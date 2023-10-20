В России хотят вернуть спортивные парады на Красной площади. А кто и зачем их придумал?

В России будут спортивные парады?

Сначала Игры дружбы и Всероссийские Спартакиады. А теперь – шествия атлетов в самом сердце столицы страны. Россия продолжает обращаться к ярчайшим спортивным постулатам Советского Союза.

А зачем нужны спортивные парады на Красной площади?

С инициативой возродить спортивные парады на форуме «Россия – спортивная держава» выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

«Хотел бы к вам обратиться, чтобы на Красной площади также возродить спортивный парад. Мы готовы его организовать. Раньше тоже его проводили», – приводит обращение Кремлёва к президенту Владимиру Путину ТАСС.

А президент страны его поддержал, назвав инициативу хорошей идеей.

Правда, пока нет ясности: когда же состоится первое шествие спустя долгие десятилетия. Вероятно, в 2024 году, объявленном в стране Годом спорта.

«Мускул свой, дыхание и тело тренируй»

Вообще, самый первый физкультурный парад на Красной площади прошёл 25 мая 1919 года. На нем присутствовал сам Владимир Ленин.

Тогда участниками были ещё и отряды, прошедшие обязательную военную подготовку. Были показаны массовые гимнастические упражнения в движении.

В последующие два десятилетия спортивные парады проводились только по крупным или памятным датам. Кроме физкультурников, в массовых мероприятиях участвовали духовые оркестры, пехотные и кавалерийские части. Праздник нёс духовно-театрализованный характер. А за постановку действа отвечали лучшие худруки страны. Например, выступления участников шествия проходили под руководством балетмейстера Игоря Моисеева.

Спортивный парад в СССР Фото: РИА Новости

Реагировали на шествия и мастера пера. Не случайно в 1927 году на свет появилось произведение Владимира Маяковского «Мускул свой, дыхание и тело тренируй с пользой для военного дела». Там были такие строки:

«…Служащий, довольно.

Временный жирок скидывай

в стрелковых кружках.

Знай и французский и английский бокс,

но не для того, чтоб скулу сворачивать вбок,

а для того, чтоб, не боясь ни штыков, ни пуль,

одному обезоружить целый патруль…»

Вот так спортивные парады транслировали не только бодрость духа нации, но и готовность к защите Родины. Впрочем, спорт сопровождал свершения не только военные, но и экономические. В 1928 году спортивный парад открывал Спартакиаду, посвящённую принятию первого пятилетнего плана.

Спортивный парад в СССР Фото: РИА Новости

Праздник для всего Союза

С 1931-го спортивные парады стали ежегодно проводиться не только в Москве, но и в остальных городах Союза. Не отставал и Ленинград.

Число участников массовых физкультурных мероприятий стремительно росло: от 18 тысяч человек в 1924 году и до 80 тысяч в 1933-м. А сам парад приобрёл статус Всесоюзного. Были представлены флаги спортивных обществ, союзные республики выступали в стилизованных национальных костюмах.

Тогда же к демонстрации спортивного искусства добавилось хореографическое.

В 1937-м парад прошёл в честь создания Конституции СССР и юбилея революции. А в 1939-м стал проводиться в день физкультурника.

Потом в историю развития спортивных парадов вмешалась Великая Отечественная война, но с 1945 года парад здоровых духом и телом людей получил особый размах. Интерес к этому празднику был не меньшим, чем к параду военному. Страна, пережившая тяготы войны, хотела мира.

Спортивный парад в СССР Фото: РИА Новости

12 августа 1945 года на Красную площадь вышли 25 тысяч участников из 16 союзных республик. Только вдумайтесь: гимнастическая часть парада продолжалась больше четырёх часов! Под музыку атлеты демонстрировали набор упражнений, как в движении, так и на месте.

Спустя год физкультурный праздник перенесли на стадион «Динамо». Но не прошло и десяти лет, как спортивные парады угасли. В 1954 году на арене прошёл последний спортивный парад, а дальше они лишь порой открывали шествия трудящихся на Первомай и день Октябрьской революции.

К проведению спортивных парадов в XXI веке можно относиться по-разному. Однако если на высшем уровне решение уже принято, то интересно, как будет выглядеть шествие с советскими корнями в современном мире?

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