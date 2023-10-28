Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Чемпионат мира по регби — 2023, финал ЮАР — Новая Зеландия, онлайн-трансляция 28 октября 2023 года

Финал Кубка мира — 2023 по регби. ЮАР — Новая Зеландия. Это исторический матч! LIVE
Батраз Томаев
Финал Кубка мира по регби — 2023
Комментарии
Кто же станет первым четырёхкратным обладателем Кубка Уэбба Эллиса?

В субботу, 28 октября, на стадионе «Стад де Франс» близ Парижа состоится финал Кубка мира по регби — 2023. В решающем матче сойдутся сборные ЮАР и Новой Зеландии. Обе команды по три раза становились чемпионами мира, и по итогам предстоящего матча кто-то завоюет исторический, четвёртый титул.

Сборная Южной Африки является действующим обладателем трофея, но это не даёт им преимущества. Эксперты ждут равного противостояния.

Сетка плей-офф Кубка мира по регби - 2023 на "Чемпионате"
Результаты всех матчей Кубка мира по регби - 2023

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала и расскажет вам обо всех главных событиях, которые его окружают. Без сомнения, нас всех ждёт противостояние, которое войдёт в историю мирового регби. Оставайтесь с нами и не пропустите ни одной важной детали финала ЮАР — Новая Зеландия.

Регби. КМ-2023 . Финал
28 октября 2023, суббота. 22:00 МСК
Новая Зеландия
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить автообновление с помощью кнопки под стрелкой.

Live Батраз Томаев

Хукер южноафриканцев Бонги Мбонамби мог и вовсе пропустить финал. Все из-за эпизода в полуфинале против англичан. Там Мбонамби, якобы, оскорбил игрока сборной Англии Тома Карри. Но World Rugby не хватило доказательств для выявления вины южноафриканского спортсмена.

19:39 Батраз Томаев

Пути All Blacks и Springboks к финалу были насыщенными. О том, как прошли полуфиналы читайте в материале нашего обозревателя Марии Андерсон:

Материалы по теме
Битва титанов завершит Кубок мира по регби. Лучшую вывеску для финала и представить нельзя
Битва титанов завершит Кубок мира по регби. Лучшую вывеску для финала и представить нельзя
19:03 Батраз Томаев

Запускаем обратный отсчет

Итак, мы начинаем. В этом лайве мы последим за главным матчем года — как ещё назвать финал Кубка мира? Осталось совсем немного.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android