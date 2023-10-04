Три поражения в трёх первых матчах не показатель. Через четыре года грузины должны выходить из группы.

В России многие болели за Грузию на Кубке мира. Эта команда была способна на большее!

Последняя осечка сборной Грузии?

Многие поклонники регби в России, не имея возможности следить за своей национальной командой на Кубке мира во Франции, переживали за соседей из Грузии. Грузинам на групповом этапе остался один матч – с Уэльсом, выходящим в четвертьфинал с первого места. Валлийцы могут позволить дать лидерам отдых, и тогда грузины вполне могут одержать долгожданную победу. Но даже если она случится, в плей-офф Грузия точно не выходит.

Хотя есть ощущение, что это их последняя подобная осечка.

Ещё недавно сборную Грузии, почти все игроки которой выступали во Франции, считали этакой сборной схватки. Нападающие этой команды и правда очень хороши. Но мировое регби меняется, и сборная Грузии вместе с ним.

На Кубке мира – 2023 подопечным Левана Маисашвили иногда просто не везло. Да и Португалия, матч с которой завершился вничью, знает грузин как облупленных по играм в чемпионате Европы. Но регби, которое сейчас показывают грузины – совсем не та игра, к которой все привыкли. Да и команда теперь состоит не сплошь из одних легионеров из Франции.

Оружие, телохранитель и… горящие глаза

В Грузии есть своя национальная игра «Лело», чем-то напоминающая регби, играется, правда, мячом весом 16–17 кг, и сейчас проходит один матч в год – на Пасху. Но в регби здесь играли и в советские годы, причём очень неплохо.

Потом случился развал СССР, затем – гражданская война, разруха. Но регби в стране любить не перестали, и уже в середине 90-х пригласили француза Клода Сореля в качестве советника и главного тренера команды. Сам Сорель вспоминал, что инфраструктуры не было совершенно, зато был телохранитель и оружие у некоторых регбистов, а ещё перебои со светом, едой… и горящие глаза игроков и функционеров, так что он решил взяться за работу.

Сборная Грузии обыгрывает Россию в 2011 году Фото: Мария Андерсон

Из-за не самых подходящих, а вернее, полностью отсутствующих условий тренировок Сорель предложил Союзу регби Грузии отправить игроков во Францию: не в топ-команды, конечно, но куда-то с неплохими условиями, стабильным питанием и возможностью учиться у лучших. И регбисты поехали. Стали довольно быстро прогрессировать, и уже в 1999 году команда имела все шансы отобраться на Кубок мира, но уступила сборной Тонга в финале отбора. Впрочем, уже через четыре года Грузия вырвала путёвку на Кубок мира на переполненном стадионе в Тбилиси у России, выиграв со счётом 17:13.

В Австралии команда проиграла все четыре встречи, но при этом показала неплохую игру с ЮАР, а у Уругвая могла и выиграть. Несмотря на такой результат и финансовое положение Союза регби Грузии, популярность вида спорта в стране стала только расти. Правда, Сорель перебрался в Россию, где второе чудо сотворить так и не смог: специалист работал со сборными и по регби-7, и по регби, но с отборами на Кубки мира как-то не сложилось.

Первые победы на Кубке мира

Через четыре года на Кубке мира – 2007 сборная Грузии одержала свою первую победу – над Намибией – и чуть не обыграла Ирландию (счёт – 10:14). Где-то с этого же времени началось доминирование в Кубке европейских наций – втором по силе турнире Старого Света: 14 побед в 16 турнирах.

Сборная Грузии после победы в 2018 году Фото: Мария Андерсон

Прогресс был и на Кубке мира. В 2015 году в Англии и Уэльсе грузины одержали уже две победы на групповом этапе (над сборными Тонга и Намибии) да и в матче с действующими обладателями кубка All Blacks смотрелись хорошо.

Многие заговорили даже о том, что Грузии пора бы попробовать силы в Кубке шести наций, но это коммерческий и закрытый турнир, ворваться туда не так просто. Зато в 2016 году грузины отправились в турне по островам в Тихом океане: с Самоа вышла ничья, а вот в Тонгу и Фиджи получилось обыграть.

В последнем доковидном Кубке мира – 2019 Грузия крупно обыграла Уругвай и показала неплохое регби в других матчах. Но из группы снова не вышла.

Сборная Грузии и её болельщики на КМ-2019 Фото: Мария Андерсон

Грузия настроена более чем серьёзно

В 2021 году появилась франшизная команда Black Lion, учредителем которой является Союз регби Грузии. Фактически за клуб, которым руководит главный тренер сборной Маисашвили, выступают регбисты, у которых есть контакт с федерацией, и игроки внутреннего чемпионата Грузии Диди-10, когда не заняты в своих клубах. Таким образом, у тех игроков сборной Грузии, которые не выступают во французском топ-14 или английском Премьершипе, появилась возможность играть против сильнейших соперников.

«Львы» максимально используют все возможности: и поиграли в первом дивизионе Карри Кап, и отправились в турне по Южной Америке, а в этом сезоне точно сыграют в Кубке Вызова – втором по силе клубном турнире Европы.

Создание такой команды уже принесло свои плоды: в 2022 году сборная Грузии одолела сначала Италию, а затем в Кардиффе и сборную Уэльса. А ведь это команды первого эшелона в регбийном мире. Грузия же пока во втором.

Сборная Грузии на КМ-2023 Фото: Мария Андерсон

Леван Маисашвили считает, что после таких побед все должны наконец-то увидеть, что Грузия настроена более чем серьёзно, да и бюджет на развитие, хоть пока и государственный, но присутствует. Конечно, можно сказать, что в Грузии не так развито, например, регби-7, но в последних турнирах в Европе и мужские, и женские команды показывали неплохие результаты. Юниоры до 20 лет недавно впервые обыграли сверстников из Англии. А 28-летний арбитр Ника Амашукели обслуживает матчи Кубка мира – 2023 в поле.

Нечего терять, есть что показать

Да, этот Кубок мира для Грузии почти завершён. И может так получиться, что без побед на турнире впервые за долгое время. Но о регрессе это ни в коем случае не говорит. Следующие четыре года грузинские регбисты точно проведут с пользой: уже в декабре Black Lion сыграет первые встречи на Кубке Вызова, причём домашние матчи команда будет проводить в Тбилиси.

В Грузии регби за минувшие годы узнали и полюбили. И больше не пытаются «продавить схваткой» – такое уже давно не работает. Заключительный матч сборная проведёт против Уэльса в Нанте уже в эту субботу, 7 октября.

Грузинам уже нечего терять, зато есть что показать.