«Боже, сердце так колотилось». Шон Мёрфи сделал самый крутой максимум в истории снукера?!

Англичанин управился за семь минут под давлением секундомера и зрителей. Такого никогда прежде не было!

Скоростной шоу-турнир Shoot Out – всегда особое событие в мире снукера. И без того уникальное соревнование круче может сделать лишь что-то по-настоящему великое. И это великое сотворил Шон Мёрфи. Чемпион мира – 2005 сумел сделать первый в истории турнира максимум, причём в довольно непривычных и сложных условиях.

У Мёрфи всё вышло настолько красиво и зрелищно, что многие снукеристы уже назвали этот максимум лучшим в истории!

Уникальный максимум

Shoot Out сильно отличается от других снукерных рейтинговых турниров своими правилами. Здесь матчи состоят из одного фрейма, который идёт всего 10 минут. В первой половине встречи игрокам даётся по 15 секунд на удар, во второй – по 10. Если игрок вышел из тайминга – его соперник получает дополнительные пять очков. А ещё зрителям здесь позволено вести себя более вольготно и громко.

В первом раунде Shoot Out Мёрфи предстояло сыграть с чемпионом Европы U18 Бульчу Ревешем. Однако венгерскому снукеристу не удалось нанести вообще ни одного результативного удара в матче, поскольку Шон сразу начал впечатляющую серию.

Первые аплодисменты зазвучали, когда англичанин набрал 25 очков. С каждой минутой напряжение на арене возрастало. На чёрном при счёте 41:0 зрители начали кричать «Давай, давай!», пока шар катился в лузу. После сложного красного, принёсшего Шону 57-е очко, болельщики по-доброму засвистели, дабы отдать Мёрфи должное за шикарный удар. Один из мужчин даже громко прокричал: «Отличный удар!»

Если на старте Шон играл довольно спокойно, то вскоре он стал чувствовать давление времени. Набирая 65-е очко, он еле успел отправить красный шар в лузу! Давление чувствовали и зрители. Один из фанатов на пятой минуте фрейма сказал: «Мы тут все немного нервничаем». Болельщики посмеялись над замечанием, да и сам Волшебник заулыбался. Возможно, это ему немного помогло.

Все права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации.

Когда Шон достиг отметки в 81 очко, люди стали встречать каждое действие англичанина аплодисментами, периодически крича и подбадривая снукериста. Поддержка явно нужна была чемпиону мира, так как у него оставалось всего по 10 секунд на удар. Один раз он вновь оказался в цейтноте: едва успел отправить чёрный в лузу.

При счёте 96:0 Шону достался сложный красный, с которым он успешно справился. После этого на арене началось настоящее сумасшествие: зрители повскакивали с мест, радостно кричали и прыгали, когда шар закатывался в лузу. Один раз фанаты для увеличения драмы и напряжения начали гудеть во время удара. Пока болельщики устраивали шоу, Волшебник спокойно закатил оставшиеся шары в лузу и сделал исторический максимум! Англичанин радостно вскинул руки вверх и ходил вокруг стола, наслаждаясь ликованием публики. Чемпион мира даже успел пожать руки некоторым зрителям.

«Это одна из лучших вещей, что я видел»

Шон уложился за 7 минут и 20 секунд. И этот максимум стал первым в истории Shoot Out. До этого самый крупный брейк был равен 142 очкам. Достичь этой отметки смог Марк Аллен в 2021 году. Поэтому от достижения Мёрфи многие снукеристы были в лёгком шоке.

«Это сложнейший брейк, потому что здесь большое давление, – сказал Доминик Дейл в эфире Eurosport. – Любая полуошибка, которую вы допустите, может стоить вам всего матча. К тому же тут постоянно гудят зрители, что не облегчает задачу. Это невероятный подвиг на таком турнире. Шон сделал много максимумов, но этот должен быть номером один!»

«Сделать это на Shoot Out с таймером для удара и шумной толпой… Восхитительно! Брейк в 147 от Ронни был просто потрясающим из-за того, насколько быстрым он был, максимум Торберна – особый, потому что он был в Крусибле. Но я думаю, что из-за сложившейся ситуации нам придётся поставить максимум Шона вторым в общем зачёте брейков в 147 очков», – заявил легендарный Джимми Уайт.

«Честно говоря, это одна из лучших вещей, которые я когда-либо видел в снукере. Даже забавно», – написал Марк Аллен в своих соцсетях.

«Этот максимум должен быть четвёртым в списке лучших после брейков в 147 очков от Клиффа Торберна (первый максимум на чемпионатах мира. — Прим. «Чемпионата»), Ронни О'Салливана (самый быстрый максимум в истории, 5 минут и 8 секунд. – Прим. «Чемпионата») и Стивена Хендри (максимум в решающем фрейме финала Charity Challenge 1997. – Прим. «Чемпионата»)», — поделился мнением телеведущий Ричард Осман.

Однако с такой позицией были согласны не все. Нил Робертсон посмеялся над тем, как другие снукеристы возводят максимум Мёрфи на вершину.

«Это большое событие для Шона, но это просто весёлый турнир. Не сравнивайте то, что делается в цирке, с тем, что было достигнуто в финалах, когда всё действительно на кону», — написал Робертсон.

«Боже мой, моё сердце так колотилось»

Сам Мёрфи признался, что всё ещё в шоке от произошедшего.

«На синем какой-то парень крикнул: «Только не ошибись сейчас!» Боже мой, моё сердце так колотилось. Это было очень весело. Я не могу поверить в то, что только что произошло. Это был настоящий кайф», — признался Шон The Guardian.

«Иногда довольно рано замечаешь шанс сделать 147 очков, поэтому я старался с самого первого удара, — добавил Волшебник. — Это один из лучших максимумов, которые я когда-либо делал. Это восторг! Как только я разбил шары, понял, что у меня есть хороший шанс. При 96 очках я сыграл сложный красный, и после этого каждый шар уверенно попадал в середину лузы.

На турнирах я всегда стараюсь взаимодействовать с толпой, поэтому я с радостью принимал участие в этом мероприятии. Это шоу-бизнес, и мы должны развлекать людей, которые заплатили деньги за то, чтобы на нас смотреть. Я собираюсь насладиться максимумом и отпраздновать его, потому что серии в 147 очков очень редки в любом формате».

К сожалению, уже во втором раунде Shoot Out Мёрфи проиграл Доминику Дейлу (0:1) и вылетел с турнира. Выиграл соревнование в итоге Марк Аллен, в финале одолевший Цао Юйпэна. Несмотря на это, с прошедшего состязания всем запомнится главным образом именно уникальный максимум Шона Мёрфи.