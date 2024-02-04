Шок — это по-шотландски! Уэльс почти отыгрался с 0:27 на Кубке шести наций — 2024

В пятницу, 2 февраля, во Франции стартовал главный регбийный турнир этой зимы – Кубок шести наций. Сами французы первый матч провели неудачно, с треском проиграв ирландцам. А вот Италия и Уэльс, несмотря на поражения, заслужили любовь и уважение поклонников регби со всего мира.

Пока «Стад де Франс» в Париже готовят к Олимпиаде, сборная проводит матчи на аренах, принимавших игры Кубка мира — 2023. Матч с Ирландией проходил на стадионе «Велодром» в Марселе. Хозяева начали бодро и задали весьма высокий темп, но нарушали правила, и ирландцы открыли счёт со штрафного уже на пятой минуте.

Буквально парой минут позже французский нападающий Виллемсе получил жёлтую карточку, которая рассматривалась в «бункере». Но похоже, что компетентные люди, принимающие решение о возможной красной, посчитали, что начинать турнир с удаления до конца матча – так себе идея. Виллемсе отдохнул 10 минут, за которые его команда пропустила попытку с реализацией, и, только вернувшись на поле, дал понять, что настроен решительно: со второй попытки получил красную.

Поль Виллемсе (Франция) Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Тем не менее хозяевам даже в меньшинстве удалось немного сократить отставание, и тайм завершился со счётом 17:10 в пользу Ирландии. Во втором тайме команды даже 10 минут поиграли в равных составах, когда жёлтую карточку получил уже ирландец, но итоговый счёт – 17:38, ещё и с бонусом атаки. В первом матче победители прошлогоднего розыгрыша Кубка шести наций выглядели куда убедительнее французов, выигравших турнир в 2022 году и пока замыкающих турнирную таблицу с 0 очков.

Вторая встреча 1-го тура прошла в Риме 3 февраля, и Италия чуть не сотворила сенсацию в матче с Англией. Кроме кадровых проблем гостей, о которых было известно задолго до старта турнира, буквально за несколько дней до первого матча получил травму Маркус Смит, а за считаные часы до выхода на поле – Эллис Дженге. На практически под завязку заполненном Олимпийском стадионе итальянцы с первых минут показали, что, хоть и выступают в роли аутсайдеров, но проигрывать не собираются. В первые 10 минут они набрали очки со штрафного и занесли попытку.

Англичане бросились в погоню, но к перерыву Италия вела 17:14. Да и во втором тайме атаки хозяева выглядели куда креативнее и острее. Однако на классе англичане заработали к последней 15-минутке 27 очков.

И только когда время матча уже вышло, Италия смогла не только занести попытку, но и точно пробить реализацию, сделав итоговый счёт 24:27. Хозяева проиграли, но в первой игре заработали свои первые турнирные очки.

Однако лучший матч 1-го тура остался на десерт. Сборная Шотландии 22 года не выигрывала в Кардиффе и чуть не упустила победу и в 1-м туре Кубка шести наций – 2023, ведя 27:0. Уэльс решил основательно подойти к вопросу обновления состава, и те ребята, что вышли сегодня играть против Шотландии, и возраста совсем юного, и опыта в сборной у них совсем мало. Почти 50 минут это чувствовалось. В первой половине шотландцы не давали соперникам мяч (20:0), да и в начале второго тайма вышли, уверенные в своей победе.

После перерыва гости положили попытку и точно её реализовали, и больше очков в этой встрече не набирали. А Уэльс в перерыве провёл несколько замен, и, когда команде было абсолютно нечего терять, она начала играть на попытку, при этом заставляя соперников раз за разом нарушать правила. Даже зарабатывая штрафные на удачных позициях для удара, валлийцы выбивали в аут, чтобы играть от коридора – так и затащили две попытки игроками схватки.

Cборная Уэльса по регби Фото: Warren Little/Getty Images

У Уэльса начало получаться вообще всё, и во втором тайме к 67-й минуте процент владения мячом был уже 69 против 35 у Шотландии. Четыре замены шотландцев, включая полузащитника схватки, не сильно выправили ситуацию, и по лицам игроков в синих регбийках казалось, что к годам без побед в Кардиффе придётся добавить ещё один. Но, получив мяч уже после истечения времени, гости чуть не занесли попытку: приземлить мяч не дали игроки Уэльса, всеми частями тела бросившиеся под него: спасли захваты сразу нескольких игроков и нога Рио Дайера, исполнившего футбольный подкат. В итоге Шотландия всё равно впервые за два десятилетия увезла победу из столицы Уэльса, а валлийцы заработали два турнирных очка (бонус в атаке за четыре попытки и бонус защиты) и уважение всех поклонников регби.