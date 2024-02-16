Несмотря на череду колоссальных скандалов, наши спортсмены продолжают употреблять запрещённые препараты. Это уже не смешно.

Российский спортсмен опять попался на допинге. Пора признать, что у нас большие проблемы!

Отдельной темой в учебниках по истории отечественного спорта, если бы таковые писались, можно было бы включить главу про допинг. Тема обширная: есть и несчастные случаи, и ярко выраженная политическая борьба. Но есть и примеры какого-то абсолютного безрассудства и глупости.

И снова допинг. Снова!

Очередным крайне печальным примером стал случай с пловцом Игорем Головиным. Совсем недавно многократного призёра чемпионатов России дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

Пятилетний срок он получил за употребление болденона и его метаболита, а также метаболита станозолола. Это не похоже на случайное попадание триметазидина в организм. Про дедушку можно не заикаться.

Головину сейчас 34, а на момент окончания срока дисквалификации ему стукнет 39 лет. По сути, это завершение карьеры. В силу возраста спортсмену уже должно было быть хорошо известно, что допинг – зло.

Но, видимо, захотелось пойти по более лёгкому пути.

Сложно понять, что двигало Головиным, когда он шёл на нарушение. Ровно так же не укладывается в голове и факт того, что окружение спортсмена допустило всё это. А может, оно и поддерживало применение допинга?

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Надо на себя посмотреть…

Мы в России привыкли показывать пальцем на американцев и норвежцев. Да, может быть, у них и не всё здорово, но нужно смотреть на себя в зеркало.

Невольно напрашивается цитата из «Брата». Про силу.

«Сила в правде. У кого правда, тот и сильнее», – сказал главный герой.

После таких случаев, когда рядовой российский пловец, добившийся некоторых успехов, попадается на употреблении допинга, разве можем мы утверждать, что правда на нашей стороне и мы сильнее?

Какой смысл бороться с ВАДА и обвинять его в коррумпированности и продажности, если мы внутри страны не уверены в своей чистоте?

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Нетерпимость? Её нет

О чём ещё говорит употребление допинга пловцом Головиным? Оно в очередной раз показывает – нетерпимости к допингу в России нет.

Далеко ходить за другими примерами не будем. Совсем недавно отстранили бобслеистку Анастасию Тамбовцеву — за употребление стимуляторов. Ну а с Камилой Валиевой всё и так ясно. Только её история рушит тезис о нетерпимости к допингу словно карточный домик. Если вы увидели баннеры со словами поддержки в адрес Валиевой, знайте – это нехорошо.

«Наша золотая». Вы серьёзно?

Такая народная поддержка, без толики адекватности и осуждения нарушений, говорит, что болельщикам абсолютно без разницы, что употребляла народная любимица. Главное – медаль. Но о том, что это нечестно, никто не думает.

Если мы хотим обрести силу через правду, то нам предстоит проделать долгий путь. Иначе мы каждый раз будем наступать на одни и те же грабли, показывая своим потенциальным соперникам слабые места и позволяя снова и снова в эти места бить.