Шахматиста строго наказали за отказ пройти досмотр. Вероятно, он читерил и прятал телефон

Бельгийский международный мастер официально не попался, но всё равно был дисквалифицирован.

Читерство – это зло №1 в мировых шахматах. С ним пытаются бороться, но количество нарушителей, кажется, только растёт год от года.

Как отследить нарушителей в онлайн-турнирах, пока не знает вообще никто, но в офлайн-соревнованиях всё немного проще, поскольку за участниками соревнований можно физически проследить и при необходимости досмотреть их с помощью металлодетекторов, выявляющих запрещённые устройства.

Но даже с учётом всего этого читеры идут на риск.

В конце ноября шахматная федерация Бельгии отстранила на шесть месяцев международного мастера Стефана Докса. Его давно подозревали в читерстве, но последней каплей стал прокол на турнире в Испании в 2022 году.

Главный арбитр турнира Benidorm Open Рамон Гарсия обратил внимание на то, что 48-летний шахматист слишком часто отлучается в туалет по ходу партий, и проследовал за ним. Докс находился в туалетной кабинке около 15 минут, и за это время Гарсия увидел в отражении напольной плитки в туалете свет, который можно было интерпретировать как свет мобильного телефона.

На выходе из туалета Докса перехватили арбитры с металлоискателем, которые предложили шахматисту пройти досмотр. Но тот оказался, несмотря на то что отказ вёл к его немедленной дисквалификации с турнира.

Шахматист заявил, что никакого телефона при нём не было, в туалет он ходил из-за плохого самочувствия, а все обвинения в читерстве необоснованны.

Рамон Гарсия подготовил для ФИДЕ отчёт, в котором высказал свои сомнения в честности Докса, и в ходе расследования выяснилось, что его неоднократно подозревали в читерстве, в том числе с использованием телефона. Так, были зафиксированы три случая, когда бельгийцу присуждали поражение в партии, потому что находившийся при нём телефон издавал посторонние звуки. Но к дисквалификации это не приводило, потому что не было серьёзных оснований полагать, что Докс использовал запрещённое устройство во время игры.

Также оказалось, что Докс провёл целый ряд «подозрительных» партий, в которых смог неожиданно обыграть более сильных гроссмейстеров.

В итоге, несмотря на то что прямых доказательств читерства Докса так и не было обнаружено, его всё-таки решили довольно строго наказать.

Понятно, что это всего один случай, а обманщиков в шахматах намного больше. Но он хотя бы даёт надежду на то, что борьба не останавливается.