Российские борцы начинают путь на Олимпиаду. Первая важная остановка — Кубок Ивана Ярыгина

На ковёр вернётся Абдулрашид Садулаев. Но даже для него этот турнир лёгкой прогулкой явно не станет.

В российской спортивной борьбе начинается новый сезон.

По традиции, которой вот уже 35 лет, в Красноярске пройдёт Кубок Ивана Ярыгина – 2024. Внимание к этому турниру приковано не только в России, но даже за океаном. В США точно будут следить за схватками на ярыгинском турнире. Ведь по его итогам определится состав сборной России, который и поедет добывать олимпийские путёвки на чемпионат Европы.

Битва за Париж

По итогам ЧМ-2023 Россия завоевала четыре олимпийские путёвки. В Париже наши борцы должны быть представлены в весах до 57, 65, 74 и 125 кг.

Незакрытым остаётся гештальт в весах до 86 и 97 кг. Как раз в них и развернётся ожесточённая борьба за право выступить на ЧЕ-2023.

Арслан Багаев Фото: UWW

В весе до 86 кг претендентов на победу хватает с лихвой. Арслан Багаев, например, выигрывал турнир в Красноярске год назад. Победа в январе 2023-го стала самой значимой в его карьере. Уже потом 23-летний спортсмен выиграл и чемпионат России. Вследствие этого Багаев отправился на мировое первенство в Белград, где уступил уже на стадии 1/8 финала. Но для молодого спортсмена, который через месяц после взрослого ЧМ взял бронзу на юниорском первенстве планеты, поражение станет ценным уроком.

«Я больше всех достоин»

Отстоять свой титул Арслану Багаеву будет крайне непросто. И главной причиной тому является Артур Найфонов. Прошлый сезон у бронзового призёра Токио-2020 не задался. Сначала была травма бедра, которая не позволила выступить в Красноярске. А потом – скромная бронза чемпионата страны и вытекающий из этого результата пропуск ЧМ в Белграде.

В каком состоянии Найфонов сейчас? Сам борец говорит, что трудности остались позади и главная цель – участие в парижской Олимпиаде. Пусть и нескромно, но Артур заявил, что он больше остальных достоин поехать на Игры. Что ж, теперь борцу предстоит доказывать слова делом.

Тем более что с Артуром захочет поспорить дагестанский борец Аманулла Гаджимагомедов, который остался в шаге от поездки на чемпионат мира. Именно он проиграл в финале ЧР-2023 Арслану Багаеву.

Гаджимагомедову 28 лет, но при этом крупных международных побед в его биографии пока нет. Может, пришло время исправлять ситуацию?

«Красноярск, скоро увидимся!»

В Красноярске много кому предстоит доказывать свою силу и отстаивать своё право быть в сборной. Даже Абдулрашиду Садулаеву, который долгие годы остаётся непревзойдённым в весовой категории до 97 кг.

Отсутствие лицензии в этом весе для отечественной борьбы непривычно. Но добиться цели в Белграде Русскому танку помешала травма шеи. Болячку Садулаев «залатал» и теперь готов отправиться в путь за своим третьим олимпийским золотом. Дорога в Париж ведёт из Красноярска.

«Начинаем сезон с Ярыгинского турнира – это мой первый старт спустя четыре месяца после операции. На сборах проделан большой объём работы, её итог подведём своим выступлением. Красноярск, скоро увидимся!» – написал Садулаев в социальных сетях, анонсируя первый важный турнир года.

В олимпийский сезон вместе с Садулаевым вступают ещё и Магомед Курбанов с Алиханом Жабраиловым. Последний триумфально выиграл чемпионат России – 2023, но в контрольных схватках перед чемпионатом мира уступил Садулаеву со счётом 2:3. Нужно ли лишний раз говорить, что лидеру сборной придётся постараться, чтобы выиграть турнир в Красноярске?

Турнир без Сидакова

Практически все звёзды в сборе. Однако Кубок Ивана Ярыгина – 2024 пропустит Заурбек Сидаков. Олимпийский чемпион 2020 года в весе до 74 кг в конце прошлого года повредил ключицу и поэтому не сможет выступить в Красноярске. В планах у него старт на апрельском чемпионате России.

«У меня полный вывих. Операцию сделал Дмитрий Тимченко. Он говорит, что я очень быстро восстанавливаюсь. Пока не могу сказать точно, когда вернусь на ковёр. Но планирую это сделать в ближайшие три месяца», – рассказал Сидаков о своём здоровье в интервью YouTube-каналу «Обзор Press».

Но и без него чемпионов хватает. Публика увидит схватки с участием Заура Угуева, Абасгаджи Магомедова и Владислава Валиева. Также пройдёт турнир в женской борьбе. Там выступят Ханум Велиева и Екатерина Букина.

Ярыгинский — международный

Стоит отметить, что россиянам в Красноярске попытаются составить конкуренцию борцы из Ирана, Китая, Монголии, Турции и Сирии. Особняком стоят иранцы. Они привезли в Россию вполне боеспособный состав. Чего стоит бронзовый призёр Олимпиады-2012 Эхсан Лашгари (до 86 кг).

Когда и где смотреть?

Кубок Ивана Ярыгина – 2024 начнётся 25 января квалификационными схватками. Финальные схватки пройдут с 26 по 28 января.

Кубок Ивана Ярыгина — 2024. Красноярск.

Расписание соревнований (московское время)



25 января

13:00. Полуфиналы, мужчины – до 57, 61, 70 кг, женщины – до 50, 55, 59, 65 кг



26 января

7:00. Утешительные встречи: мужчины – до 57, 61, 70 кг, женщины – до 50, 55, 59, 65 кг. Полуфиналы в весовых категориях: женщины – мужчины – до 65, 79, 125 кг, до 53, 57, 62 кг

14:15. Финалы: мужчины – до 57, 61, 70 кг, женщины – до 50, 55, 59, 65 кг



27 января

7:00. Утешительные встречи: мужчины – до 65, 79, 125 кг, женщины – до 53, 57, 62 кг. Полуфиналы в весовых категориях: мужчины – до 74, 86, 92, 97 кг, женщины – до 68, 72, 76 кг

14:00. Финалы: мужчины – до 65, 79, 125 кг, женщины – до 53, 57, 62 кг



28 января

7:00. Утешительные встречи: мужчины – до 74, 86, 92, 97 кг, женщины – до 68, 72, 76 кг

9:00. Финалы: мужчины – до 74, 86, 92, 97 кг, женщины – до 68, 72, 76 кг