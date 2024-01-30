Китайский атлет заставил нашего олимпийского чемпиона съесть свои борцовки. А тот и рад!

На Кубке Ивана Ярыгина – 2024 в Красноярске было заключено одно принципиальное пари, по итогам которого олимпийскому чемпиону Игр-1980 пришлось съесть спортивную обувь борца – так называемые борцовки.

«Виноватым» во всём оказался спортсмен сборной Китая.

Как же Чживэй Дэнг «подставил» знаменитого Анатолия Белоглазова?

«Я думаю, все поняли наш юмор»

Дело в том, что перед началом турнира прославленный советский вольник, а ныне главный тренер сборной Китая Белоглазов дал обещание съесть свои борцовки в том случае, если его подопечные попадут в призы.

Мало кто ожидал прорыва, но он случился. Бронзовую медаль в весовой категории до 125 кг завоевал Чживэй Дэн. И, кажется, его тренер совсем не расстроился, что придётся съесть свои же борцовки.

На следующий день после окончания турнира Белоглазов оригинальным образом исполнил обещание. Правда, взял не настоящие борцовки, а съедобные – с торта. Лакомство было съедено почти мгновенно!

«Идея с обещанием съесть борцовки возникла после тренировки. Ко мне подошёл друг Заур Батаев. Он спрашивает: «Алексеич, как ваши ребята выступят на турнире Ивана Ярыгина?» Но я же знаю, какой уровень у соревнований! В этом году он был очень высок. Я посмотрел составы и оценил шансы своих ребят. Поэтому и рассчитывал на медали в 57, 97 и 125 кг.

Я знал, что мне придётся исполнять обещание (смеётся). Мой сын сразу заказал торт, дистанционно из Москвы. Я бы сам это не успел сделать. Мне доставили торт в гостиницу, а я его уже вечером следующего дня принёс друзьям в спортивную школу Миндиашвили. Ведь я не сказал, какие конкретно борцовки съем (смеётся). Но думаю, что все поняли наш юмор».

Задача государственной важности

Имя Белоглазова прекрасно известно всем в борцовских кругах. Выиграв Олимпиаду-80 в весе до 52 кг, вольник стал тренером российской команды. А вместе с этим готовил к большим стартам и брата-близнеца – Сергея Белоглазова. С 1990 года в его жизни началась международная тренерская карьера: он работал с олимпийскими сборными Канады, Австралии и Беларуси. Тренировал Белоглазов и российскую молодёжь.

А перед Олимпиадой-2024 Анатолию Белоглазову доверили возглавить перспективную сборную Китая. И цель у команды из Поднебесной довольно амбициозная – им нужен успех в Париже, им нужны медали.

На Азиатских играх – 2022, которые как раз проходили в Китае осенью прошлого года, подопечные Белоглазова (сейчас он руководит мужской командой вольников) добыли две награды.

Анатолий Белоглазов Фото: Соцсети Анатолия Белоглазова

«Я уже адаптировался к местным условиям, – рассказывал Белоглазов. – Контракт заключён на весь олимпийский цикл – до окончания Игр 2024 года в Париже. Мы тренируемся на закрытой базе национального олимпийского комитета в Пекине. Основная задача – завоевать максимальное количество лицензий на Олимпиаду и хорошо выступить во Франции».

«Очень непростое испытание»

История со съедением чего-либо неудобоваримого на спор вряд ли удивит больших поклонников спорта – в истории случалось всякое.

70 лет назад канадский журналист Дик Беддоуз заключил пари и проиграл его. Он спорил, что хоккеисты из Советского Союза вряд ли одержат хотя бы одну победу на дебютном для них чемпионате мира в Стокгольме. А в случае победы «Красной машины» Беддоуз обещал съесть свою статью в газете.

Чтобы у журналиста не оставалось никаких сомнений, дружина Всеволода Боброва вышла в финал и там обыграла сборную Канады со счётом 7:2. Страница газеты действительно была покрошена в борщ и съедена.

В истории российского спорта такое тоже случалось. Трудно забыть акцию Дмитрия Губерниева в декабре 2020-го.

Комментатор пообещал, что, если женская сборная не прервёт серию из 29 гонок без подиумов, он съест свою варежку. Но жалеть «Голос биатлона» спортсменки не стали. Вся страна увидела сначала продолжение безмедальной серии, а затем и Губерниева, который в прямом эфире действительно нещадно жевал варежку.

«Съесть сложно, но пожевать сумею. Делаем всё, чтобы российский биатлон был счастлив, чтобы мы все были живы-здоровы. Очень непростое испытание, но что-то мне подсказывает, что на нашей биатлонной улице ещё будут праздники. Перчатка сделана в России, на вкус вполне хорошая. Безо всяких майонезов, кетчупов и прочего. Всё – натурпродукт! Вперёд, Россия!»

Если для победы такие средства хороши, то почему бы и нет? Тем более что это делает спорт ещё зрелищнее. Для болельщиков – так точно!