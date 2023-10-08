Ронни О’Салливан рассказал о своих проблемах со здоровьем. Насколько всё серьёзно?

В этом сезоне Ронни О’Салливан снялся с трёх из пяти турниров, в которых должен был участвовать, по медицинским причинам. Очень долго было непонятно, что происходит с Ракетой. Оказывается, семикратного чемпиона мира уже несколько месяцев беспокоит травма локтя.

Насколько всё серьёзно?

«Мне нужно снова принимать обезболивающее»

С начала сезона Ронни отказался от участия в Championship League, European Masters и British Open. Причиной стало состояние здоровья. Медицинские причины, по которым снимался О’Салливан, не раскрывались.

При этом Ракета выиграл пригласительный Shanghai Masters, а в начале октября сыграл на English Open. Там-то и стало ясно, что происходит со здоровьем лидера мирового рейтинга. В первом раунде Ронни, казалось бы, дежурно обыграл Эндрю Пэджетта (4:0), вот только весь матч семикратный чемпион мира держался за локоть правой руки и корчился от боли. После матча Ракета объяснил, что у него – эпикондилит, или, как это называется в народе, теннисный локоть. Данное заболевание характеризуется дегенеративным поражением мышц в местах их прикрепления к кости.

«Эта проблема появилась в 2022 году, – пояснил Ронни. – Однажды я пошёл в тренажёрный зал, провёл там слишком жёсткую тренировку с тяжёлыми весами, после чего с трудом мог поднести чашку ко рту. Что-то похожее было и до этого, в 2021-м, но тогда всё закончилось хорошо. Да, уколы мне помогают, но в такой ситуации всегда можно легко усугубить травму. Надеюсь, мне удастся найти специалиста, который поможет руке восстановиться. Если честно, мне немного лень этим заниматься, хотя решать эту проблему, конечно же, нужно.

Вся эта ситуация меня не радует. Я стараюсь не нагружать руку, но мне в любом случае нужно снова принимать обезболивающее. Вот только их нельзя употреблять долго. Возможно, мне придётся сделать уже третий по счёту укол кортизона, чего я очень не хочу, поскольку это ослабляет мышцы».

Необходимостью восстановления Ронни объяснял пропуск соревнований. Хотя также он признавался, что ему не очень нравятся турниры в Великобритании из-за их однообразия, поэтому он хочет больше выступать в Азии. В родной стране он хочет выступить лишь на самых крупных и значимых стартах.

«Увидимся на будущих турнирах»

Травма давала о себе знать на протяжении всего выступления на English Open. После блестящей победы во втором раунде над Джексоном Пейджем (4:1), где Ронни сделал три сотни, он признался, что сменил стиль тренировок.

«Вчера я много работал над игрой, играл четыре часа, – заявил О’Салливан в эфире Eurosport. – Вместо того чтобы тренироваться по два часа каждый день, я собираюсь играть два раза в неделю немного дольше, а затем устраивать выходные. Я пытаюсь найти некоторую последовательность».

Ронни О’Салливан Фото: Lewis Storey/Getty Images

По ходу игры снукерист вновь заметно страдал из-за локтя. Издание Express выпустило текст, где предположило, что из-за травмы Ронни может завершить карьеру. Ракета незамедлительно опроверг эти домыслы.

«Увидимся в среду и ещё на многочисленных будущих турнирах», – написал О’Салливан в соцсетях, прикрепив смеющийся эмодзи.

Тем не менее неприятные ощущения сопровождали снукериста и в 1/16 финала с Сы Цзяхоем (4:2), и в 1/8 финала с Аньда Чжаном (2:4). С Цзяхоем Ронни выглядел бодро, хотя после матча и назвал свою игру «ужасной».

А вот в игре с Чжаном всё шло не так. Ронни при счёте 2:1 в свою пользу отдал инициативу. Пытаясь вернуть игру под контроль, Ракета слишком осторожничал, а потом потерял самообладание. Он даже откусил кончик кия, как после разгромного поражения на Welsh Open в феврале от Тянь Пэнфэя (5:0).

Видимо, с травмой не всё так просто, как говорит Ронни. Надеемся, Ракета всё-таки займётся своим здоровьем и ещё порадует своих болельщиков яркими победами на турнирах. Следующим состязанием для О’Салливана должен стать Wuhan Open, который пройдёт в Китае на следующей неделе.