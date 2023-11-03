Первый старт — чемпионат Южного федерального округа. На таком уровне Юлия не плавала с тех пор, как ей было 14 лет.

Ефимова неожиданно вернулась из США в Россию и возобновила карьеру. Зачем ей это нужно?

В Астрахани завершился чемпионат Южного федерального округа по плаванию. Этот турнир мог пройти незамеченным, как и сотни других в России, если бы не одно «но». В соревнованиях приняла участие Юлия Ефимова.

Самая популярная пловчиха России, обладательница трёх медалей Олимпиад, давно проживающая в США, не выступала ровно два года – с ноября 2021-го. Но решила вернуться в спорт и начать с самых низов. Что из этого вышло?

Неожиданное возвращение

После пандемии спортивные результаты Ефимовой пошли на спад. Весной 2021 года на чемпионате России на своей коронной дистанции 200 м брассом Юлия стала лишь третьей, не отобравшись на Олимпиаду-2020. В Токио россиянка выступила лишь на 100 м брассом и заняла в финале пятое место.

После Игр в Японии Ефимова выступила на Кубке мира, а потом на чемпионате России на короткой воде. Там Юлия выиграла 200 м брассом. Это победа стала последней в карьере пловчихи перед длительной паузой.

Следующие два года спортсменка не участвовала ни в каких соревнованиях. Юлия просто жила в США, наслаждалась жизнью, а плавала лишь для здоровья. Все думали, что Ефимова вот-вот объявит о завершении карьеры. А вместо этого она решила вернуться в Россию и вновь начать выступать на турнирах!

В октябре президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что Ефимова планирует выступить на чемпионате России в Санкт-Петербурге, намеченном на 20-25 ноября. Из-за отсутствия стартов в течение двух лет Юлия не могла попасть на ЧР сразу, поэтому решила пройти отбор на чемпионате Южного федерального округа, где не выступала с 14 лет.

Первый успешный старт

К не самому крупному, но принципиально важному турниру Ефимова подготовилась основательно. Спортсменка уехала из США, где у неё не было тренера, и вернулась в Волгодонск, чтобы заниматься под руководством своего отца. Тренировки дали свои плоды, к чемпионату Южного федерального округа пловчиха подошла в оптимальной для своей ситуации форме.

Удивила 31-летняя пловчиха ещё до старта соревнований. Она заявилась аж на шесть дистанций, не только на привычных: 50, 100 и 200 брассом, но и на 50 м баттерфляем и на спине, а также на 100 м комплексом. Понятно, что это стало возможно не только благодаря усердным тренировкам, но и невысокому уровню соперников. Большинство спортсменов на чемпионате Южного федерального округа – перворазрядники. Состязаться с Ефимовой, пусть и не соревновавшейся два года, им явно было непросто.

Юлия сразу же показала свой высокий уровень. Она выиграла все дистанции брассом. На полтиннике Ефимова опередила ближайшую преследовательницу Александру Семёнову на 1,49 секунды (время Юлии – 30,90), на сотне (1:06,53) «привезла» сопернице Анастасии Сорокиной 3,31 секунды, а на 200 м (2:26,07) превзошла Викторию Жаркову, ставшую второй, на 8,74 секунды.

Хороша шестикратная чемпионка мира была и на сотне комплексом (1:02,14). Там Юлия стала второй, уступив 0,71 секунды Анастасии Сорокиной. Полтинник баттерфляем (29,0) и на спине (30,50) дались тяжелее. Там Ефимова показала результаты во втором десятке.

Красивый финал?

Ефимова выступила на турнире вне зачёта, но при этом показала, что готова бороться с соперницами и на чемпионате России. В Санкт-Петербурге пловчиху ждёт дуэль с рекордсменкой мира Евгенией Чикуновой. Это явно придаст Юлии мотивации, да и до конца ноября ещё есть время, чтобы набрать форму.

Но что дальше? Об Олимпиаде в текущей ситуации говорить не приходится. Даже если Россию допустят, Ефимовой придётся приложить огромные усилия, чтобы отобраться. И тем более – чтобы завоевать на Играх медаль. Так что Юлии можно спокойно брать в прицел Игры дружбы в сентябре 2024 года. Там пловчиха сможет и прилично подзаработать, и красиво завершить карьеру.

«Сто раз меняла решение. Думала: «Ну всё, бросаю!», а потом: «Сейчас брошу – и всё закончится». Вот такие перепады настроения… Меня останавливало от завершения карьеры то, что я хочу её закончить на высокой ноте. Так мне будет психологически легче – красиво попрощаться и уйти», – говорила Юлия.