«Олимпиада от начала и до конца — это пахота». Воспоминания знаменосца сборной о Сочи-2014

10 лет назад в российском спорте было поверье, что знаменосец национальной команды на церемонии открытия Олимпиады обязательно её проиграет, каким бы сильным атлетом и фаворитом он ни был. И действительно, многие титулованные спортсмены оставались без золота после того, как несли российский флаг в день открытия Олимпийских игр.

Но в Сочи это проклятье было разрушено. Александр Зубков не просто не проиграл, а стал двукратным олимпийским чемпионом – уникальным в истории отечественного бобслея. Сначала он выиграл титул в двухместной машине с Алексеем Воеводой, а в последний день – в четырёхместной, с Воеводой, Дмитрием Труненковым и Алексеем Негодайло.

Сейчас МОК считает, что Зубков в Сочи нарушал антидопинговые правила и не является олимпийским чемпионом. В России считают по-другому.

Но эмоции тех февральских дней у болельщиков никак не отнять.

«Споткнуться, когда нёс флаг, не боялся»

– Александр, что для вас Олимпиада в Сочи?

– Олимпиада в Сочи – это великолепный праздник для страны. Мы долгое время не могли получить право провести зимние Игры в России. И мы же помним, как в 2014-м проходила Олимпиада. Это большая ответственность. Мне предстояло пронести знамя нашей страны. Когда наша команда заходила на стадион «Фишт», поддержку болельщиков нужно было прочувствовать. Не только увидеть, но и понять, как это ощущается внутри себя. Всё дрожало и тряслось, но мы прошли достойно и вышли победителями Игр.

– Не боялись того, что можете споткнуться и всё пойдёт не по плану?

– (Смеётся). Когда только узнал, что будет возможность нести флаг, были такие ощущения. Но когда заходил на стадион – уже нет. Болельщики и зрители нас пронесли будто на руках. Мы прошли на одном дыхании. Мы думали, что будем переживать, но ничего тогда такого не ощутили.

– Ваш партнёр Алексей Воевода называет Игры в Сочи вершиной не только российского спорта, но и мирового. Вы тоже так считаете?

– Однозначно. Поддерживаю его.

Александр Зубков и Алексей Воевода Фото: РИА Новости

– Уровень Сочи, ту планку, что задали наши Игры, можно превзойти?

– Планка очень высокая. Честно скажу, нашу Олимпиаду признали лучшей не только наши специалисты и чиновники, но и лидеры зарубежного большого спорта. Вспомните, что было сделано в Сочи: наверху – снег, а внизу – субтропики. Ни одна страна в ближайшее время не сможет провести такую зимнюю Олимпиаду. Я уверен, что Сочи очень долгое время будет находиться на высшем уровне оценки мирового спорта.

«Рассчитывали каждый шаг, каждую минуту»

– Перенесёмся на период до Сочи. Каким было ожидание Олимпиады? Чем жили тогда?

– Мы готовились и выступали. Серьёзно подготавливались к домашней Олимпиаде. Знали, что соперники очень серьёзные и дадут бой на наших Играх. Соперникам ведь дали максимальное количество заездов. Раньше ни на одной Олимпиаде такое не разрешали. Но мы готовились бороться за золото. Рассчитывали каждый шаг, минуту. Отрабатывали, что мы будем делать, если что-то пойдёт не по плану. И тем более, если будут какие-то ошибки на треке. Думали, как устранить возможные ошибки, сохранив при этом скорость.

– Золото Игр было и даже дважды. Помните день, когда это всё случилось?

– Это незабываемые чувства! Это большой труд. Наш финиш и усталость видели? Осознание того, что ты стал олимпийским чемпионом, пришло на следующий день, когда переспал с этой мыслью. Только тогда я встал и прочувствовал, что мы наконец-то это сделали! Мы победили!

– Далеко от первой медали не отходили? С собой носили?

– После первой медали у нас были сутки на отдых. Потом –опять в работу на неделю. От начала и до конца для нас Олимпиада – это полная пахота, отдача перед зрителями и страной.

– Какая из наград для вас дороже?

– Они равноценно дороги. Даже не разделяю их. Это одна большая победа.

Четвёрка Зубкова на трассе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Хотелось бы ещё два-три трека, как в Сочи»

– Можно ли сказать, что Игры в Сочи заложили прочный фундамент для российского бобслея? Если да, то насколько он крепок?

– Самое главное, что фундамент заложен в структуре. Спортивные объекты сейчас востребованы. Можно сказать, что на сегодняшний день есть даже нехватка в инфраструктуре. Если говорить про бобслей, сани и скелетон, то хотелось бы ещё два-три трека столь же высокого уровня. Чтобы регионы имели возможность готовиться. В Европе есть разные профили трасс. В Германии четыре трассы, на которых они готовят своих чемпионов.

– Что сейчас нужно, чтобы такие трассы у нас появились?

– Нужно решение правительства. Это большие финансовые затраты на содержание объектов и развитие детского спорта на этих объектах. Для того, чтобы мы в будущем имели возможность подготовить профессионалов в каждом виде спорта.

– Будете как-то отмечать дни, когда выигрывали медали?

– (Смеётся.) Они всегда в голове и всегда будут праздничными, запоминающимися.