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Грузия не смогла выиграть ни одного матча из трёх на старте Кубка мира по регби — 2023: но дальше точно будет лучше!

В России многие болели за Грузию на Кубке мира. Эта команда была способна на большее!
Мария Андерсон
В России многие болели за Грузию на Кубке мира
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Три поражения в трёх первых матчах не показатель. Через четыре года грузины должны выходить из группы.

Последняя осечка сборной Грузии?

Многие поклонники регби в России, не имея возможности следить за своей национальной командой на Кубке мира во Франции, переживали за соседей из Грузии. Грузинам на групповом этапе остался один матч – с Уэльсом, выходящим в четвертьфинал с первого места. Валлийцы могут позволить дать лидерам отдых, и тогда грузины вполне могут одержать долгожданную победу. Но даже если она случится, в плей-офф Грузия точно не выходит.

Хотя есть ощущение, что это их последняя подобная осечка.

Обзор ключевых событий группового этапа:
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Ещё недавно сборную Грузии, почти все игроки которой выступали во Франции, считали этакой сборной схватки. Нападающие этой команды и правда очень хороши. Но мировое регби меняется, и сборная Грузии вместе с ним.
На Кубке мира – 2023 подопечным Левана Маисашвили иногда просто не везло. Да и Португалия, матч с которой завершился вничью, знает грузин как облупленных по играм в чемпионате Европы. Но регби, которое сейчас показывают грузины – совсем не та игра, к которой все привыкли. Да и команда теперь состоит не сплошь из одних легионеров из Франции.

Оружие, телохранитель и… горящие глаза

В Грузии есть своя национальная игра «Лело», чем-то напоминающая регби, играется, правда, мячом весом 16–17 кг, и сейчас проходит один матч в год – на Пасху. Но в регби здесь играли и в советские годы, причём очень неплохо.

Потом случился развал СССР, затем – гражданская война, разруха. Но регби в стране любить не перестали, и уже в середине 90-х пригласили француза Клода Сореля в качестве советника и главного тренера команды. Сам Сорель вспоминал, что инфраструктуры не было совершенно, зато был телохранитель и оружие у некоторых регбистов, а ещё перебои со светом, едой… и горящие глаза игроков и функционеров, так что он решил взяться за работу.

Сборная Грузии обыгрывает Россию в 2011 году

Сборная Грузии обыгрывает Россию в 2011 году

Фото: Мария Андерсон

Из-за не самых подходящих, а вернее, полностью отсутствующих условий тренировок Сорель предложил Союзу регби Грузии отправить игроков во Францию: не в топ-команды, конечно, но куда-то с неплохими условиями, стабильным питанием и возможностью учиться у лучших. И регбисты поехали. Стали довольно быстро прогрессировать, и уже в 1999 году команда имела все шансы отобраться на Кубок мира, но уступила сборной Тонга в финале отбора. Впрочем, уже через четыре года Грузия вырвала путёвку на Кубок мира на переполненном стадионе в Тбилиси у России, выиграв со счётом 17:13.

В Австралии команда проиграла все четыре встречи, но при этом показала неплохую игру с ЮАР, а у Уругвая могла и выиграть. Несмотря на такой результат и финансовое положение Союза регби Грузии, популярность вида спорта в стране стала только расти. Правда, Сорель перебрался в Россию, где второе чудо сотворить так и не смог: специалист работал со сборными и по регби-7, и по регби, но с отборами на Кубки мира как-то не сложилось.

Первые победы на Кубке мира

Через четыре года на Кубке мира – 2007 сборная Грузии одержала свою первую победу – над Намибией – и чуть не обыграла Ирландию (счёт – 10:14). Где-то с этого же времени началось доминирование в Кубке европейских наций – втором по силе турнире Старого Света: 14 побед в 16 турнирах.

Сборная Грузии после победы в 2018 году

Сборная Грузии после победы в 2018 году

Фото: Мария Андерсон

Прогресс был и на Кубке мира. В 2015 году в Англии и Уэльсе грузины одержали уже две победы на групповом этапе (над сборными Тонга и Намибии) да и в матче с действующими обладателями кубка All Blacks смотрелись хорошо.

Многие заговорили даже о том, что Грузии пора бы попробовать силы в Кубке шести наций, но это коммерческий и закрытый турнир, ворваться туда не так просто. Зато в 2016 году грузины отправились в турне по островам в Тихом океане: с Самоа вышла ничья, а вот в Тонгу и Фиджи получилось обыграть.

В последнем доковидном Кубке мира – 2019 Грузия крупно обыграла Уругвай и показала неплохое регби в других матчах. Но из группы снова не вышла.

Сборная Грузии и её болельщики на КМ-2019

Сборная Грузии и её болельщики на КМ-2019

Фото: Мария Андерсон

Грузия настроена более чем серьёзно

В 2021 году появилась франшизная команда Black Lion, учредителем которой является Союз регби Грузии. Фактически за клуб, которым руководит главный тренер сборной Маисашвили, выступают регбисты, у которых есть контакт с федерацией, и игроки внутреннего чемпионата Грузии Диди-10, когда не заняты в своих клубах. Таким образом, у тех игроков сборной Грузии, которые не выступают во французском топ-14 или английском Премьершипе, появилась возможность играть против сильнейших соперников.

«Львы» максимально используют все возможности: и поиграли в первом дивизионе Карри Кап, и отправились в турне по Южной Америке, а в этом сезоне точно сыграют в Кубке Вызова – втором по силе клубном турнире Европы.

Создание такой команды уже принесло свои плоды: в 2022 году сборная Грузии одолела сначала Италию, а затем в Кардиффе и сборную Уэльса. А ведь это команды первого эшелона в регбийном мире. Грузия же пока во втором.

Сборная Грузии на КМ-2023

Сборная Грузии на КМ-2023

Фото: Мария Андерсон

Леван Маисашвили считает, что после таких побед все должны наконец-то увидеть, что Грузия настроена более чем серьёзно, да и бюджет на развитие, хоть пока и государственный, но присутствует. Конечно, можно сказать, что в Грузии не так развито, например, регби-7, но в последних турнирах в Европе и мужские, и женские команды показывали неплохие результаты. Юниоры до 20 лет недавно впервые обыграли сверстников из Англии. А 28-летний арбитр Ника Амашукели обслуживает матчи Кубка мира – 2023 в поле.

Нечего терять, есть что показать

Да, этот Кубок мира для Грузии почти завершён. И может так получиться, что без побед на турнире впервые за долгое время. Но о регрессе это ни в коем случае не говорит. Следующие четыре года грузинские регбисты точно проведут с пользой: уже в декабре Black Lion сыграет первые встречи на Кубке Вызова, причём домашние матчи команда будет проводить в Тбилиси.

В Грузии регби за минувшие годы узнали и полюбили. И больше не пытаются «продавить схваткой» – такое уже давно не работает. Заключительный матч сборная проведёт против Уэльса в Нанте уже в эту субботу, 7 октября.

Грузинам уже нечего терять, зато есть что показать.

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