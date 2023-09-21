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Российские борцы-вольники завершили выступление на ЧМ-2023: наша команда в неофициальном зачёте уступила только США

Медальный зачёт, которого нет. Российские борцы-вольники уступили только сборной США
Батраз Томаев
Борцы-вольники завершили выступление на ЧМ-2023
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Но организаторы этот результат не зачли. Потому что в Белграде от нашей страны выступают индивидуальные нейтральные атлеты.

На чемпионате мира по борьбе – 2023 завершился турнир вольников, российские борцы уже покинули Сербию и разъезжаются по домам.

Наша команда в общей сложности завоевала четыре награды: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Подопечные Хаджимурата Гацалова заняли второе место в медальном зачёте, впереди только США: их спортсмены собрали солидный улов: три золота, одно серебро и три бронзы.

Правда, этот медальный зачёт неофициальный, потому что российские борцы рассматриваются на турнире как индивидуальные нейтральные атлеты.

Медальный зачет чемпионата мира по борьбе – 2023

Из шести олимпийских лицензий Россия забрала четыре

После золотых наград Заурбека Сидакова (до 74 кг) и Ахмеда Усманова (до 79 кг), а также серебра Абасгаджи Магомедова (до 61 кг) последнюю медаль в копилку сборной по вольной борьбе принёс Шамиль Мамедов в олимпийской весовой категории до 65 кг. В схватке за третье место наш борец одержал победу над иранцем Рахманом Амузадхалили. Счёт – 8:6. А соперник, между прочим, являлся действующим чемпионом мира. Поэтому для 22-летнего россиянина даже бронзовый поединок можно называть важнейшим.

Но не только поэтому. Мамедов проводил первый чемпионат мира в карьере. Накануне ЧМ-2023 эксперты вообще пророчили ему золото, но у судьбы были другие планы. Значит, для заветной победы нужно ещё набраться опыта.
Шанс проявить себя у молодого борца может появиться уже следующим летом. Ведь Шамиль Мамедов заработал ещё и олимпийскую лицензию.

Таковых в сборной России по итогам ЧМ-2023 оказалось четыре из шести:

  • в весе до 57 кг добытчиком стал Заур Угуев;
  • в весе до 65 кг – Шамиль Мамедов;
  • в весе до 75 кг – Заурбек Сидаков;
  • в весе до 125 кг – Абдулла Курбанов.

Добрать оставшиеся лицензии можно будет уже на континентальном турнире или в мировой квалификации на Олимпиаду. Российским борцам необходимо ещё получить право на участие в весовых категориях до 86 и 97 кг.

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Садулаев в Москве, а Снайдер – почти в Париже

За неудачу в категории до 97 кг обидно вдвойне. Здесь капитан сборной России Абдулрашид Садулаев не смог даже побороться за попадание в пятерку сильнейших. Напомним, накануне Русский танк вновь получил травму шеи и не смог завершить полуфинал. Почти сразу после этого олимпийский чемпион улетел в Москву для экстренного медицинского обследования.

Но итоговая картина в этом весе сложилась интересно. Американец Кайл Снайдер, который по прогнозам экспертов должен был стать основным соперником Садулаева в сражении за золото, ещё в четвертьфинале проиграл Ахмеду Тажудинову. А поскольку экс-россиянин, ныне выступающий за Бахрейн, дошёл до финала и выиграл там, Снайдер получил право сразиться за бронзу. Но до реальной схватки дело не дошло, ведь американец должен был бороться с Садулаевым, а тот покинул турнир досрочно. Вот такая ирония судьбы: американский чемпион, не показав ничего выдающегося, заработал и бронзу, и олимпийскую лицензию. Скорее всего, поборется и в Париже.

А из поражения Садулаева трагедию делать не стоит. Тренер команды вольников считает, что своё Абдулрашид возьмёт уже на следующих стартах.

Прогнозы – позитивные. Ничего страшного с двукратным олимпийским чемпионом не произошло, просто надо немного подлечиться.

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Четвертьфинал – наш предел

Куда печальнее складывается мировое первенство для девушек.

Два дня подряд никто из россиянок не выходил даже в четвертьфиналы. В весовой категории до 50 кг Полина Лукина уступила на стадии 1/8 финала. Такой же результат в весе до 76 кг показала Рита Талисманова. На 1/16 финала остановилась Ольга Хорошавцева, выступавшая в весе до 57 кг. А Валерия Дондупова в весе до 65 кг не смогла пройти квалификацию.

В третий день россиянки стали на шажок ближе к медалям, но успехом это назвать сложно. Наталья Малышева в весовой категории до 53 кг уверенно прошла квалификацию и 1/8 финала, но в четвертьфинале уступила Антим Пангал из Индии – 0:10. До этой же стадии добралась Вусала Парфианович (до 68 кг). Её схватка с американкой Брунтил получилась более упорной – 1:2. Ксения Буракова в весе до 72 кг в четвертьфинале уступила Жамиле Бакбергеновой из Казахстана. Кроме того, в этот же день выступала Алина Касабиева (до 62 кг), но она проиграла первую же свою схватку на ЧМ и выбыла из борьбы.

Женщинам, к сожалению, приятно удивить российских болельщиков не удалось. Посмотрим, что покажут борцы греко-римского стиля. Там состав, пожалуй, не такой яркий, как был у вольников, но есть атлеты, способные побеждать!

Состав сборной России по греко-римской борьбе на ЧМ:
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