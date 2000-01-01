Рекорды Байлз и медальные сенсации. Как завершился ЧМ-2023 по спортивной гимнастике?

Симона Байлз

Байлз побила рекорд самого титулованного гимнаста мира Виталия Щербо по количеству медалей на ЧМ и ОИ (37 против 33). Также Симона стала единственной в истории, кто взял пять командных титулов и выиграл золотые медали с разницей в 10 лет.