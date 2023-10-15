Итоги Суперфиналов чемпионата России по шахматам. Горячкина едва не сокрушила лучшего!

Александра в мужском турнире претендовала на тройку, но до медали не добралась.

В Царском Селе закончились Суперфиналы чемпионатов России, и широким мазком их можно охарактеризовать так – многоопытные шахматисты не пропустили на первые позиции молодёжь. В мужском турнире не принимали участия Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Даниил Дубов и Александр Грищук, что открывало путь к призовой тройке многим, кому сложно было сделать это в прошлые годы. Но ярких сенсаций и прорывов зрители не увидели.

Артемьев — вне конкуренции

Турнир завершился безоговорочной победой 25-летнего гроссмейстера из Казани, чемпиона Европы и чемпиона мира в командном зачёте 2019 года Владислава Артемьева. Владислав выбил целых 8,5 из 11 и на два очка обогнал трио своих преследователей. Артемьев прошёл дистанцию без поражений, однако в последнем туре едва не пал под ударом отважной амазонки Александры Горячкиной! Саша (ей, кстати, тоже 25) по ходу турнира вообще боролась за призовую тройку, потом немного сбавила и финишировала шестой, но всё равно прибавила в рейтинге и может занести турнир себе в актив.

Александра Горячкина — Владислав Артемьев. Суперфинал чемпионата России. Открытый турнир

На последних ходах перед контролем в этой безумной позиции, где за ладью у чёрных возникают опасные проходные, слоны и угрозы, хочется зафиксировать несложную ничью, что Горячкина и сделала, не поверив своему счастью. Но очень сильно оказывалось 38.Лa7! Сe5 (все козыри чёрных бьются 38...a2 39.Л:a2 Сe5 40.Фg1; 38… Сb2 39.Фd2!), и уже теперь 39.Л:f7+ Ф:f7 40.Кg5+ Крg7 41.К:f7 Кр:f7 42.Фa5 со всеми шансами реализовать лишнего ферзя. Но Александра решила удержать в руке синицу.

38.Л:f7? Ф:f7 39.Кg5+ Крg8 40.К:f7 a2 41.К:d6 Сd7 42.Сe4 a1Ф 43.Ф:a1 С:a1 44.С:g6

По доске пронёсся вихрь, и материала почти не осталось. Ничья.

Молодёжь до призов не добралась

В борьбе за медали у мужчин всё решили последние сантиметры турнирной дистанции – 32-летний гроссмейстер, чемпион Европы 2017 года Максим Матлаков из Санкт-Петербурга сумел потеснить в борьбе за серебро двух москвичей: неоднократного чемпиона России в командном зачёте Павла Понкратова (35 лет, третье место) и чемпиона Европы 2015 года Евгения Наера (46 лет, четвёртое место). Победа пришла к Максиму буквально чудом.

Максим Матлаков — Иван Розум. Суперфинал чемпионата России. Открытый турнир

До этого выигрывали то белые, то чёрные, а сейчас как оценить эту позицию, где ферзь борется против трёх лёгких фигур?

61…Сe4??

В цейтноте и при любом обострении все фигуры должны защищать друг друга. При 61… Кe7! чёрные вряд ли бы проиграли и успели вернуть назад второго коня. Теперь же ферзь Максима хищным зигзагом белой акулы устремляется на поиски жертв.

62.Фa2! Кb3 63.Фe2! Сd3

Очевидно плохо 63… Сh1 64.Ф:c4+, но чёрных губит вариант 63… Сd5 64.Фf2+ Крg6 65.Фf6+ Крh5 – приходится бежать из-за угрозы мата 66.g6! Сg8 67.g:h7 С:h7 68.Ф:c6, и белые постепенно должны взять верх.

64.Фh5+ Крe7 65.Кр:c6 c3 66.g6! c2

Оказывается, что чёрным не дожить до эндшпиля «ферзь против двух лёгких фигур» – им просто ставят мат: 66… С:g6 67.Фe5+ Крf7 68.Крd6 c2 69.Фe7+ Крg8 70.Фg7#

67.Фe5+ Крd8 68.Фd6+ Чёрные сдались.

Что касается молодёжи, то её успехи в этом Суперфинале выглядели скромнее. Андрей Есипенко (21 год) на финише поправил свои дела и занял пятое место, а открытие Суперфинала-2022 Володар Мурзин (17 лет) стал лишь восьмым из 12 участников. Очевидно, что у Андрея и Володара огромный потенциал, их время ещё настанет, но прорыва в этом соревновании у них не получилось.

А что в женском Суперфинале?

В женском турнире первой к финишу с 8 очками из 11 пришла Баира Кованова (36 лет), которой тоже удался отрыв от трёх преследовательниц, отставших на очко. Долгое время конкуренцию ей составляла Ольга Баделько (21 год) – перешедшая в российские шахматы лидер сборной Беларуси, которую прочат в наследницы Александры Костенюк. Но финиш у Ольги не задался, и талантливая спортсменка осталась даже без медали – на четвёртой позиции.

Валентина Гунина — Ольга Баделько. Суперфинал чемпионата России. Женский турнир

У чёрных хуже, но опускать руки рано, можно сыграть 29… Кf8.

29… С:e3? 30.Л:e3 Фd6 31.Фf5 Лd7

Оказалось, что пункт f7 затрещал по швам. Не играть же в стиле Стейница 31… Кh8 32.h5, а при 31… Фf6 32.Фe4 Фd6 белые могут попробовать атаковать ладьёй 33.Лf3. Защита из хода в тексте логична, но допускает тактическое возражение.

32.Лe6! f:e6 33.С:e6+ Крh8 34.С:d7 Кf8

Чёрные остались без пешки и без возможностей к сопротивлению. На 34… Фf6 выигрывает как 35.Фe4, так и 35.Ф:f6 g:f6 36.f4.

35.Сc8 b6 36.Фf7 a5 37.Сf5 b5 38.Сe4 b4 39.c4 Фc5 40.Фe8 Крg8 41.b3 g5 42.h5 Крg7 43.С:c6 белые полностью парализовали лагерь чёрных, потом выиграли вторую пешку и довели партию до победы.

В итоге неудачно начавшая турнир пятикратная чемпионка страны Валентина Гунина (34 года) сумела финишировать второй, а третье место заняла рейтинг-фаворит турнира, победительница командных чемпионатов Европы и мира 2021 года в составе сборной России Полина Шувалова (22 года).

Борьба молодых шахматисток с представительницами более опытного поколения в женском Суперфинале проходила с переменным успехом. Пятое место заняла отлично стартовавшая, но не сумевшая удержать темп Лея Гарифуллина (18 лет). Седьмое место у 20-летней Екатерины Гольцевой (в последнем туре обыграла Баделько), а на девятом – 14-летняя Анна Шухман.

Словом, шахматная смена в России есть, но говорить о том, что она уже выходит на первые позиции и готова штурмовать высокие горизонты, пока рано.