Фируджа нагло набил рейтинг, чтобы попасть на турнир претендентов. И правильно сделал!

Пока ведущие шахматисты мира с Магнусом Карлсеном во главе рубились за титулы на чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде, французский гроссмейстер иранского происхождения Алиреза Фируджа тихо и незаметно сделал более важное дело – пробился на турнир претендентов – 2024.

Почти все места в главном шахматном сражении грядущего года уже распределились. И у Фируджи был один шанс вскочить в вагон уходящего поезда: стать лучшим в мировом рейтинге. Не обязательно, конечно, было занимать первое место, но нужно было оказаться выше всех остальных, кто ещё не обеспечил себе право сыграть в Канаде, но хочет это сделать.

Магнус Карлсен (№1) играть там не хочет, Дин Лижэнь (№4) – не может как действующий чемпион. Фабиано Каруана (№2), Хикару Накамура (№3) и Ян Непомнящий (№5) уже получили свои путёвки и собирают чемоданы. Получается, что проходным в рейтинге становилось шестое место.

Именно на него в итоге и прорвался Фируджа. Француз откровенно неудачно провёл топ-турнир в Сент-Луисе и пропустил вперёд американца Уэсли Со. А после этого решил откровенно «набивать» себе рейтинг в матчах с более слабыми соперниками. Ради Фируджи французская федерация шахмат организовала более чем спорный турнир в Шартре, но и там Алиреза оступился: в последней партии сыграл вничью с Федорчуком, потерял драгоценные 2,8 очка и с ними, казалось, шансы на шестое место.

Однако упорству Фируджи можно позавидовать. Вместо чемпионата мира по рапиду и блицу он поехал на турнир в Руане, выиграл там семь партий подряд и 30 декабря всё-таки остановился на заветном шестом месте. Учитывая, что Со в этой гонке не участвует, Фируджа может праздновать успех.

В связи с этим на ФИДЕ обрушилась волна критики и упрёков в том, что система отбора несовершенна, а отбор по рейтингу провоцирует такие странные, местами неспортивные на первый взгляд ситуации.

Алиреза Фируджа Фото: FIDE

Но ФИДЕ всё сделала правильно. Отбор – классный, яркий и честный.

Если ты не участвовал в прошлом матче за титул чемпиона мира, как Ян Непомнящий, то есть всего два основных пути на турнир претендентов и два дополнительных. Основные – это успех на Кубке мира (три квоты) и на «Большой швейцарке» (две квоты). Что касается дополнительных вариантов, то это одно место лучшему по рейтингу и одно – лучшему по итогам всех турниров ФИДЕ за 2023 календарный год. В целом не так уж много вариантов.

ФИДЕ, безусловно, хочет собрать на турнир претендентов всех лучших из лучших. Но велика вероятность, что у кого-то из сильных шахматистов просто не пошла игра на топ-турнирах: нездоровилось, не повезло. Бывает. Должно оставаться какое-то запасное окошко для звезды типа Фируджи.

А в том, что он набивал себе рейтинг, обвинить его нельзя. И тут нужно разделить два понятия. Турнир в Шартре, спешно организованный под Алирезу, – это действительно нечестно. Но ФИДЕ скоро примет ограничения по обсчитыванию рейтинга в подобных «подставных» матчах. А его игры в давно запланированном Руане законны во всех смыслах этого слова.

Важно отметить, что, будучи топ-гроссмейстером, набивать рейтинг действительно сложно. Сильных соперников не так-то просто обыграть, а ничья в матче с более слабым соперником перечёркивает десяток побед над такими же шахматистами. Если бы всё было так просто, то Магнус мог бы пробить заветные 2900, просто «пропылесосив» несколько «оупенов».

Так что Фируджа заслужил право сыграть в турнире претендентов по спортивному принципу. Уэсли Со почему-то же не стал играть на рейтинг после Сент-Луиса, чтобы укрепить свои позиции. А Алиреза рискнул – и преуспел.

Да, к французскому шахматисту может быть слегка предвзятое отношение, но, поверьте, ему будет плевать на него, если он выйдет на матч за корону. И тем более если его выиграет. Дин Лижэню тоже припоминают и спорные турниры в Китае, и выход на турнир претендентов вместо дисквалифицированного Карякина, и участие в матче вместо отказавшегося Карлсена.

Но сейчас важно только одно. То, что Дин Лижэнь – чемпион мира.