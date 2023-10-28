Финал Кубка мира — 2023 по регби. ЮАР — Новая Зеландия. Это исторический матч! LIVE

В субботу, 28 октября, на стадионе «Стад де Франс» близ Парижа состоится финал Кубка мира по регби — 2023. В решающем матче сойдутся сборные ЮАР и Новой Зеландии. Обе команды по три раза становились чемпионами мира, и по итогам предстоящего матча кто-то завоюет исторический, четвёртый титул.

Сборная Южной Африки является действующим обладателем трофея, но это не даёт им преимущества. Эксперты ждут равного противостояния.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала и расскажет вам обо всех главных событиях, которые его окружают. Без сомнения, нас всех ждёт противостояние, которое войдёт в историю мирового регби. Оставайтесь с нами и не пропустите ни одной важной детали финала ЮАР — Новая Зеландия.

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