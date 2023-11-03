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Юлия Ефимова вернулась в спорт спустя два года: выступила на региональном отборе и хочет стартовать на чемпионате России

Ефимова неожиданно вернулась из США в Россию и возобновила карьеру. Зачем ей это нужно?
Татьяна Постникова
Юлия Ефимова вернулась в спорт спустя два года
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Первый старт — чемпионат Южного федерального округа. На таком уровне Юлия не плавала с тех пор, как ей было 14 лет.

В Астрахани завершился чемпионат Южного федерального округа по плаванию. Этот турнир мог пройти незамеченным, как и сотни других в России, если бы не одно «но». В соревнованиях приняла участие Юлия Ефимова.

Самая популярная пловчиха России, обладательница трёх медалей Олимпиад, давно проживающая в США, не выступала ровно два года – с ноября 2021-го. Но решила вернуться в спорт и начать с самых низов. Что из этого вышло?

Неожиданное возвращение

После пандемии спортивные результаты Ефимовой пошли на спад. Весной 2021 года на чемпионате России на своей коронной дистанции 200 м брассом Юлия стала лишь третьей, не отобравшись на Олимпиаду-2020. В Токио россиянка выступила лишь на 100 м брассом и заняла в финале пятое место.

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После Игр в Японии Ефимова выступила на Кубке мира, а потом на чемпионате России на короткой воде. Там Юлия выиграла 200 м брассом. Это победа стала последней в карьере пловчихи перед длительной паузой.

Следующие два года спортсменка не участвовала ни в каких соревнованиях. Юлия просто жила в США, наслаждалась жизнью, а плавала лишь для здоровья. Все думали, что Ефимова вот-вот объявит о завершении карьеры. А вместо этого она решила вернуться в Россию и вновь начать выступать на турнирах!

В октябре президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что Ефимова планирует выступить на чемпионате России в Санкт-Петербурге, намеченном на 20-25 ноября. Из-за отсутствия стартов в течение двух лет Юлия не могла попасть на ЧР сразу, поэтому решила пройти отбор на чемпионате Южного федерального округа, где не выступала с 14 лет.

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Первый успешный старт

К не самому крупному, но принципиально важному турниру Ефимова подготовилась основательно. Спортсменка уехала из США, где у неё не было тренера, и вернулась в Волгодонск, чтобы заниматься под руководством своего отца. Тренировки дали свои плоды, к чемпионату Южного федерального округа пловчиха подошла в оптимальной для своей ситуации форме.

Удивила 31-летняя пловчиха ещё до старта соревнований. Она заявилась аж на шесть дистанций, не только на привычных: 50, 100 и 200 брассом, но и на 50 м баттерфляем и на спине, а также на 100 м комплексом. Понятно, что это стало возможно не только благодаря усердным тренировкам, но и невысокому уровню соперников. Большинство спортсменов на чемпионате Южного федерального округа – перворазрядники. Состязаться с Ефимовой, пусть и не соревновавшейся два года, им явно было непросто.

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Юлия сразу же показала свой высокий уровень. Она выиграла все дистанции брассом. На полтиннике Ефимова опередила ближайшую преследовательницу Александру Семёнову на 1,49 секунды (время Юлии – 30,90), на сотне (1:06,53) «привезла» сопернице Анастасии Сорокиной 3,31 секунды, а на 200 м (2:26,07) превзошла Викторию Жаркову, ставшую второй, на 8,74 секунды.

Хороша шестикратная чемпионка мира была и на сотне комплексом (1:02,14). Там Юлия стала второй, уступив 0,71 секунды Анастасии Сорокиной. Полтинник баттерфляем (29,0) и на спине (30,50) дались тяжелее. Там Ефимова показала результаты во втором десятке.

Красивый финал?

Ефимова выступила на турнире вне зачёта, но при этом показала, что готова бороться с соперницами и на чемпионате России. В Санкт-Петербурге пловчиху ждёт дуэль с рекордсменкой мира Евгенией Чикуновой. Это явно придаст Юлии мотивации, да и до конца ноября ещё есть время, чтобы набрать форму.

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Но что дальше? Об Олимпиаде в текущей ситуации говорить не приходится. Даже если Россию допустят, Ефимовой придётся приложить огромные усилия, чтобы отобраться. И тем более – чтобы завоевать на Играх медаль. Так что Юлии можно спокойно брать в прицел Игры дружбы в сентябре 2024 года. Там пловчиха сможет и прилично подзаработать, и красиво завершить карьеру.

«Сто раз меняла решение. Думала: «Ну всё, бросаю!», а потом: «Сейчас брошу – и всё закончится». Вот такие перепады настроения… Меня останавливало от завершения карьеры то, что я хочу её закончить на высокой ноте. Так мне будет психологически легче – красиво попрощаться и уйти», – говорила Юлия.

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