова. Боролся с ним, обыгрывал. И сейчас, думаю, обыграл бы, хотя Тажудинов очень набрал, Снайдера обыграл со счётом 10:0. Но Абдулрашид всё равно опытнее. Он знает своё дело на пять с плюсом, но сейчас ему эта травма не дала возможности бороться. Он даже не мог проходы сделать, поэтому ему пришлось сняться.

– Олимпийской лицензии в этом весе пока нет.

– Да, тут проблема. Но проблем с получением лицензии не будет. Посмотрим, как долго Абдулрашид будет восстанавливаться. А ещё в этой весовой категории у нас есть Алихан Жабраилов.

– Российские борцы вроде бы зарабатывают олимпийские лицензии, но МОК пока не гарантирует нам участие в Олимпиаде. Как вы это оцениваете?

– Мы надеемся на благоразумное, адекватное, объективное решение. Раз нас допустили на лицензионный турнир, то это уже показатель. Поэтому рассчитываем, что без препятствий будем готовиться к остальным лицензионным турнирам.