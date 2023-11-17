Россия против США. Пора отбросить политику и организовать огненный матч борцов двух стран!

Во времена Советского Союза такие встречи были регулярными. В наши дни из этого можно было бы сделать умопомрачительное шоу!

В начале ноября в Москве состоялся, пожалуй, самый интригующий борцовский турнир этой осени. В рамках Борцовской Лиги Поддубного (PWL) прошла матчевая встреча между представителями осетинской и дагестанской школ борьбы. По итогам 10 поединков в разных весовых категориях победителями стали борцы-вольники из Дагестана – 7:3.

За схватками наблюдал и чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев. Боец предложил организовать матчевую встречу борцов из России и США.

Ислам Махачев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

«Надо привезти на PWL американскую команду по вольной борьбе и организовать матчевую встречу между Россией и Америкой. Будет очень интересно. Даниэль Кормье будет пристально смотреть за этим, он всегда отправляет в наши беседы в социальных сетях выступления борцов из США. Он своих молодых учеников отправлял в дагестанские залы. К Хабибу Нурмагомедову в зал, в «Урожай». Но за всё время только один ученик Кормье одержал победу в одной схватке. Это весомый аргумент в нашу копилку», – приводит слова Ислама Махачева MMA.Metaratings.ru.

Понятно, что политическая обстановка накалена до предела. Но спорт вполне может послужить делу разрядки. В тех же смешанных единоборствах или теннисе россияне и американцы выходят на площадку друг против друга. Почему бы и борцам не сразиться в рамках коммерческого турнира?

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Советские борцы американцев побеждали!

Практика проведения матчевых встреч между отечественными и американскими борцами началась после подписания соглашения Лейси-Зарубина 27 января 1958 года. Тогда обе державы решили сотрудничать в научной и технической сферах, образовании, спорте и других областях.

Сразу семь турниров прошли весной 1958 года в американских городах. Советская делегация отправила восемь титулованных борцов, у которых уже имелись награды Олимпиад и чемпионатов мира. Американские эксперты тех времен отмечали высокий класс советской команды.

Иван Ярыгин (СССР) против Рассела Хеликсона (США) Фото: РИА Новости

Внимание к матчевым встречам между сборными СССР и США было пристальным: вместе с простыми зрителями за схватками с удовольствием наблюдали и чиновники разных дипломатических рангов. Так, на матче 1958 года в Нью-Йорке присутствовали посол СССР в США Михаил Меньшиков.

И побеждали в этих матчевых встречах, как правило, атлеты из Советского Союза. Лишь в 1988 и 1989 годах американцы одержали победы на родной земле. То есть выиграли лишь дважды за несколько десятилетий.

В новейшей истории матчевые встречи между борцами России и США тоже были. Так, три года подряд, начиная с 2011-го, матчевые встречи проходили в Нью-Йорке. И успешными они оказывались только для американцев.

В 2012 году матчевая встреча прошла на Таймс-сквер и завершилась победой американцев со счётом 4:3. А вот в 2013 году отечественные вольники проиграли уже разгромно – 1:8. В программу соревнований добавились представители греко-римской и женской борьбы.

А если бы борцы России и США встретились в 2023-м?

Какой могла бы быть матчевая встреча США и России в 2023 году, если отбросить в сторону политику? Возьмём в расчёт олимпийские категории и тот факт, что Игры в Париже состоятся уже следующим летом.

В весовой категории до 57 кг любители вольной борьбы с упоением бы ждали противостояния Заура Угуева и Томаса Гилмана. На Олимпиаде в Токио россиянин не без проблем, но разобрался с американцем на стадии 1/8 финала. Тогда через утешительный турнир Гилман добрался до бронзы, а Угуев стал олимпийским чемпионом. Но оба на последнем главном старте не блистали: Угуев на ЧМ-2023 неожиданно отдал схватку за бронзу, а Гилман и вовсе проиграл национальный отбор соотечественнику Зейну Ричардсу. Последний, правда, в Белграде уступил в первой же схватке.

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Расклады на матчевой встрече могли бы быть неожиданными. Но Угуев более стабилен. Поэтому он принесет в копилку сборной России первое очко – 1:0.

В весовой категории до 65 кг ярких звезд пока нет, но есть восходящие. На турнире в Белграде россиянин Шамиль Мамедов завоевал бронзу. Это первая медаль с мировых первенств для 22-летнего атлета. А вот его американский визави на последнем чемпионате мира проиграл в четвертьфинале иранцу Рахману Амузадхалили, которого потом одолел Мамедов.

Было бы логично отдать и второе очко сборной России. Счёт 2:0.

Шамиль Мамедов и Гаджимурад Рашидов Фото: РИА Новости

Пожалуй, самая ожидаемая схватка матча – Заурбек Сидаков против Кайла Дейка. В финале чемпионата мира между ними разгорелись нешуточные страсти. Тогда американец проиграл в напряжённом поединке со счетом 7:10. А Сидаков признавался, что не обращал внимания на поведение соперника, который то и дело обращался к судьям за пересмотром баллов.

Думаю, мы не ошибемся, если скажем, что Дейк жаждет реванша. Безусловно, это был бы невероятно сложный поединок. Американец – очень сильный соперник, но мы-то знаем, насколько наш чемпион мира упёртый.

Велика вероятность, что после трёх схваток было бы 3:0 в пользу России.

В весе до 86 кг могли бы сойтись маститый американец Дэвид Тейлор и россиянин Артур Найфонов. 32-летний борец из США оказывался в медалях на четырёх главных стартах кряду. В его активе золотые медали с Олимпиады-2020, ЧМ-2022, ЧМ-2023 и серебро ЧМ-2021. Российский же борец завоевал бронзу в Токио и дважды был третьим на чемпионатах мира, но при этом не смог отобраться на последнее мировое первенство. Россию в Сербии представлял 20-летний Арслан Багаев, и он проиграл в 1/8 финала.

Так что с кем бы ни сражался Тэйлор – ему балл. Счёт – 3:1.

Ох, как же все ждали новое противостояние Абдулрашида Садулаева и Кайла Снайдера в весе до 97 кг на ЧМ-2023 в Белграде! Но пути двух титулованных борцов современности не пересеклись. Садулаев отдал полуфинал Тажудинову из-за обострившейся травмы. А Снайдер, проиграв в четвертьфинале, через утешительный турнир дошел до бронзы. Но, согласитесь, при прочих равных Русский танк не оставил бы шансов своему американскому визави. И даже если брать в расчет травму Садулаева, у российской команды имелся запасной вариант в лице Алихана Жабраилова. А Снайдер уже не тот. Счёт – 4:1.

Садулаев против Снайдера Фото: РИА Новости

Ставить финальную точку в матчевой серии предстояло бы Абдулле Курбанову и Мэйсону Перрису. Встреча лучших представителей своих стран в весовой категории до 125 кг в Белграде состоялась. В схватке за бронзу лучшим оказался Пэррис. 21-летний Абдулла Курбанов потом признавался, что ему не хватило опыта. Однако россиянин тогда завоевал олимпийскую лицензию. Отдавая дань опыту американца, предположим, что здесь лавры победителя достались бы именно ему. Итоговый счёт – 4:2 в пользу сборной России.

Конечно, все эти подсчёты и прикидки весьма условны. Но ясно одно: если бы эта встреча состоялась, даже без какого-то политического подтекста она была бы невероятно интересной. Борцы из США и России – равные конкуренты почти во всех олимпийских весах, и противостояния были бы захватывающими.

Россияне со своей стороны от неё вряд ли откажутся. Может быть, и с американской стороны кто-то решится организовать такое супершоу?