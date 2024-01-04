«Невоспитанная свинья». Поступок поляка в игре с российским шахматистом вызвал бурю эмоций

Под самый конец 2023 года в шахматном мире случился очередной казус. Вот только узнали об этом все уже в 2024-м.

«Польский шахматист манерам не обучен»

На чемпионате мира по быстрым шахматам, который с 26 по 30 декабря проходил в Самарканде (Узбекистан), гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку шахматисту Денису Хисматуллину. Россиянин перед началом партии хотел поприветствовать визави и протянул ему руку, но не получил ответа. Общественность о совсем не дружелюбном жесте польского спортсмена узнала после публикации видео на странице в социальных сетях журналиста Андреаса Пападопулоса.

На ситуацию отреагировали в пресс-службе Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Там напомнили, что элемент рукопожатия не входит в обязательный регламент поведения для шахматистов. А значит, и санкций за его отсутствие не предполагается. Но комиссия ФИДЕ по этике всё равно может наложить санкции на шахматиста, не пожавшего руку сопернику.

«Это может произойти только в случае, если соперник, которому отказались жать руку, потребует этого от Комиссии по этике. В ситуации с Дудой и Хисматуллиным таких заявлений не поступало», — приводит слова представителя ФИДЕ «РБК-Спорт».

На скандал отреагировал и известный чешский хоккеист: Гашек отреагировал на отказ польского гроссмейстера пожать руку российскому шахматисту

«Я снова подам руку перед партией»

Скорее всего, поведение Дуды связано с тем, что Хисматуллин поддерживает проведение СВО на Украине и даже был на передовой. А ещё Денис Хисматуллин является тренером другого российского гроссмейстера Сергея Карякина, также открыто придерживающегося пророссийских взглядов. Как раз в телеграм-канале последнего было опубликовано его обращение. Удивительно, но шахматист рассказал, что заново подаст руку Дуде, если представится такой случай.

«Уважаю его право поступить таким образом, выражая несогласие с моей позицией и с моей деятельностью вне шахматной доски.

Больше того, скажу, что если мне представится случай ещё раз сыграть с Дудой, то я снова подам руку перед партией, но не потому что я такой глупый и наивный, и не для хайпа, а потому что так меня учил поступать отец, когда обучал шахматам в раннем детстве, так меня учил поступать первый тренер, когда я в первом классе пришёл в шахматный кружок Дворца пионеров в небольшом башкирском городе Нефтекамск. Есть понятия, которые мы проносим через всю нашу жизнь. Также я не собираюсь писать заявление в комиссию по этике ФИДЕ с требованием дисквалификации для моего соперника, поверьте, что я не расстроился, не оскорбился и уж точно не получил морального вреда, после которого не смог ни спать, ни есть».

Всё из-за спонсоров?

Популярный шахматный сайт Chess.com после событий в Самарканде запретил Хисматуллину участие в призовых турнирах. Но не все на Западе поддерживают жест Дуды.

Так, польский политик Яцек Вилк осудил поведение соотечественника.

«Спорт должен был стать альтернативой политике. Поэтому смешивание политики со спортом не только мегаслабо, но и в некотором смысле противоречит его сути. Проще говоря, спортсмен должен решить, чем он занимается: спортом или политикой», – приводит его слова портал Interia.

Реагируя на происходящее, шахматная легенда Анатолий Карпов заявил, что поступок Ян-Кшиштофа Дуды стал полнейшей неожиданностью. Но подчеркнул, что дело может иметь совсем другой оттенок.

«Про этот поступок не могу сказать ничего хорошего. Я не ожидал такого от Дуды, которого я знаю, который является хорошим шахматистом и сильным гроссмейстером. Правильно ли сделал Хисматуллин, что не подал протест? Может, и правильно было пройти мимо и не обращать внимания на это, чтобы не раздувать скандал. Я думаю, что, скорее всего, Дуда не по своей инициативе сделал это. Наверное, на это его натолкнули спонсоры. Польские шахматисты наверняка имеют спонсоров, которые посылают их на чемпионат мира», — сказал Карпов «СЭ».

Денис Хисматуллин Фото: fide.com

«Невоспитанная свинья»

Раскритиковал Дуду телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

«Польский гроссмейстер отказался пожать руку российскому шахматисту? Отказался, ну и дурак. Оказалось, что дуракам закон не писан. Ещё и в 2024 году! Как мы в детстве говорили: «Дуракам закон не писан, если писан — так расписан». Поэтому могу сказать: «Поздравляю, гроссмейстер, вы дурак!» Цитирую классика», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Как всегда, не стеснялся в выражении эмоций и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Этот поляк, не пожавший руку нашему шахматисту, ну просто невоспитанная свинья! Такие люди глупы, и разве это можно считать проявлением силы или мастерства? К сожалению, это проблема этих людей и современного мира. Вся эта ситуация провоцируется и поощряется МОК, с их лёгкой руки идёт отход от хартии и основных смыслов, которые были вложены в международное спортивное движение. Раньше тиражировалась дружба олимпийской семьи и деревни, а сейчас… К глубочайшему сожалению, таков мир сегодня», — цитирует Мамиашвили Sport24.

В заключении своего недавнего спича Денис Хисматуллин поблагодарил организаторов чемпионата в Самарканде за праздник. Праздник спорта, конечно же. И умело расставленный акцент шахматиста заслуживает всеобщего уважения. Главное не политика, а спорт.