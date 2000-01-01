Лучшие цитаты Светланы Ромашиной
Светлана Ромашина — настоящая легенда синхронного плавания. Россиянка дала большое интервью «Чемпионату». Собрали для вас самые яркие цитаты.
О тренировках
«Мы тренируемся по 9–10 часов в день. Ты доползаешь до кровати, и только на этом твой рабочий день заканчивается. Поэтому все эти жалобы из других видов спорта, что они много работают… А вы работайте больше, и будет результат».
О зарплате синхронисток
«Спортом на всю жизнь не заработала. Чтобы сейчас комфортно себя чувствовать — тоже нет. Мой заработок — это та машина, которую нам подарил Фонд поддержки олимпийцев. Со временем она придёт в негодность, и это нормально».
О свадьбе
«Я в ЗАГС прямо из бассейна прибежала. Наташа заплела мне косичку, я надела простое белое платье — и вперёд. Конечно, мне хотелось большую, красивую, пышную свадьбу. Решили, что лучше отметим 10 лет».
О седьмом олимпийском золоте
«Помню слова Саши Пацкевич: «В этот день я надеваю на тебя твою седьмую олимпийскую медаль». У неё текут слёзы, у меня. Эти чувства не выразить никаким словом. Тогда я поняла, что можно окончательно выдохнуть».
О критериях допуска
«По сути, нас в нашем виде лишили возможности выступить на Олимпиаде вообще! Наступит день, когда мы все опять объединимся. Либо в олимпийском движении, либо на Всемирных играх дружбы».
Полное интервью
В интервью Светлана Ромашина рассказала, как изменилась жизнь после завершения карьеры, о том, что может довести её до слёз, и об отношении к условиям МОК. Подробнее в нашем материале.
«На всю жизнь я не заработала». Лучшие цитаты легендарной Светланы Ромашиной
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