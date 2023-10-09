На Кубке мира по регби — 2023 завершился групповой этап. Какие сборные вышли в плей-офф?

Во Франции завершился групповой этап Кубка мира по регби – 2023. Последний тур таил в себе некоторые интриги, но сенсаций не произошло: фавориты, которые должны были пробиваться в плей-офф, туда и попали. Но сделали это по-разному. Если Новая Зеландия камня на камне от соперника не оставила, то команда Фиджи судьбоносный матч проиграла. Хотя и задачу-минимум выполнила.

Разбираемся, чем запомнился последний тур групповых матчей.

Фавориты уничтожили соперников

Новая Зеландия разгромила Уругвай со счётом 73:0. Фаворитам совершенно необязательно было заносить так много. Хватило бы и четырех попыток, но All Blacks было уже не остановить. Может, сказалось и то, что Уругвай насмерть стоял половину первого тайма, и новозеландцы смогли открыть счёт только на 21-й минуте встречи.

Настоящее волшебство на поле творил совсем небольшой по регбийным меркам фулбек новозеландцев Дамиан Маккензи (рост – 175 см, вес – 81 кг). Кроме пары попыток и одной реализации, он запомнился какими-то сумасшедшими ударами ногой себе же на ход и тем, что, чуть ли не зависнув в воздухе над линией аута, ещё и отдал шикарный пас на попытку.

Ну а давно всё решившие в турнирном плане французы лишний раз доказали всем, что их настрой на домашний турнир очень серьёзен. Итальянцы смогли ответить только одной попыткой, да и то после 17 фаз атаки!

Худший матч сборной Англии

Перед игрой со сборной Самоа англичане уже гарантировали себе место в четвертьфинале, а капитан команды Оуэн Фаррелл, пропустивший две первые встречи из-за дисквалификации, всего на одно очко отставал от лучшего бомбардира в истории сборной Джонни Уилкинсона. Матч на переполненном стадионе в Лилле, находящемся всего в 150 км по прямой от британского Дувра, должен был стать для полуфиналистов прошлого Кубка мира лёгкой и приятной прогулкой на радость болельщикам, но обернулся настоящим кошмаром.

Оуэн Фаррелл (Англия) Фото: Dan Mullan/Getty Images

У подопечных Стива Бортвика не получалось ровным счётом ничего. Дошло до того, что Фаррелл не уложился в отведённое на исполнение штрафного время, и его точный удар не был засчитан. Самоанцы вели в счёте до последней десятиминутки (17:11), и только вышедший на замену 36-летний полузащитник Дэнни Кэр «на опыте» занёс победную попытку и принёс сборной победу.

Фаррелл рекорд Уилкинсона, конечно, побил, но этот матч стал для англичан холодным душем. После ещё одной такой игры они отправятся домой.

В другом ключевом матче квинтета Аргентина обыграла Японию, заняла второе место в группе и в пятый раз в истории вышла в плей-офф Кубка мира.

Настоящий триллер для Фиджи

Сборной Фиджи, чтобы пробиться в плей-офф, нужно было заработать хотя бы одно очко в последнем матче в группе с Португалией. Эта задача казалась совсем не сложной, но со стартового свистка что-то пошло не так.

Португальцы, зная, что они никому ничего не должны, навязали фавориту борьбу. Если бы кто-то попытался придумать сценарий идеального матча для завершения группового этапа, то так хорошо, как в реальности, не вышло бы.

Первый тайм завершился со счётом 3:3. Фиджийцы, кажется, забыли выйти из раздевалки, а португальцы прочувствовали недонастрой грозного соперника и порой просто зажимали его у его же зачётной зоны. После перерыва именно Португалия занесла первую попытку, но «островитяне» быстро отыгрались.

В дальнейшем команды перехватывали друг у друга лидерство в счёте, а ситуация на поле менялась чуть ли не каждые пять минут. В концовке фиджийцы вроде бы смогли взять игру под свой контроль, закрепили преимущество в счёте (23:17), но португальцы на последней минуте занесли попытку, забили реализацию и одержали первую в истории победу на Кубке мира!

Сборная Португалии на Кубке мира по регби — 2023 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Фиджи получило бонусное очко за небольшую разницу в счёте и всё-таки вышло в плей-офф, но в матчах на вылет так расслабленно играть не выйдет.

Пары плей-офф на Кубке мира — 2023:

Уэльс – Аргентина;

Ирландия – Новая Зеландия;

Англия – Фиджи;

Франция – Южная Африка.

Первые два матча будут сыграны 14 октября. Оставшиеся – 15 октября.