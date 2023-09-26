«Мы будто из космоса прилетели». Российские борцы показали худший результат за 70 лет

В Сербии завершился чемпионат мира – 2023 по спортивной борьбе.

Это первый международный старт для отечественных борцов за последние два года. Более того, первое появление ведущих спортсменов России на чемпионате мира в олимпийском виде спорта. Оттого и внимание к нему было пристальным.

По итогам выступления в трёх стилях борьбы (вольная, греко-римская и женская) российская команда заняла скромное пятое место в медальном зачёте с пятью наградами. Лидерами же стали японцы с американцами.

Золото — у вольников

Начинали программу борцы вольного стиля. И здесь на российской улице явно был праздник. Эта команда завоевала четыре из пяти командных наград.

Ожидания сполна оправдали Заурбек Сидаков и Ахмед Усманов. Оба борца завоевали золотые медали. И если золото Усманова было добыто в неолимпийской весовой категории до 79 кг, то Сидаков в очередной раз подтвердил, что и в олимпийской до 74 кг лучше его никого нет.

Могут быть довольны своими результатами также серебряный призёр в весе до 61 кг Абасгаджи Магомедов и Шамиль Мамедов, завоевавший бронзу в олимпийской весовой категории до 65 кг.

Побед могло быть больше?

В тренерском штабе сборной России считают, что результат мог быть и лучше. Расчёт, конечно, был на Заура Угуева и Абдулрашида Садулаева.

Заур Угуев из Белграда уехал только с олимпийской лицензией. Действующий чемпион Токио-2020 в весе до 57 кг неожиданно проиграл на стадии четвертьфинала сербу Стевану Мичичу. На последних секундах. Примерно так же Угуев потерял бронзу в поединке с албанцем Зелимханом Абакаровым. Тогда российский спортсмен вел в счёте 4:0. Но не удержал преимущество.

Бороться за золотую медаль чемпионата мира не смог и лидер сборной Абдулрашид Садулаев. У Русского танка обострилась старая травма: весь турнир он выступал с болью в шее. Но благодаря силе духа и огромному опыту двукратный олимпийский чемпион в весе до 97 кг смог дойти до полуфинала. Там, во встрече с Ахмедом Тажудиновым, представляющим Бахрейн, уже нельзя было рисковать. Абдулрашид не завершил схватку, а уже на следующее утро российский борец вылетел в Москву для проведения операции.

И тем не менее турнир для вольников можно считать успешным. Помимо четырёх медалей, были завоеваны четыре олимпийские лицензии. Да, не максимальный результат, но, например, у США ровно столько же.

Стоят девчонки, стоят в сторонке

Дальше радость на нашей улице закончилась.

Наши девушки, как пелось в песне, постояли в сторонке, особенно на фоне японок, которые из Сербии увезли восемь медалей (золотых – шесть).

Лучший результат, который смогли показать россиянки на «Штарк Арене» – выход в четвертьфинал. До этой стадии добрались Наталья Малышева (до 53 кг), Вусала Парфианович (до 68 кг) и Ксения Буракова (до 72 кг).

К сожалению, на своём главном старте наши девушки остались без медалей. Олимпийских лицензий спортсменки тоже не завоевали.

К слову, на ЧМ-2021 сборная России по женской борьбе тоже не блистала. Но тогда в Осло россиянки завоевали две бронзовые медали. В медальном зачёте отметились Надежда Соколова (до 50 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг).

Впрочем, «безмедалье» в женской борьбе уже случалось, причём не так давно. На чемпионате мира – 2018 в Будапеште мы тоже оставались ни с чем. Но и без медалей, и без олимпийских лицензий закончили турнир впервые.

«Ощущение, будто мы из космоса прилетели»

И совсем неудачно выступили борцы греко-римского стиля.

В этом виде борьбы был показан худший результат за последние 70 лет. На счету команды лишь бронза Ауэса Гонибова в весе до 82 кг. В олимпийскую программу этот вес не входит. Таким образом, наши классики не получили ни одной олимпийской лицензии. А их в Сербии разыгрывалось шесть.

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Худшим результатом до этого момента считалось выступление на чемпионате мира 2017 года в Париже. Тогда сборная России завоевала четыре медали, но осталась без золота: было два серебра и две бронзы.

Глава тренерского штаба борцов греко-римского стиля Гоги Когуашвили результаты подопечных прокомментировал следующим образом:

«Я даже не знаю, какие слова подобрать. Накануне я говорил, что если мы завоюем бронзовую медаль, то она для нас будет сродни золотой.

Многие из тех ребят, которые сейчас в Белграде, не то что на чемпионате мира – на чемпионате Европы не выступали. Но это не оправдание. Ощущение, будто мы из космоса прилетели. Ожидали большего. Полное разочарование. Если бы мне кто-нибудь сказал, что мы покажем такой результат, то я бы никогда в жизни не поверил», – сказал наставник «Чемпионату».

Гога Когуашвили Фото: РИА Новости

«Нужно делать выводы»

Можно ли называть выступления в греко-римской и женской борьбе провальными? Точную оценку даст руководство национальной федерации, и проявиться она может в кадровых перестановках в сборной России.

«После детального разбора будут приняты кадровые решения. Что касается вольной борьбы, чуть переформатируем работу по вертикали, определим задачи, исходя из анализа, упущенного в психологическом плане. Греко-римская борьба – отдельная тема, нужно убрать эмоции и объективно пробежаться по всему, что происходит в команде, как построена работа. Разбор, безусловно, будет и по женской команде. Разобраться с итогами чемпионата дня не хватит, это не только о спорте, это о психологии, об условиях, в которых мы были.

Да, практически в каждом весе мы были лишены возможности создать конкурентную среду, мы понимали – те, кто на это способен, на данном этапе не имели возможности выступить. Но оправданием или каким-то объяснением это служить не может, нужно делать выводы и искать пути решения», – рассказал глава ФСБР Михаил Мамиашвили в интервью ТАСС.

И тем не менее главный итог в том, что наши борцы выступили на международной арене. Это уже большая победа. Старт в Белграде показал всем, что спортсмены из России – есть. И их невозможно не заметить.

Да, результаты борцов, которые всегда радовали болельщиков обилием золота, не вызывают восторга. Но не будем посыпать голову пеплом. Особенно учитывая, что многие из команды получили шанс выступить на Олимпиаде в Париже. В современных условиях это, конечно, дорогого стоит.