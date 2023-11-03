Сыграет ли второй россиянин в турнире претендентов? Есипенко в трёх партиях от путёвки!

На острове Мэн (Великобритания) близится к финишу последний отборочный турнир перед соревнованием претендентов в 2024 году – Grand Swiss или «Большая швейцарка». Напомню, в отборе на матч с чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем уже точно сыграют Ян Непомнящий (Россия), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США) и Ниджат Абасов (Азербайджан). Ещё четыре путёвки пока вакантны – два места будут заняты как раз по итогам Grand Swiss, одно – по наивысшему рейтингу и ещё одно получит «турнирный чемпион 2023 года», то есть тот, кто наберёт больше всех кубковых очков в значимых турнирных соревнованиях завершающегося года.

Насчёт последнего всё достаточно запутанно (в рейтинге лидирует Каруана, который уже и так вышел в турнир претендентов), а по live-рейтингу на коне американец Хикару Накамура – его отрыв от Алирезы Фируджи (Франция) составляет около 12 очков. А вот за первые два места в «швейцарке» идёт ожесточённая борьба. После восьми туров (за три партии до финиша) лидируют четверо: Фабиано Каруана (сражающийся за приз, а не за место), россиянин Андрей Есипенко, Сантош Видит (Индия) и Богдан-Даниэль Дяк (Румыния).

Видит – это тот самый индус, который постоянно медитирует между партиями и выбил из Кубка мира Непомнящего. Дяк – талантливый юноша, сверстник Есипенко и в прошлом постоянный соперник Андрея на детских первенствах. А вот новый взлёт вундеркинда из Ростовской области – это очень приятно!

Пару лет назад Есипенко числился настоящей «грозой Карлсена» – трижды нокаутировал норвежца в самых престижных соревнованиях и оказал ему невероятное сопротивление в матче на Кубке мира 2021 года. Потом на некоторое время Андрей ушёл в тень, но сейчас подписал контракт о поддержке с Федерацией шахмат России, и ему на помощь отправили великолепного тренера, гроссмейстера Александра Рязанцева, помогавшего Сергею Карякину, Даниилу Дубову и очень многим ведущим российским спортсменам.

На острове Мэн Есипенко показывает невероятно мощную игру – на старте он без напряжения обыграл для разминки турка Шанала Вахапа и Рината Джумабаева (Казахстан), а третью победу одержал над чемпионом мира среди юниоров французом Марком-Андрия Маурицци. Были ничьи с Каруаной, Накамурой, Александром Предке (Сербия), Арджуном Эригайси (Индия), а 2 ноября Есипенко выиграл четвёртую партию. Повержен восходящий талант из Германии Винсент Кеймер, который уже набрал солидный рейтинг 2717.

«Большая швейцарка» — 2023. 8-й тур

Андрей Есипенко (Россия) — Винсент Кеймер (Германия)

У Андрея по итогам восьми туров шикарные дополнительные показатели, и если бы турнир закончился сегодня, то он финишировал бы первым. Но впереди ещё три валидольные партии, первую из которых Есипенко проведет чёрными с Сантошем Видитом. А на хвосте у лидеров, набравших по шесть баллов, ещё целая группа шахматистов во главе с Хикару Накамурой, имеющих в активе по 5,5 очка из 8 возможных. Расслабляться рано, впереди тяжелейший финиш.

В любом случае Андрей Есипенко, уверен, вскоре займёт достойное место в мировой элите! Но автор статьи, который уже больше 10 лет тому назад познакомился с юным талантом из Новочеркасска и несколько лет помогал Андрею, конечно, очень надеется, что финиш останется за нашим шахматистом, а в турнире претендентов сыграют сразу два россиянина.

Отметим, что за места в претендентском на острове Мэн сражаются и шахматистки – туда уже отобрались Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Сейчас на пол-очка от лидеров: Антуанеты Стефановой (Болгария), Рамешбабу Вайшали (Индия, сестра Прагнанандхи) и Анны Музычук (Украина) – отстаёт Лея Гарифуллина – молодая гроссмейстер из Екатеринбурга, которой предстоит непростое во всех отношениях испытание – битва с Музычук.