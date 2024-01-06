«В такой мороз важны бойцовские качества». В русском хоккее прошёл исторический Суперкубок

Пока центральная часть России околела и ждёт потепления, спортсмены в Архангельске продемонстрировали настоящий русский характер. 30-градусные морозы не стали помехой для праздника хоккея с мячом.

Впервые в истории

В столице Архангельской области разыграли Суперкубок России. В борьбе за титул сошлись обладатель Кубка России «Кузбасс» (Кемерово) и чемпион страны «СКА-Нефтяник» (Хабаровск).

Титул забрали кемеровчане. Они обыграли хабаровский клуб со счётом 3:0.

Игроки «Кузбасса» Фото: Федерация хоккея с мячом России

Для «СКА-Нефтяника» эта победа могла стать седьмой в истории, но «Кузбасс» решил иначе и впервые в истории увёз трофей в Кемеровскую область.

С первых же минут встречи «Кузбасс» навязывал свою игру, проводя одну за другой атаки у ворот соперника. До 37-й минуты сдерживать натиск хабаровчанам удавалось, а потом оборона всё-таки была вскрыта. Автором первого мяча стал швед Симон Янссон. Затем гол на свой счёт записал Никита Иванов, отправивший мяч в дальний угол ворот. И на 54-й минуте игры был установлен окончательный счет. Ворота соперника пронзил Артём Азаров.

Опасный момент у ворот «СКА-Нефтяника» Фото: Федерация хоккея с мячом России

Стоит отметить, у СКА была не одна возможность переломить ход встречи. «Нефтяники» даже заработали 12-метровый, но реализовать его не смогли.

Кстати, кемеровчане отметились в истории не только самим фактом завоевания трофея. Артём Катаев стал первым за всю историю розыгрышей Суперкубка вратарём, который отыграл на «ноль».

«Кузбасс» — чемпион России?

Как год начнёшь, так его и проведёшь? В случае с «Кузбассом» – возможно.

Сейчас кемеровчане имеют все шансы стать ещё и чемпионами России. Подопечные Ильяса Хандаева идут на первом месте в Суперлиге. Отрыв пока небольшой – всего три очка от «Водника» (Архангельск). И если всё сложится, то успех в национальном первенстве тоже станет историческим. До этого у «Кузбасса» были только вторые и третьи места.

Фото: Федерация хоккея с мячом России

Главный тренер после матча не скупился на комплименты игрокам.

«Сегодня я увидел, что «Кузбасс» действительно растёт в ментальном плане: ребята уже понимают, что от них требуется. В такой мороз на первый план выходят бойцовские качества, и, надо признать, они сегодня отработали и за себя, и за того парня.

Перед матчем мы говорили, что от центрального нападающего и инсайдов будет очень многое зависеть, и, по сути, всё получилось – мы лишили «СКА-Нефтяник» его козырей. Плюс огромное желание наших ребят выиграть трофей.

Награждение «Кузбасса» Фото: Федерация хоккея с мячом России

Как только матч начался, мы почувствовали, что можем выиграть: и строгость в обороне была, и сама игра «пошла», и парни становились увереннее на льду с каждой минутой. Мы планировали сыграть с позиции силы, и здорово, что реализовали задуманное. Хотя сегодня всё равно пришлось брать тайм-аут за 30 минут до конца, когда в нас вновь стала просматриваться мысль о сохранении счёта при 3:0», – приводит слова Хандаева пресс-служба ФХМР.

А факты тем временем говорят сами за себя. В последние годы именно обладатели Суперкубка впоследствии становились чемпионами России. «Енисей» (Красноярск), «Динамо» (Москва) и «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) не дадут соврать.