Ронни О'Салливан снялся с третьего турнира в сезоне. Неужели он завершит великую карьеру?

С Ронни О'Салливаном происходит что-то странное. 47-летний снукерист снимается уже с третьего турнира на старте этого сезона. Перед стартом British Open Ракета отказался участвовать в соревнованиях по медицинским показаниям. Не собирается ли он уходить на пенсию?

Это конец?

British Open стартует в Челтнеме уже 25 сентября. 21 сентября WST сообщил, что Ронни О'Салливан пропустит турнир по медицинским причинам. В первом раунде British Open он должен был сыграть с Джимми Робертсоном, Ракету заменит англичанин Стивен Холлуорт.

Для Ронни это уже не первый пропуск соревнований. На старте сезона О'Салливан снялся с Championship League, а следом отказался от участия в European Masters. Единственным турниром, где Ракета выступил, был пригласительный Shanghai Masters. Там семикратный чемпион мира в финале одолел Люку Бреселя (11:9) и выиграл четвёртый титул подряд. Несмотря на победу, Ронни признавался, что испытывал проблемы с мотивацией и с трудом выиграл Shanghai Masters.

«Я очень устал. Ментально я понимал, что план А уже не работает: доминировать и увеличивать разрыв в счёте. План Б заключался в том, чтобы сохранять фокус и эмоции под контролем. Я старался не потерять контроль из-за разочарования. Это был один из таких турниров. Я играл немного ниже своего уровня, но какие-то моменты получались хорошо, когда это было необходимо. Я не играл на автопилоте, всё было не очень просто от начала и до конца», — говорил О'Салливан после Shanghai Masters.

Кажется, у Ракеты начались серьёзные проблемы, вряд ли просто так снукерист снимается уже с третьих соревнований на старте сезона по медицинским показателям. Видимо, возраст начал сказываться на состоянии О'Салливана. Ведь не сказать, что тот же Shanghai Masters Ронни выиграл с лёгкостью. У него было немало напряжённых игр, в том числе финал с Бреселем. Неужели семикратный чемпион мира хочет завершить карьеру?

Пока Ронни не делал об этом прямых заявлений. Но, кажется, к этому идёт.

Новый лидер?

Каким вообще будет British Open без О'Салливана?

Отсутствие Ракеты вряд ли серьёзно скажется на турнире. В прошлом году семикратный чемпион мира вылетел в квалификации, проиграв Александру Урсенбахеру (1:4).

На British Open – 2023 даже без Ронни сыграет немало топов: Шон Мёрфи, Джадд Трамп, Марк Уильямс, Марк Селби, Нил Робертсон, Марк Аллен, Люка Бресель, Джон Хиггинс, а также юное дарование Стив Муди. Так что посмотреть будет на кого. 25–26 сентября эти снукеристы сыграют в квалификации, чтобы выйти в основную сетку.

В турнире в этом году участвует и действующий чемпион British Open Райан Дэй. Снукерист явно в хорошей форме и нацелен защитить титул. Пару дней назад валлиец сделал свой четвёртый максимум в карьере на International Championship 2023.

Но, пожалуй, главным событием British Open – 2023 станет не попытка Дэя защитить титул. Из-за снятия Ронни у Бреселя вновь появится шанс впервые в карьере возглавить мировой рейтинг. Чтобы возглавить топ, Люке будет достаточно выйти в третий раунд турнира. Для этого Бельгийской пуле сперва нужно обыграть Дина Цзюньхуэя, а затем Лю Хунъюя. Вполне выполнимая задача.

У Бреселя уже был шанс возглавить рейтинг – на European Masters – 2023. Тогда Люке нужно было выйти в полуфинал, но бельгиец вылетел в четвертьфинале, уступив будущему чемпиону Барри Хокинсу (4:5). Получится ли у Бреселя в этот раз?

British Open пройдёт с 25 сентября по 1 октября. Победитель турнира заберёт домой £ 100 тыс. и почётный титул.