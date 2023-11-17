Чемпионат мира отменили. Его никто не хочет проводить.

Международный хоккей с мячом умер без России. Хотя он и с Россией был еле жив

Новость о том, что чемпионат мира – 2024 по хоккею с мячом не состоится, поскольку единственный претендент на его проведение Норвегия сняла свою кандидатуру, неожиданно вызвала бурную реакцию.

Всё дело в подаче. Ага, Россия отстранена, а без неё этот вид спорта загибается. Никто ничего проводить не хочет. Вот отдали бы турнир России, мы бы – ух!

Почему отменён ЧМ-2024 по хоккею с мячом: Чемпионат мира — 2024 по хоккею с мячом отменён

Действительно, Россия – движущая сила хоккея с мячом. В отдельных регионах нашей страны русский хоккей ещё некоторое время назад был популярнее хоккея с шайбой. Да и сейчас, возможно. Но чемпионаты мира по хоккею с мячом и с Россией были не особо интересны в глобальном плане.

В этих турнирах с разными деталями сценарий практически всегда был один: Россия и Швеция лупили немногочисленных соперников, а затем встречались в финале. Если от этого сценария были отклонения, то вот она – сенсация. Редчайшая. Скорее, исключение, подтверждающее правило.

С 2019 года, кстати, состоялся только один чемпионат мира по хоккею с мячом. В России на это пристального внимания не обращали.

Сборная Швеции Фото: РИА Новости

ЧМ-2020 должен был пройти в России. Но тогда весь мировой спорт ушёл на паузу из-за коронавируса. Не состоялся и не состоялся.

ЧМ-2021 должен был пройти в России. Но тогда сборные США, Швеции, Финляндии, Норвегии решили не участвовать в соревнованиях, так как по-прежнему боялись коронавируса. Турнир не состоялся.

ЧМ-2022 должен был пройти в России. Но тогда началась специальная военная операция. Турнир вновь не состоялся.

ЧМ-2023 тихо и спокойно прошёл в Швеции и завершился победой хозяев.

Но чемпионат мира даже в золотые для хоккея с мячом времена отнюдь не был крутым событием, к которому приковано внимание всего мира.

Здесь нет никакого неуважения к виду спорта. Просто констатация факта. Неолимпийский вид спорта. Нетелегеничный. Своеобразный, результативный, но слишком местечковый.

Вряд ли случайно опрошенные болельщики назовут главных на сегодняшний день звёзд этого вида спорта. Времена Сергея Ломанова (даже младшего!) и Сергея Обухова давно прошли.

Жара на чемпионатах мира иногда тоже была. Во втором дивизионе. С легендарной сборной Сомали или ещё более легендарной сборной Монголии с неподражаемым лидером Даваадоржем Мунгунхуягом.

Сборная России Фото: РИА Новости

Теперь турнир вновь не состоится. И этого в России вообще никто бы не заметил. Наша страна всегда готова была проводить чемпионат мира на самом высоком уровне, делать праздник для участников и болельщиков.

Состоится ли ЧМ-2025 по хоккею с мячом? Международная федерация бенди объяснила отмену чемпионата мира — 2024

Но, как оказалось, нет России в международном бенди – и праздника тоже нет. Проводить его никто не хочет. Правда, международная федерация надеется, что в 2025-м всё будет иначе. И желающие найдутся.

Главное, что в России клубный хоккей с мячом продолжает жить. Ведь матчи нашего чемпионата зачастую намного интереснее, чем то, что происходило на чемпионатах мира. 20 голов в свои ворота – о таком на ЧМ и мечтать нельзя было.