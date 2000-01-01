Все медали сборной России на ЧМ по борьбе
В Белграде завершился чемпионат мира по борьбе. Выступили россияне не так успешно, как хотелось. Тем не менее наши парни увезли с турнира пять медалей. Кто эти герои?
Ахмед Усманов, вольная борьба
27-летний спортсмен принёс России первое золото турнира. В весовой категории до 79 кг Усманов одолел грузина Владимира Гамкрелидзе — 4:1. Для Ахмеда эта победа на ЧМ стала первой в карьере.
Заурбек Сидаков, вольная борьба
В финале весовой категории до 74 кг Сидаков в драматичной борьбе одолел Кайла Дэйка — 10:7. 27-летний спортсмен теперь трёхкратный чемпион мира. Победу Заурбек посвятил погибшему отцу.
Абасгаджи Магомедов, вольная борьба
В финале категории до 61 кг Магомедов проиграл американцу Виталию Оруджеву — 9:10 и остался с серебром ЧМ. Это вторая медаль для 25-летнего россиянина с турнира. В 2021-м Абасгаджи взял на ЧМ золото.
Шамиль Мамедов, вольная борьба
В схватке за бронзу в категории до 65 кг Мамедов одолел экс-чемпиона мира иранца Рахмана Амузадхалили — 8:6. Для 22-летнего борца эта медаль стала первой на чемпионате мира.
Ауэс Гонибов, греко-римская борьба
Гонибов в битве за бронзу в категории до 82 кг оказался сильнее действующего чемпионка мира из Турции Бурхана Акбудака — 6:3. Для 22-летнего россиянина это первая медаль ЧМ.
Чемпионат мира по борьбе — всё. Сколько медалей с турнира увезла сборная России?
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