Рекорды Байлз и медальные сенсации. Как завершился ЧМ-2023 по спортивной гимнастике?

Итоги ЧМ-2023 по спортивной гимнастике
В Антверпене (Бельгия) завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. Турнир проходил без участия россиян, тем не менее там было на что посмотреть. Как же завершился ЧМ-2023?
Мужское и женское командное многоборье
У мужчин японцы взяли золото впервые с 2015 года. В топе также оказались китайцы и американцы. У женщин седьмой раз подряд победу одержали гимнастки из США. В тройку попали Бразилия и Франция.
Мужское личное многоборье
В драматичной борьбе на последнем снаряде победу вырвал Даики Хасимото (Япония). Второе и третье места заняли Илья Ковтун (Украина) и Фредерик Ричард (США).
Женское личное многоборье
Симона Байлз забрала шестой титул, сравнявшись по количеству золотых медалей в дисциплине с Кохеи Утимурой. Призёрами также стали Ребека Андраде (Бразилия) и Шилиз Джонс (США).
Отдельные снаряды у мужчин
В вольных неожиданно золото взял израильтянин Артём Долгопят, в опорном прыжке — британец Джейк Джарман. Удивили также грек Элефтериос Петруниас, ставший вторым на кольцах, и казах Милад Карими, завоевавший бронзу в вольных.
Отдельные снаряды у мужчин
Чемпионом мира на кольцах стал Лю Ян (Китай), на коне — Рис Маккленаган (Ирландия), на параллельных брусьях — Лукас Даузер (Германия) и на перекладине — Даики Хасимото (Япония).
Отдельные снаряды у женщин
Байлз взяла два золота (вольные, бревно) и серебро (опорный прыжок). Победительницами также стали Ребека Андраде (Бразилия) в опорном прыжке и Цюй Циюань (Китай) на брусьях.
Отдельные снаряды у женщин
Среди неожиданных результатов: серебро Кайлии Немур (Алжир) на брусьях, бронза Е Со Чжон (Южная Корея) в опорном прыжке, бронза Флавии Сараива (Бразилия) в вольных.
Симона Байлз
Байлз побила рекорд самого титулованного гимнаста мира Виталия Щербо по количеству медалей на ЧМ и ОИ (37 против 33). Также Симона стала единственной в истории, кто взял пять командных титулов и выиграл золотые медали с разницей в 10 лет.
Рекорды Байлз и медальные сенсации. Как завершился ЧМ-2023 по спортивной гимнастике?
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