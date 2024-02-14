«Жажда адреналина всегда берёт верх». Какого вида спорта не хватает зимней Олимпиаде?

Айс-кросс или скоростной спуск на коньках по неровной ледяной трассе – зрелище захватывающее. В России этот экстремальный вид спорта набирает популярность, и даже иностранцы готовы ехать к нам, чтобы сражаться на самых эффектных трассах мира с лучшими райдерами страны.

Если вы не знаете, что это такое, то просто представьте: спортсмены в полной хоккейной амуниции на головокружительной скорости буквально летят вниз по ледяному жёлобу, в котором куча препятствий. Дух захватывает!

А ведь у этого вида спорта есть шанс и на Олимпиаду пробиться.

В начале февраля в Санкт-Петербурге прошёл первый этап открытого Кубка мира по айс-кроссу. Его победителем стал 26-летний Дмитрий Мурлычкин. Он же – последний российский чемпион мира в этом виде спорта.

Дмитрий Мурлычкин в центре Фото: Всероссийская федерация скоростного спуска на коньках

«Чемпионат» поговорил с Димой об экстриме, желании выступить на Олимпиаде, иностранных соперниках, работе вне спорта и победе.

«Иностранцы усиливают конкуренцию»

– Дима, прошло два года без официальных соревнований, но ты продолжаешь побеждать. В чём секрет успеха?

– Нет никакого секрета, все два года мы продолжали тренироваться с тренером, продолжали работать над собой и над навыками. Естественно, без практики было очень сложно вновь соревноваться. Организм отвык, и приходилось вновь адаптироваться, проходить этот сложный процесс.

– Вместе с вами в мужском зачёте участвовал француз Джонатан Мерлино, который с лёгкостью опережал наших парней вплоть до полуфинала. Каково это вновь соревноваться с иностранными спортсменами?

– Иностранные спортсмены, конечно, усиливают конкуренцию, мы обмениваемся опытом. Отличный шанс стать лучшей версией самого себя. Джонатан – молодой и перспективный спортсмен, который только выходит на пик своих возможностей. Я раньше не особо наблюдал за ним, но всегда знал, что французские спортсмены очень стабильно и технично проходят трассы и составляют достойнейшую борьбу в забегах.

– До и после забега все спортсмены выглядят очень расслабленными: шутят, смеются. Всегда ли так? Не мешает ли это настроиться на борьбу?

– На самом деле за этим очень интересно наблюдать, это наша психологическая защита. Но спортсмены действительно пребывают в позитивном настроении перед гонками, это же целое событие, к которому мы готовимся девять месяцев. Перед выходом на старт, конечно, уже мало кто смеётся и отшучивается. Сказываются стресс, эмоции, переживания и попытка удержания мыслей в продуктивном ключе. Все настраиваются по-разному: кто-то слушает музыку, а кто-то ищет чем бы себя занять, чтобы не оставаться со своими мыслями один на один.

Первый этап Кубка мира по айс-кроссу Фото: Всероссийская федерация скоростного спуска на коньках

– А ты как предпочитаешь настраиваться?

– За неделю перед гонкой у меня начинает пропадать аппетит, я начинаю плохо спать, эмоции всё сильнее и сильнее разгораются внутри меня. За пару дней до самой гонки перестаю контактировать с родными, анализирую трассу, изучаю соперников, разрабатываю гейм-план.

С каждым годом моё ментальное состояние становится всё более хладнокровным, мне пришлось научиться контролировать свои эмоции, подавлять и удерживать их, направляя в результат. Поэтому после гонок из-за всех этих процессов я теряю все свои эмоции, и мне нужно время, чтобы выйти из этого боевого состояния.

– Но сейчас ты уже победитель, аппетит вернулся?

– Да, в воскресенье над этим плотно поработал (улыбается).

«Трюки — это как личная роспись»

– Соревнования собирают множество болельщиков. Как-то они подгоняют вас, мотивируют или при такой скорости ничего не слышно и не видно?

– Болельщики – это очень круто, они придают соревнованиям атмосферу невероятного шоу. Они стоят прям у трассы, бьют руками по бортам и поддерживают своих спортсменов. В то же время у райдера во время забега на большой скорости так подрастает сильно адреналин в организме, что ничего вокруг не существует, перед глазами только лёд, препятствия и в этом периферийном туннеле даже не слышно болельщиков.

– Вы же буквально взлетаете на коньках над волнами на невероятной скорости. Нужна ли какая-то моральная подготовка, чтобы сигануть с высоты на скорости вниз с такими препятствиями?

– На тренировках я изучаю все препятствия и рассчитываю самые продуктивные варианты их прохождения. Конечно, всегда волнительно, когда ты пробуешь новые прыжки и увеличиваешь скорость с каждой попыткой, но чем дольше ты будешь торговаться со своими страхами, тем сильнее вероятность их реализации. Жажда адреналина всегда у меня берёт вверх, и с этими инстинктами я бороться бессилен.

Дмитрий Мурлычкин Фото: Всероссийская федерация скоростного спуска на коньках

– Некоторые райдеры успевают показывать акробатические трюки, своего рода фристайл при взлёте над волнами, некоторые осторожничают. Это можно считать элементом самовыражения или же все, кто уже считает себя профи, вытворяют такое?

– Когда ты находишься на действительно высоком соревновательном уровне и появляется возможность немного насладиться прыжком, то можно забыть о чистоте прохождения трамплина и о сохранении скорости. Лично я обожаю высокие и продолжительные прыжки, но трюки я особо не использую, чтобы минимизировать риск получения травмы.

Многие профи могут выполнять невероятно красивые и сложные трюки. Это входит в стилистику каждого спортсмена, начиная от отталкивания в начале трамплина, заканчивая приземлением. Это как личная роспись, но в гонке обычно такое происходит очень редко.

«Олимпиаде давно нужен айс-кросс»

– Ты же ещё и бизнесмен. Чем занимаешься и как совмещаешь со скоростными спусками?

– Стекольная компания. Мы реализовываем в интерьере очень интересные решения, которые помогают преобразить дома, офисы и квартиры.

Совмещать достаточно приемлемо. Удаётся утром потренироваться, потом днём работаю и вечером – опять на тренировку.

Первый этап Кубка мира по айс-кроссу Фото: Всероссийская федерация скоростного спуска на коньках

– Вы все выступаете в хоккейной форме, но у каждого она разная. Ты, например, сразу выделяешься свитером с розовыми рукавами и необычным рисунком. Расскажи о своей форме, что она значит для тебя?

– На самом деле только при зарождении нашего спорта все катались в хоккейной экипировке. Наш спорт добился серьёзного прогресса, и сейчас мало кто использует хоккейную экипировку, в основном берём из велоспорта и мотокросса.

У меня мотокроссовские щитки, велоналокотники и шлем. Я отказался от остальной защиты, подвижность для меня на первом месте. Моя форма преобразилась после того, как я начал поддерживать благотворительный фонд помощи детям с ДЦП «Добросердие». Они разрисовали моё джерси, для них это был очень трудный процесс, поэтому я должен не меньше усилий приложить, что бы их рисунки оказались на подиуме!

– Почему на финише победителя обливают водой, а не шампанским?

– Когда ты побеждаешь, все обливают тебя чем попало. Это могут быть энергетики, вода, и могут ещё закидать снегом. Шампанское используется уже обычно на торжественной части на подиуме.

– Хотелось бы, чтобы скоростной спуск на коньках появился в программе Олимпиады?

– Олимпийские игры уже давно нуждаются в айс-кроссе. Это один из самых зрелищных видов спорта, которые когда-либо видел мир. Думаю, в ближайшем будущем мы сможем оказаться на Олимпиаде, это будет новая эпоха развития спорта. Всё больше и больше людей узнают об айс-кроссе и будут участвовать в этом безумном спорте. В последние пять лет очень много разговоров об этом, и я с нетерпением жду, когда смогу поехать на Олимпиаду и помочь своей стране.

МОК уже обратил внимание на айс-кросс!

Первый этап Кубка мира по айс-кроссу Фото: Всероссийская федерация скоростного спуска на коньках

На вопрос, почему айс-кросса до сих пор нет в программе Олимпийских игр, нам ответила Дина Сафарова – операционный директор Всероссийской федерации скоростного спуска на коньках.

– Вид спорта невероятно динамичный и захватывает внимание с первых секунд. Почему его до сих пор нет в программе Олимпийских игр?

– Мы уверены, что рано или поздно айс-кросс войдёт в олимпийскую программу, потому что у МОК есть цели по «омоложению» аудитории, которой, в свою очередь, интересны более зрелищные виды спорта. Это подтверждает тенденция на введение таких дисциплин, как брейк-данс. Никакой шорт-трек или конькобежный спорт не сравнится по зрелищности и красоте с айс-кроссом.

Более того, айс-кросс – один из первых видов спорта, на который МОК обратил внимание, диалог о включении айс-кросса идёт достаточно давно.

Скоростной спуск на коньках со временем войдёт в олимпийскую программу, если международная федерация уделит этому вопросу больше внимания и будет активнее вовлекаться. Пять лет назад были получены рекомендации от МОК, однако активных действий со стороны международной федерации предпринято не было. Это одна из причин, почему мы не разделяем подход коллег из международной федерации.

Шансы и потенциал, безусловно, есть, именно поэтому у нас в работе идеи и планы по созданию альтернативной интернациональной лиги. Речь не идёт о соперничестве с международной федерацией. Как только с их стороны изменится подход, то, конечно, мы возобновим своё членство там.

Первый этап Кубка мира по айс-кроссу Фото: Всероссийская федерация скоростного спуска на коньках

– На соревнованиях в Санкт-Петербурге выступили французы — это небывалое событие в современных реалиях. Не было ли проблем с их приглашением, легко ли они согласились приехать?

– Никаких проблем не было. На соревнования по айс-кроссу в Москве, которые пройдут 17 февраля, ещё доедут спортсмены из Швейцарии и Польши. Более того, все иностранные спортсмены, с кем мы общались, были готовы приехать, поскольку есть понимание, что айс-кросс в России сейчас на уровень выше, чем в мире, особенно с точки зрения постройки трассы. По спортивному принципу наша трасса сложнее, с большим количеством препятствий, и тем интереснее, поскольку позволяет оттачивать технику. Запретов и внутренних санкций нет. Разве что сами спортсмены переживают и чувствуют себя некомфортно в данной ситуации.

Мы надеемся, что тот факт, что спортсмены до нас доехали, станет прецедентом и будущем всё больше и больше спортсменов будут приезжать к нам на соревнования.