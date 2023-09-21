Медальный зачёт, которого нет. Российские борцы-вольники уступили только сборной США

Но организаторы этот результат не зачли. Потому что в Белграде от нашей страны выступают индивидуальные нейтральные атлеты.

На чемпионате мира по борьбе – 2023 завершился турнир вольников, российские борцы уже покинули Сербию и разъезжаются по домам.

Наша команда в общей сложности завоевала четыре награды: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Подопечные Хаджимурата Гацалова заняли второе место в медальном зачёте, впереди только США: их спортсмены собрали солидный улов: три золота, одно серебро и три бронзы.

Правда, этот медальный зачёт неофициальный, потому что российские борцы рассматриваются на турнире как индивидуальные нейтральные атлеты.

Из шести олимпийских лицензий Россия забрала четыре

После золотых наград Заурбека Сидакова (до 74 кг) и Ахмеда Усманова (до 79 кг), а также серебра Абасгаджи Магомедова (до 61 кг) последнюю медаль в копилку сборной по вольной борьбе принёс Шамиль Мамедов в олимпийской весовой категории до 65 кг. В схватке за третье место наш борец одержал победу над иранцем Рахманом Амузадхалили. Счёт – 8:6. А соперник, между прочим, являлся действующим чемпионом мира. Поэтому для 22-летнего россиянина даже бронзовый поединок можно называть важнейшим.

Но не только поэтому. Мамедов проводил первый чемпионат мира в карьере. Накануне ЧМ-2023 эксперты вообще пророчили ему золото, но у судьбы были другие планы. Значит, для заветной победы нужно ещё набраться опыта.

Шанс проявить себя у молодого борца может появиться уже следующим летом. Ведь Шамиль Мамедов заработал ещё и олимпийскую лицензию.

Таковых в сборной России по итогам ЧМ-2023 оказалось четыре из шести:

в весе до 57 кг добытчиком стал Заур Угуев;

в весе до 65 кг – Шамиль Мамедов;

в весе до 75 кг – Заурбек Сидаков;

в весе до 125 кг – Абдулла Курбанов.

Добрать оставшиеся лицензии можно будет уже на континентальном турнире или в мировой квалификации на Олимпиаду. Российским борцам необходимо ещё получить право на участие в весовых категориях до 86 и 97 кг.

Садулаев в Москве, а Снайдер – почти в Париже

За неудачу в категории до 97 кг обидно вдвойне. Здесь капитан сборной России Абдулрашид Садулаев не смог даже побороться за попадание в пятерку сильнейших. Напомним, накануне Русский танк вновь получил травму шеи и не смог завершить полуфинал. Почти сразу после этого олимпийский чемпион улетел в Москву для экстренного медицинского обследования.

Но итоговая картина в этом весе сложилась интересно. Американец Кайл Снайдер, который по прогнозам экспертов должен был стать основным соперником Садулаева в сражении за золото, ещё в четвертьфинале проиграл Ахмеду Тажудинову. А поскольку экс-россиянин, ныне выступающий за Бахрейн, дошёл до финала и выиграл там, Снайдер получил право сразиться за бронзу. Но до реальной схватки дело не дошло, ведь американец должен был бороться с Садулаевым, а тот покинул турнир досрочно. Вот такая ирония судьбы: американский чемпион, не показав ничего выдающегося, заработал и бронзу, и олимпийскую лицензию. Скорее всего, поборется и в Париже.

А из поражения Садулаева трагедию делать не стоит. Тренер команды вольников считает, что своё Абдулрашид возьмёт уже на следующих стартах.

Прогнозы – позитивные. Ничего страшного с двукратным олимпийским чемпионом не произошло, просто надо немного подлечиться.

Четвертьфинал – наш предел

Куда печальнее складывается мировое первенство для девушек.

Два дня подряд никто из россиянок не выходил даже в четвертьфиналы. В весовой категории до 50 кг Полина Лукина уступила на стадии 1/8 финала. Такой же результат в весе до 76 кг показала Рита Талисманова. На 1/16 финала остановилась Ольга Хорошавцева, выступавшая в весе до 57 кг. А Валерия Дондупова в весе до 65 кг не смогла пройти квалификацию.

В третий день россиянки стали на шажок ближе к медалям, но успехом это назвать сложно. Наталья Малышева в весовой категории до 53 кг уверенно прошла квалификацию и 1/8 финала, но в четвертьфинале уступила Антим Пангал из Индии – 0:10. До этой же стадии добралась Вусала Парфианович (до 68 кг). Её схватка с американкой Брунтил получилась более упорной – 1:2. Ксения Буракова в весе до 72 кг в четвертьфинале уступила Жамиле Бакбергеновой из Казахстана. Кроме того, в этот же день выступала Алина Касабиева (до 62 кг), но она проиграла первую же свою схватку на ЧМ и выбыла из борьбы.

Женщинам, к сожалению, приятно удивить российских болельщиков не удалось. Посмотрим, что покажут борцы греко-римского стиля. Там состав, пожалуй, не такой яркий, как был у вольников, но есть атлеты, способные побеждать!