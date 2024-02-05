«Одноразовые» чемпионки. Российские гимнастки-художницы станут ещё моложе, чем раньше

В мире стараются сделать «художку» спортом женщин, а не девочек. В нашей стране — всё наоборот.

В российской художественной гимнастике вновь поменяли правила. На этот раз изменения коснулись возраста перехода из юниорок в сеньорки. С этого года в категории «женщины» гимнастки могут выступать с 14 лет.

Несмотря на изменение порога, глава ВФХГ Ирина Винер заявила, что спортсменки могут соревноваться «хоть до 60 лет». Это реально?

«Дорога открыта каждому»

После понижения возраста перехода из юниорок в сеньорки Ирина Винер выступила с важным заявлением, в котором подчеркнула главные плюсы нововведения.

«Маленькие гимнастки подтянулись, сделали очень интересные элементы, риски. Взрослые должны продолжать выступать. И они могут выступать хоть до 60 лет. Могут выступать на соревнованиях и делать свою программу и набирать ту сумму баллов, которая соответствует их уровню подготовки – или КМС, или МС. Дорога открыта каждому, кто хочет заниматься художественной гимнастикой в любом возрасте», – цитирует Винер пресс-служба ВФХГ.

Вот только глава нашей художественной гимнастики сильно преувеличила. До 60 лет гимнастки хоть и могут выступать, но никогда этого не делают, потому что даже в 30 лет достичь чего-то практически невозможно. В среднем титулованные гимнастки из-за неспособности соревноваться из-за застарелых травм или желания пожить обычной жизнью уходят из спорта в возрасте до 25 лет! Достаточно посмотреть на наших главных чемпионок.

Евгения Канаева Фото: РИА Новости

Яна Батыршина взяла серебро Олимпийских игр — 1996 в 17 лет, а завершила карьеру в 19 лет. Юлия Барсукова стала олимпийской чемпионкой и ушла из спорта в 22 года. Алина Кабаева выиграла Олимпиаду-2004 в 21 год, а завершила карьеру в 24. Евгения Канаева взяла золото ОИ-2008 в 18 лет, золото ОИ-2012 – в 22 года, из спорта гимнастка ушла в 23. Маргарита Мамун стала олимпийской чемпионкой Рио в 21 год, а завершила карьеру в 22. Серебро Олимпиады-2016 Яна Кудрявцева завоевала в 19 лет и спустя год ушла из спорта.

Все, кроме Канаевой, блестяще выступили только на одной Олимпиаде, а потом ушли из-за усталости, травм, проблем со здоровьем. Представить себе, что кто-то из них останется в спорте хотя бы до 30, было невозможно.

До боли напоминает конвейер «одноразовых» чемпионок в фигурном катании.

Пожалуй, единственное исключение из этого правила – сёстры Аверины. Дина и Арина провели главный старт в 23 года и продолжают выступать до сих пор. Правда, соревнуются они не на международной арене, а на внутрироссийских турнирах. Да и стоит отметить, что обе гимнастки практически не появляются на больших турнирах, хотя официально о завершении карьеры не объявляли.

Иной путь

После такой статистики сразу возникает вопрос – о каких 60 лет можно говорить, если гимнастки уходят из спорта в районе 20 лет, измученные проблемами со здоровьем?

Сёстры Аверины Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Неудивительно, что, наблюдая такую тенденцию, в FIG решили пойти по другому пути. Международная федерация гимнастики, в отличие от российской, объявила о повышении возраста перехода из юниорок в сеньорки. Сейчас пороговый возраст – 16 лет, с 2025 года он будет увеличен до 17 лет, а с 2029 года – до 18 лет. Решение FIG продиктовано стремлением сохранить здоровье гимнасткам, избежать форсирования их подготовки и продлить их спортивную жизнь. Это в целом вполне ложится в одну канву с постоянными изменениями правил гимнастики и их некоторого упрощения.

И такие изменения дают свои плоды. На последнем ЧМ на подиуме оказались не только 16-летние Дарья Варфоломеев, Дарья Атаманов и 18-летняя Стилиана Николова, но и 23-летняя Боряна Калейн, 24-летняя Фанни Пигницки и 29-летняя Екатерина Веденеева. Гимнастика при таких правилах всё больше превращается из спорта девочек в спорт девушек и женщин.

В России пока всё наоборот. Пороговый возраст понижается, а правила усложняются. С одной стороны, это даёт возможность талантливым юниоркам попробовать себя в соревнованиях с сеньорками. С другой стороны, если не считать Авериных, самой взрослой гимнастке в сборной Анне Соколовой – 22 года, а главной звезде нашего спорта Лале Крамаренко – 19 лет.

Учитывая нагрузки, нет уверенности, что российские спортсменки смогут выступать до 60 лет. Будет настоящим достижением, если хоть одна гимнастка-личница посоревнуется хотя бы до 30. А пока мы имеем дело с ранним уходом из спорта, даже несмотря на то, что Ирине Винер хотелось бы обратного.

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